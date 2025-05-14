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Постер фильма Фауст. Народная легенда
Постер фильма Фауст. Народная легенда
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Фауст. Народная легенда

Фауст. Народная легенда

Faust - Eine deutsche Volkssage 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Поспорили архангел Михаил и Сатана: добро и зло — что сильнее? В центре пари высших сил — доктор Фауст, ученый старец, само благородство и воплощенное знание. Отчаявшись спасти свой город от чумы, он обращается-таки за помощью к темным силам, вызвав из Тьмы Сатану — и тот дарует ему чудесную силу, и Фауст исцеляет умирающего больного.

Но первый же пациент, в руках которого оказывается святой крест, становится для Фауста препятствием; и жители, поняв, что дело нечисто, изгоняют нерадивого лекаря прочь. Взамен всеобщего счастья Сатана наделяет Фауста личным счастьем — вечной молодостью, затем обновленного старца настигает любовь. Его Гретхен — мила, добра и нежна, но счастью, устроенному посредством дьявольских козней не быть — в конце фильма оба сгорают на костре и души их возносятся…

Страна Германия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1926
Премьера в мире 13 октября 1926
Дата выхода
26 ноября 1926 Великобритания
13 октября 1926 Германия
18 апреля 1927 Португалия
5 декабря 1926 США
31 октября 2024 Чехия 12
Производство Universum Film (UFA)
Другие названия
Faust: Eine deutsche Volkssage, Faust, Fausto, Фауст, Faust - Eine deutsche Volkssage, Faust, une légende allemande, Faust: A German Folk Legend, ファウスト
Режиссер
Фридрих Вильгельм Мурнау
В ролях
Геста Экман
Эмиль Яннингс
Камилла Хорн
Фрида Ричард
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 21 голос
8.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  395 В жанре «фантастика»  60 В жанре «ужасы»  13 В фильмах Германии  19
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Фауст. Народная легенда

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14 мая 2025 23:00
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