Поспорили архангел Михаил и Сатана: добро и зло — что сильнее? В центре пари высших сил — доктор Фауст, ученый старец, само благородство и воплощенное знание. Отчаявшись спасти свой город от чумы, он обращается-таки за помощью к темным силам, вызвав из Тьмы Сатану — и тот дарует ему чудесную силу, и Фауст исцеляет умирающего больного.

Но первый же пациент, в руках которого оказывается святой крест, становится для Фауста препятствием; и жители, поняв, что дело нечисто, изгоняют нерадивого лекаря прочь. Взамен всеобщего счастья Сатана наделяет Фауста личным счастьем — вечной молодостью, затем обновленного старца настигает любовь. Его Гретхен — мила, добра и нежна, но счастью, устроенному посредством дьявольских козней не быть — в конце фильма оба сгорают на костре и души их возносятся…