«Битлджус Битлджус»: Рецензия Киноафиши

В далеком 1988 году аниматор и начинающий режиссер Тим Бертон снял фильм «Битлджус» — комедию ужасов, после которой он навсегда стал главным мрачным сказочником Голливуда. История о погибшей семейной паре, запертой в мире живых, покорила современников чернейшим юмором, причудливыми декорациями и, конечно же, колоритными персонажами во главе с биоэкзорцистом в полосатом костюме. Не меньшую популярность, впрочем, обрела и готическая принцесса Лидия — типичный для творчества Бертона фрик с ранимой душой, коим всегда был он сам. Дерзкая, странная и в меру дурацкая картина открыла талант Майкла Китона и Вайноны Райдер, а Бертон, выдав кассовый хит о смерти, тут же получил предложение поставить «Бэтмена» — кинокомикс, в итоге изменивший облик всего жанра.

К началу XXI века режиссер, некогда считавшийся аутсайдером, обеспечил себе статус большого автора с собственным уникальным стилем, который сразу опознается. Но в новом тысячелетии что-то пошло не так. Были, конечно, и абсолютно бертоновские «Труп невесты» и «Суинни Тодд», а также нехарактерная, но очень личная для него «Крупная рыба». Однако все прочие творения мэтра вызывали у поклонников по меньшей мере спорную реакцию. Между тем ремейк диснеевского «Дамбо», вышедший в 2019 году, чуть не завершил его карьеру. Лишь благодаря стримингу Netflix, предоставившему Бертону карт-бланш, похороненный всеми заживо постановщик вернулся в форму, выступив исполнительным продюсером и режиссером первых эпизодов сериала «Уэнсдэй». После такого триумфа, конечно же, он без труда отыскал деньги и на долгожданный сиквел «Битлджуса», слухи о котором ходили десятки лет. Работая над продолжением своего полудебюта, мрачный сказочник вновь получил творческую свободу, о которой при сотрудничестве с Disney ему оставалось только мечтать. И это чувствуется буквально в каждом кадре.

Прошло три десятилетия с тех пор, как в одном из особняков идиллического пригорода поселился полтергейст. С тех пор Лидия пережила смерть первого мужа и теперь готовится к браку с очередным кавалером — предприимчивым Рори, который устраивает ее ведущей телешоу о паранормальных явлениях. Тем временем ее эксцентричная мачеха Делия по-прежнему создает сомнительные произведения искусства, в то время как дочь-подросток Астрид всячески сторонится своей странной семейки и не верит в призраков. Вернувшийся с того света Битлджус вынуждает три поколения женщин объединиться.

Катализатором всех этих событий становится известие о смерти Чарльза, мужа Делии. В первом фильме эту роль исполнил Джеффри Джонс, в 2003 году осужденный за сексуализированное насилие. Свое отношение к актеру Бертон выразил изящно: сначала отправил Чарльза на съедение акулам, а в загробном мире показал его в виде обезличенного обрубка. В свою очередь Мейтленды, вокруг которых ранее выстраивался весь сюжет, обрели покой, о чем сообщается как бы между делом. Остальные, к счастью, на месте: и Вайнона Райдер, и невероятная Кэтрин О’Хара и, конечно же, Майкл Китон, ничуть не растерявший былой харизмы. К актерскому ансамблю присоединилась Дженна Ортега — новая муза режиссера, будто бы и не выходившая из образа Уэнсдэй. В крохотной, но запоминающейся сцене появляется Дэнни ДеВито, когда-то исполнивший роль Пингвина во втором «Бэтмене» и затем регулярно появлявшийся в других работах Бертона. Вездесущий Уиллем Дефо сыграл роль актера Вулфа, после гибели на съемках застрявшего в амплуа копа из дешевых боевиков. Однако истинной звездой, ради которой будто бы все и затевалось, неожиданно оказывается Моника Беллуччи — злобная бывшая Битлджуса, одержимая местью. Камера все полтора часа любуется тем, как собравшая себя по кускам черная вдова парит по преисподней, питаясь душами случайных встречных. Кажется, именно любовь к этой богоподобной женщине вернула Бертону юношеский задор: «Битлджус Битлджус» выглядит так, будто на дворе конец 1980-х, а Бертону по-прежнему тридцать.

Это по-хорошему старомодное кино, где гигантские песчаные черви по-прежнему создаются с помощью аналоговых спецэффектов, а зумеры читают книги в домике на деревьях и слушают музыку на пластинках. Бертона не интересует не только современность, но и какое-либо развитие персонажей, тогда как условный сюжет ему требуется исключительно для того, чтобы скреплять изобретательные скетчи между собой. А их, по законам сиквела, тут вдвое больше. Мир мертвых, прежде показанный лишь в общих чертах, существенно расширяется и, конечно же, оказывается куда интереснее, чем мир живых. Несмотря на скромный хронометраж, нашлось место полностью анимационному эпизоду, черно-белому флешбэку и масштабному музыкальному номеру в духе «Трупа невесты». Некоторым наверняка вся эта фантасмагория покажется избыточной, однако те, кто соскучился по классическому Бертону, испытают от творящегося на экране безумия детский восторг.

Что немаловажно, «Битлджус Битлджус» не скатывается в отсылочное порно и избегает совсем уж явных самоповторов, что для нынешних сиквелов редкость. Нет здесь и пенсионерской сентиментальности. Даже неизбежные любовные линии решаются по-бертоновски гротескно: если предложение руки и сердца, то на поминках; если первая брачная ночь, то со смертельным исходом; если предродовые схватки, то, конечно же, во время показа хоррора Марио Бавы. Романтика по Бертону — это когда она цитирует наизусть Достоевского и наряжается умирающей от радиации Марией Кюри. Идеальный бойфренд в его киновселенной, напротив, непременно окажется маньяком-убийцей или как минимум расчетливым альфонсом. Бесчисленные персонажи, будь то живые или мертвые, расхаживают в эффектных нарядах, созданных Коллин Этвуд — давней соратницей Бертона, а фоном, как водится, звучат до боли знакомые композиции Дэнни Эльфмана.

«Битлджус Битлджус» — необязательный, чрезмерный, но по-своему очаровательный сиквел, создававшийся с огромной любовью к оригиналу. Это отличное эскапистское развлечение, после просмотра которого возникает, пожалуй, один единственный вопрос: почему подобная кинолента выпущена не на Хэллоуин?