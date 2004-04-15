«Рассвет мертвецов»: Рецензия Киноафиши

В последнее время экраны кинотеатров подверглись форменному нашествию крайне неаппетитных леди и джентльменов – заплесневевших, протухших, разложившихся, зачервивевших и звер-р-рски голодных. Им нужна свежая, сочная, румяная живая плоть, которую они с довольным урчанием самозабвенно рвут на части. Сначала была «Лихорадка»: правда, там полусгнившие граждане ни на кого не бросались (разве что в целях самообороны), зато разлагающееся кровавое месиво заливало кадр сверху донизу, не оставляя смыслу никаких шансов хоть куда-нибудь вклиниться. Потом пришли «28 дней спустя» и «Дом мертвых» – и вот тут уж злобные мертвецы оторвались по полной, с достойным лучшего применения энтузиазмом бросаясь на своих пока еще живых собратьев. Теперь настал «Рассвет мертвецов» – римейк знаменитого в свое время фильма Джорджа Ромеро. Интрига этого произведения более чем бесхитростна. Однажды на рассвете в спальню главной героини заходит соседская девочка и, ни слова не говоря, бросается на ее мужа, крепко укусив его при этом за шею. Благоверный от такой неожиданности даже умирает, но через несколько минут преспокойно встает с кровати и начинает гоняться за своей супругой с целью приготовить из нее завтрак каннибала. Супруге удается спастись через окно санузла (весьма, кстати сказать, романтичная деталь), после чего некоторое время разыгрывается сюжет не то из «Красной Шапочки», не то из «Колобка»: бедняжка пытается примоститься то там, то тут, но везде ее встречают немногословные хмурые личности, желающие немедленно употребить ее на обед. В конце концов дамочка находит еще нескольких незараженных особей, которые почти весь оставшийся фильм держат оборону в супермаркете, отражая атаки скопившихся снаружи в невообразимом количестве гнилостных зомби. Сначала «Рассвет мертвецов» очень напоминает «28 дней спустя»: та же эпидемия ярости, те же стаи голодных живых мертвецов (правда, уже не в метафорическом, а в буквальном смысле), даже точно такие же уродливые тени на стене. Есть, правда, и существенное отличие: Дэнни Бойл, снимавший «28 дней спустя», – талантливый режиссер, поэтому события в его фильме имеют смысл (в частности тот, что всякая утопия – безусловное зло), а эстетская «картинка» тщательнейшим образом выстроена и смонтирована; Зак Снайдер же, поставивший «Рассвет мертвецов», образно говоря, погулять вышел, так что сделано у него все крайне тупо и примитивно. К тому же сценарист Джеймс Ганн имел несчастье (или, вернее, его имело несчастье) предъявить зрителям свое чувство юмора, ярким образчиком коего может послужить вот такое роскошное изречение здоровенного негра-полицейского – главного борца со злом: «Иди в кабинку, помолись Богоматери, подотри зад и надейся на лучший исход». Затем происходит плановый сюжетный поворот, и «Рассвет мертвецов» становится похож на вторую часть «Безумного Макса»: оставшиеся в живых бронируют все имеющиеся в распоряжении транспортные средства и на них прорываются сквозь толпы неистовствующих мутантов – точно так же как герои «Безумного Макса» во главе с Мелом Гибсоном спасались от осаждавших их безумных байкеров. Уже по ходу погони наш опус перерастает в подобие «Техасской резни бензопилой»: один из персонажей берет в руки бензопилу («Они лезут, а мы их пополам. Чудно, да?» – «Ух ты! Это самая романтическая штука из всех, что я видела») и начинает крошить руки-ноги-головы направо и налево, рождая на экране поистине рубенсовское торжество плоти. Одним словом, с миру по нитке – голому рубашка. Да, кстати: не уходите из зала, как только начнут идти титры, – в конце вас ждет приятный сюрприз. Vlad Dracula