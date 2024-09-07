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Киноафиша Рецензии «Битлджус Битлджус»: Рецензия Киноафиши

«Битлджус Битлджус»: Рецензия Киноафиши

7 сентября 2024 09:33
«Битлджус Битлджус»: Рецензия Киноафиши

Возвращение сального трикстера.

В далеком 1988 году аниматор и начинающий режиссер Тим Бертон снял фильм «Битлджус» — комедию ужасов, после которой он навсегда стал главным мрачным сказочником Голливуда. История о погибшей семейной паре, запертой в мире живых, покорила современников чернейшим юмором, причудливыми декорациями и, конечно же, колоритными персонажами во главе с биоэкзорцистом в полосатом костюме. Не меньшую популярность, впрочем, обрела и готическая принцесса Лидия — типичный для творчества Бертона фрик с ранимой душой, коим всегда был он сам. Дерзкая, странная и в меру дурацкая картина открыла талант Майкла Китона и Вайноны Райдер, а Бертон, выдав кассовый хит о смерти, тут же получил предложение поставить «Бэтмена» — кинокомикс, в итоге изменивший облик всего жанра.

К началу XXI века режиссер, некогда считавшийся аутсайдером, обеспечил себе статус большого автора с собственным уникальным стилем, который сразу опознается. Но в новом тысячелетии что-то пошло не так. Были, конечно, и абсолютно бертоновские «Труп невесты» и «Суинни Тодд», а также нехарактерная, но очень личная для него «Крупная рыба». Однако все прочие творения мэтра вызывали у поклонников по меньшей мере спорную реакцию. Между тем ремейк диснеевского «Дамбо», вышедший в 2019 году, чуть не завершил его карьеру. Лишь благодаря стримингу Netflix, предоставившему Бертону карт-бланш, похороненный всеми заживо постановщик вернулся в форму, выступив исполнительным продюсером и режиссером первых эпизодов сериала «Уэнсдэй». После такого триумфа, конечно же, он без труда отыскал деньги и на долгожданный сиквел «Битлджуса», слухи о котором ходили десятки лет. Работая над продолжением своего полудебюта, мрачный сказочник вновь получил творческую свободу, о которой при сотрудничестве с Disney ему оставалось только мечтать. И это чувствуется буквально в каждом кадре.

Прошло три десятилетия с тех пор, как в одном из особняков идиллического пригорода поселился полтергейст. С тех пор Лидия пережила смерть первого мужа и теперь готовится к браку с очередным кавалером — предприимчивым Рори, который устраивает ее ведущей телешоу о паранормальных явлениях. Тем временем ее эксцентричная мачеха Делия по-прежнему создает сомнительные произведения искусства, в то время как дочь-подросток Астрид всячески сторонится своей странной семейки и не верит в призраков. Вернувшийся с того света Битлджус вынуждает три поколения женщин объединиться.

«Битлджус Битлджус»: Рецензия Киноафиши

Катализатором всех этих событий становится известие о смерти Чарльза, мужа Делии. В первом фильме эту роль исполнил Джеффри Джонс, в 2003 году осужденный за сексуализированное насилие. Свое отношение к актеру Бертон выразил изящно: сначала отправил Чарльза на съедение акулам, а в загробном мире показал его в виде обезличенного обрубка. В свою очередь Мейтленды, вокруг которых ранее выстраивался весь сюжет, обрели покой, о чем сообщается как бы между делом. Остальные, к счастью, на месте: и Вайнона Райдер, и невероятная Кэтрин О’Хара и, конечно же, Майкл Китон, ничуть не растерявший былой харизмы. К актерскому ансамблю присоединилась Дженна Ортега — новая муза режиссера, будто бы и не выходившая из образа Уэнсдэй. В крохотной, но запоминающейся сцене появляется Дэнни ДеВито, когда-то исполнивший роль Пингвина во втором «Бэтмене» и затем регулярно появлявшийся в других работах Бертона. Вездесущий Уиллем Дефо сыграл роль актера Вулфа, после гибели на съемках застрявшего в амплуа копа из дешевых боевиков. Однако истинной звездой, ради которой будто бы все и затевалось, неожиданно оказывается Моника Беллуччи — злобная бывшая Битлджуса, одержимая местью. Камера все полтора часа любуется тем, как собравшая себя по кускам черная вдова парит по преисподней, питаясь душами случайных встречных. Кажется, именно любовь к этой богоподобной женщине вернула Бертону юношеский задор: «Битлджус Битлджус» выглядит так, будто на дворе конец 1980-х, а Бертону по-прежнему тридцать.

«Битлджус Битлджус»: Рецензия Киноафиши

Это по-хорошему старомодное кино, где гигантские песчаные черви по-прежнему создаются с помощью аналоговых спецэффектов, а зумеры читают книги в домике на деревьях и слушают музыку на пластинках. Бертона не интересует не только современность, но и какое-либо развитие персонажей, тогда как условный сюжет ему требуется исключительно для того, чтобы скреплять изобретательные скетчи между собой. А их, по законам сиквела, тут вдвое больше. Мир мертвых, прежде показанный лишь в общих чертах, существенно расширяется и, конечно же, оказывается куда интереснее, чем мир живых. Несмотря на скромный хронометраж, нашлось место полностью анимационному эпизоду, черно-белому флешбэку и масштабному музыкальному номеру в духе «Трупа невесты». Некоторым наверняка вся эта фантасмагория покажется избыточной, однако те, кто соскучился по классическому Бертону, испытают от творящегося на экране безумия детский восторг.

«Битлджус Битлджус»: Рецензия Киноафиши

Что немаловажно, «Битлджус Битлджус» не скатывается в отсылочное порно и избегает совсем уж явных самоповторов, что для нынешних сиквелов редкость. Нет здесь и пенсионерской сентиментальности. Даже неизбежные любовные линии решаются по-бертоновски гротескно: если предложение руки и сердца, то на поминках; если первая брачная ночь, то со смертельным исходом; если предродовые схватки, то, конечно же, во время показа хоррора Марио Бавы. Романтика по Бертону — это когда она цитирует наизусть Достоевского и наряжается умирающей от радиации Марией Кюри. Идеальный бойфренд в его киновселенной, напротив, непременно окажется маньяком-убийцей или как минимум расчетливым альфонсом. Бесчисленные персонажи, будь то живые или мертвые, расхаживают в эффектных нарядах, созданных Коллин Этвуд — давней соратницей Бертона, а фоном, как водится, звучат до боли знакомые композиции Дэнни Эльфмана.

«Битлджус Битлджус» — необязательный, чрезмерный, но по-своему очаровательный сиквел, создававшийся с огромной любовью к оригиналу. Это отличное эскапистское развлечение, после просмотра которого возникает, пожалуй, один единственный вопрос: почему подобная кинолента выпущена не на Хэллоуин?

Максим Федоров
Максим Федоров
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