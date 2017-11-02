«Счастливого дня смерти»: Рецензия Киноафиши

Проснись. Отпразднуй. Умри. Начни снова.

Популярная, но крайне заносчивая студентка Три Гелбман просыпается в общежитии с незнакомым парнем. Сегодня день её рождения, и накануне она напилась до беспамятства. Но день, который начинается для неё вполне буднично, а завершиться должен отличным праздником, на самом деле заканчивается совсем иначе. Маньяк в маске убивает главную героиню на улице. После этого Три снова просыпается в общежитии с незнакомым парнем утром того же дня. С этого момента она вынуждена раз за разом проживать один и тот же день, каждый раз умирая от рук маньяка. Единственный способ дожить до следующего утра — выяснить, кто же скрывается под маской и почему он хочет убить Три. В этом ей помогает новый знакомый Картер, с которым она и провела предыдущую ночь. Беда только в том, что каждый раз им приходится знакомиться заново. Но замкнутый круг всё же необходимо разорвать.

Кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

Сказать, что фильмов о «временных петлях» снято уже достаточно — не сказать ничего. Популяризированный когда-то лёгким и добрым «Днём сурка» сюжет о бесконечном повторе одного и того же дня или события можно найти в десятках картин от знаменитых «Граней будущего» до малоизвестного «Провала во времени». Но этот жанр, вероятно, проживёт ещё довольно долго. В первую очередь потому, что подобное построение сюжета позволяет показать развитие главного героя в рамках одной и той же бесконечно повторяющейся ситуации. Причём жанр подобного фильма ничем не ограничен. Именно на это и делают ставку авторы «Счастливого дня смерти». Не во всём удачно, но вполне достойно.

Кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

Картина начинается как добротный триллер или фильм ужасов: небольшие вводные данные, резкий поворот сюжета (первая смерть героини), повтор с более мрачным настроением. И так несколько раз. Кажется, что именно сейчас обстановка должна накалиться до максимума и пойдёт настоящее развитие. Убийца и столкновения с ним всё больше напоминают классический «Крик». Но почему-то в этот момент авторы включают откровенный фарс, на какой-то промежуток времени превращая действие в чёрную комедию. Правда потом всё возвращается на круги своя, только уже с более драматическим уклоном. Героиня решает не только прожить этот день, но и исправить свою жизнь. Но пройдя и этот этап, сюжет вновь возвращается к мрачности и накалу триллера. Такие перепады хоть и дают актрисе возможность показать разные грани своего таланта, всё-таки мешают целостной атмосфере фильма. Да и, строго говоря, не настолько хороша Джессика Рот, чтобы делать картину её бенефисом.

Кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

Но если обращать внимание исключительно на развитие основной линии, не отвлекаясь на переигрывание актёров и сумбурность некоторых сцен, картина оказывается довольно интересной. Недаром за неё взялся Джейсон Блум — продюсер хитов этого года «Сплит» и «Прочь». На первом плане всё-таки детективный триллер, и вместе с героями раз за разом пытаешься угадать — кто же скрывается под маской и маниакально преследует героиню. Причём атмосферы добавляют и ложные направления, и даже фальшивые концовки. Разочарование от банальности сменяется новой интригой, а некоторые интриги снова оборачиваются фарсом.

Кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

«Счастливого дня смерти» наверняка не станет новым культовым фильмом вроде того же «Дня сурка» (над которым мило шутят в финале) или «Граней будущего». Слишком уж стереотипны главные персонажи, а играющие их актёры не очень харизматичны. Но свою задачу он выполняет — его интересно смотреть, разгадка логична, но не очевидна, регулярные повторы в петле разбавлены разными ответвлениями сюжета. Кроме того, если смотреть картину не вполглаза, то можно найти неоднократные отсылки и упоминания различных культовых фантастических фильмов.

Алексей Хромов

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Счастливого дня смерти»