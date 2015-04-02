Лабиринт Фавна
– Испания, 1944 год. Офелия – одинокая и мечтательная девочка, живущая с матерью и отчимом – военным офицером, получившим приказ очистить один сельский район от повстанцев. Находясь все время в одиночестве, разочарованная в реальном мире девочка полностью погружается в свой полный тайн воображаемый мир, населенный сказочными существами.
Смотря что ты ОТ Лабиринта ждёшь...
Гражданину, который выдал в описании фильма такой КОНКРЕТНЫЙ СПОЙЛЕР пламенный превед. ✊
Драма чистой воды.Что-же касается оригинальность фильма как жанра(смесь драмы+немного сказки+немного ужасов)-есть такое,ну и что?Чтобы фильм принес какие-то филосовские мысли,-что нужно потратить полтора часа(о деньгах молчу ваабще) на просмотр гадкой истории с кучей насилия,жестокости,моря кровищи(заметьте,качественной(не краска)),созерцания горы трупов??НЕТ КОНЕЧНО.
Кому смотреть(если решитесь):затрудняюсь ответить
Как смотреть:единственний вариант-в кампании друзей-приколистов(без детей,без дам,не в одиночку)
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