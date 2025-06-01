Меню
Дата публикации: 27 марта 2025
Верни её из мертвых – Недавно осиротевшие брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в её уединённый дом, они начинают подозревать, что за любовью их приёмной матери скрывается нечто зловещее…
User 1 июня 2025, 22:23
Оценка
Этот фильм вызывает в некоторые моменты не стах,а чувство мерзости в кадре,скорее этот фильм не про страх и скримеров,таке по моему мнению тут больше мелодрамы/драмы чем ужаса
1 июня 2025, 22:23 Ответить
wildhorse88 5 июня 2025, 20:04
Оценка
Какие же слабые фильмы ужасов пошли и этот не исключение! Где страх, актерская игра, сюжет?! Скучно. Не интересно.
Лучше пересмотеть классику, такую Как фильмы Дарио Ардженто, Лучио Фульчи где есть всё, начиная от сюжета, игрой и заканчивая музыкой! Тот же фантазм 1-3, нечто...
5 июня 2025, 20:04 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:07
в ответ на сообщение User от 1 июня 2025, 22:23
Похоже, фильм решил сделать ставку на «мелодраму с перчинкой», а не чистый ужастик. Мерзость — бонус для особо стойких! 😅 Спасибо за мнение!
22 июня 2025, 23:07 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2025, 23:09
в ответ на сообщение wildhorse88 от 5 июня 2025, 20:04
Спасибо, что напомнили про настоящие легенды жанра — с ними не поспоришь! 🔥
22 июня 2025, 23:09 Ответить
Weteran Mc 31 августа 2025, 04:36
Оценка
"Верни её из мёртвых" - австралийский фильм ужасов с элементами мистики 2025 года от студии #A24.

Сюжет повествует о сводных брате и слепой сестре Энди и Пайпер. После смерти отца, до совершеннолетия Энди, их отправляют к приёмной матери по имени Лора, у которой есть ещё один, очень странный немой мальчик Оливер и недавно погибла 12-летняя дочь.
Лора только на первый взгляд кажется доброй и приветливой. Но если присмотреться, что-то в ней не так.

Кино начиналось, как мрачная социальная драма с намёком на что-то не доброе в дальнейшем. И оно случилось. Вторая половина фильма получилась поистине жуткой и даже где-то страшной.
Актёры со своими ролями справились неплохо. Особенно понравилась игра исполнительницы роли слепой Пайпер.
Финал в фильме, к сожалению, без особого хеппи-энда.

В целом, кино тяжёлое и сложное - не для каждого. Режиссёру получилось донести до зрителя, как горе и безумие сводит человека с ума и толкает на страшные поступки.
Я считаю, что хоррор удался.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
31 августа 2025, 04:36 Ответить
7.2 Верни её из мертвых
Верни её из мертвых ужасы, 2025, Австралия / США
