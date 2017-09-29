Призрак Оперы, 1925

Музыкант с обезображенным лицом, живущий в подземельях парижской Оперы и получивший прозвище Призрак Оперы, влюбляется в молодую певицу. Пытаясь добиться от нее ответного чувства, он похищает свою возлюбленную и уносит к себе в подземелье.

Знаменитая мелодрама по роману Гастона Леру, один из лучших фильмов 20-х годов, отличающийся отменным визуальным стилем. Сцена бала-маскарада снята в двухцветном "Техниколоре". В 1930 году была сделана звуковая 89-минутная версия фильма. В современных вариантах немой версии есть музыкальное сопровождение, а оперные партии дублированы.

В дальнейшем режиссеры довольно часто обращались к этому сюжету: Артур Любин в 1943 году, Теренс Фишер в 1962-м, Роберт Марковиц в 1983-м, Дуайт Литтл в 1989-м и Тони Ричардсон в 1990-м. Вариацией на эту же тему является "Призрак рая" Брайана Де Пальмы.