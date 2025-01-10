«Носферату»: Рецензия Киноафиши

Томас Хантер — услужливый риелтор, которого отправляют из Германии в Трансильванию, чтобы продать загадочному графу замок. Оставив дома жену Эллен, страдающую от сомнамбулизма, Томас выдвигается в путь, не подозревая, что его клиент — вампир, жаждущий крови.

Оригинальному «Носферату, симфония ужаса» свыше ста лет. В его основу, как известно, лег роман «Дракула» Брэма Стокера, на экранизацию которого авторам не удалось заполучить права. Чтобы избежать обвинений в плагиате, режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау скорректировал сюжет: события переместились из Англии в Германию, а обаятельный Дракула стал Орлоком — гниющим монстром, боящимся солнечных лучей. Шедевр киноэкспрессионизма сформировал канон вампирского кино и, вопреки солидному возрасту, пугает по сей день.

Роберт Эггерс мечтал переснять «Носферату» с тех пор, как посмотрел его подростком. Предложение поступило хоррормейкеру еще в 2015 году, когда его дебютная картина «Ведьма» стала хитом. Но Эггерс счел неуместным браться за такой серьезный проект, не имея должного опыта. Прежде чем приступить к фильму всей жизни, молодой режиссер набил руку на камерном хорроре «Маяк», скроенном из визуальных отсылок к кино Веймарской республики, после чего поставил эпического «Варяга». И лишь затем, получив от Universal все необходимые ресурсы, взялся за реализацию «Носферату».

Первое, что поражает в новой версии — скрупулезное воссоздание эпохи. Известный своей тягой к аутентичности, Эггерс уделил внимание каждой детали — от быта румынских цыган до атрибутики славянских церквей, от меховых шуб до пышных усов. Отказавшись от использования CGI, постановщик доставил на съемочную площадку 5000 крыс, заполонивших масштабные декорации Висборга. Подобно Мурнау, снимавшему преимущественно на натуре, Эггерс задействовал реальные средневековые замки и превратил природу в главное действующее лицо: гипнотические кадры напоминают ожившие полотна художников-романтиков.

Пугающе реалистичным оказался и сам Орлок. Если горожане говорят с филигранным аристократическим акцентом, то у графа, напротив, ломанный английский, а тембр его голоса столь низок, что каждая фраза пробирает до дрожи. Внешне вурдалак похож не столько на Носферату из оригинала, сколько на вампира из академических источников, изученных Эггерсом вдоль и поперек. Играет его Билл Скарсгард, который настолько растворился в образе, что практически неузнаваем. Впрочем, тень Носферату появляется на экране куда чаще, нежели он сам, поэтому камера фокусируется на других персонажах. Роль растерянного риелтора, угодившего в ловушку графа, исполнил Николас Холт, ранее сыгравший Ренфилда в комедии по мотивам «Дракулы». В качестве местного Ван Хелсинга выступил Уиллем Дефо, некогда блиставший в «Тени вампира» о съемках «Носферату» Мурнау. Наконец, Эллен, которую преследует Орлок, воплотила восходящая звезда Лили-Роуз Депп. Готовясь к роли, она вдохновлялась «Одержимой» с Изабель Аджани — исполнительницей аналогичной роли в «Носферату: Призрак ночи» Вернера Херцога 1979 года.

Эггерс адаптировал фильм Мурнау с трепетом, не только повторив некоторые хрестоматийные сцены, но и точно воссоздав атмосферу. Оператор Джарин Блашке, работающий с режиссером со времен «Ведьмы», снимал на 35-миллиметровую пленку и добился ненасыщенного изображения, напоминающего вирирование в немом кино. Так, эпизод первой встречи с Орлоком окрашен в темно-синий цвет, а кульминационный рассвет — в золотисто-желтый. Саспенс достигается благодаря светотени и холодной архитектуре, запечатленной под необычными ракурсами: пошарпанные дома из кирпича с остроконечными крышами, узкие улочки, по которым маршируют силуэты с гробами на руках — выверенные до совершенства кадры завораживают и вместе с тем заставляют вжаться в кресло. Содержательно же новый «Носферату» опирается скорее на вариант Херцога. В ремейке 1979 года вампир предстает существом, стремящимся к любви, но обреченным на вечное одиночество. Эггерс усиливает извращенную романтическую связь, возникшую между Орлоком и Эллен, превращая «Носферату» в «историю одержимости девушкой».

«Носферату» — мрачная рождественская сказка, ставшая новогодним подарком для всех поклонников жанра. Эггерс вновь создал технически безупречный хоррор, предлагающий одного из наиболее самобытных вампиров мирового кинематографа. Смотреть его, понятное дело, нужно исключительно на языке оригинала.