Дастур
– Есть вещи страшнее смерти… Когда молодую девушку из отдалённого аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает всё, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспечённого мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…
для того, чтобы начать какие-либо изменения. И все это ему удается в обусловленных 3-4 минутах.
Здесь же, у него стояла более тяжёлая задача уложиться в полный метр, держа во внимании зрителей и донести суть фильма.
По мне, ему это удалось! Респект!
Но, к сожалению, сама сюжетная линия имеет неровности, начиная от акима с.о., который после середины фильма потерял логику в действиях, заканчивая мистикой с девушкой и неувязкой в этапах повествования.
В целом, поздравляю соотечественников с новым этапом развития кинематографа, который расширяется новыми жанрами.
Итог: 6,5 из 10.
А в конце титры просто добили 😭
Обязательно досмотрите прямо до конца, прочтите титры 🙏
ата-аналар мынау дастур фильмiн коргенен кейiн кыздарынын омiрлерiне жауапкершiлiктерi кушейсе керек деп ойлаймын,ул баласы бар адамдар корсе улдарынын тарбиелерине кобирек ман бередi деп ойлаймын
но фильм не об этом, люди думающие головой поняли о чём фильм, и им фильм зашёл вполне хорошо.
Так вот моё мнение о фильме такое: я ждал фильм с выхода трейлера избегая спойлеров и был приятно удивлён после просмотра, ведь не ожидал такого уровня профессионализма, фильм поднимает серьёзные проблемы нашего Казахстанского общества, лишения свободы, насилие, и тема религии очень кстати в этом фильме. Я надеюсь Казахстанцы тепло примут фильм и помогут в его продвижении ведь этот фильм нужен нашему обществу, нужно поднимать темы что были показаны в фильме и работать над их решениями.
Так же мнение о качестве съёмки фильма: фильм очень хорошо играет на контрасте, и за счёт этого зрителю не успевает наскучить, так то фильм полон экшена хотя на первый взгляд так не кажется, актёрская игра на высоте, очень заметно что над созданием фильма старались от всего сердца, я не жалею что посмотрел фильм и хотел бы ещё раз сходить, единственный минус как мне кажется, хронометраж, по ощущениям так будто фильм слишком быстро закончился, честно хоррор там на высоком уровне но мне не хватило этого, спасибо за фильм, ставлю все 10 из 10
Басынан жыладым агыл-тегил болып, жаксы шыккан фильм екен!
фильм доносил зрителям ту же идею проблемы :)
Специально зарегистрировалась, чтобы сказать ничего лучшего в этом фильме не увидела, кроме пропаганды религии. Где салат Дастур?.....Что хотел сказать этим автор совсем не понятно, понятно то что Нурсултан сам накаркал беду и не дал воспитание Булату.
Сколько ужастиков смотрю, нигде не видела прямого намека на то, что нужно дома чтитать Куран и т.д. чтобы в доме джины не появились. Здесь проблема в воспитании. Фильм полный отпад. Название фильма вообще не соответствует сюжету. Прежде чем снять такие фильмы, рекомендую режиссёрам и сценаристам и автору прочитать произведения Ильяса Есенберлина (где можно прочувствовать какими были наши предки) Спанидияра Кобеева, множество казахских книг, где говорится про салт-дастур.
Фильмнің негізгі идеясы – дәстүрдің бұрмалануы және оның қоғамдағы зиянды салдары. Кейіпкерлердің әрекеттері арқылы режиссер дәстүрді дұрыс түсінбеудің, әсіресе әйелдерге қатысты әділетсіздіктің, отбасылық қарым-қатынастардағы теңсіздіктің қандай ауыр зардаптарға әкелетінін көрсетеді. Сонымен қатар, фильмде діннің рөлі мен оның қоғамдағы орны да талқыланады
Фильмде бірнеше терең мағыналы элементтер мен символизмдер қолданылған:
- Қарғыс пен дін: Диананың қарғысы мен имамның дұғалары фильмде маңызды рөл атқарады. Бұл элементтер арқылы режиссер діннің қоғамдағы орны мен оның дұрыс түсінілмеуінің салдарын көрсетеді.
- Ауыл атауы – Болашақ: Оқиға өтетін ауылдың «Болашақ» деп аталуы – қоғамның болашағы туралы ойлануға шақырады. Бұл атау арқылы режиссер қазіргі қоғамдағы мәселелердің болашаққа қалай әсер ететінін меңзейді.
Фильмдегі актерлік құрам ерекше назар аударады. Тәжірибелі актерлер мен жаңа таланттар бірігіп, кейіпкерлердің ішкі әлемін шынайы жеткізе алған:
- Алдабек Шалбаев: Рухани дүниеден гөрі материалдық байлықты таңдаған әкенің рөлін шебер сомдады.
Нұржан Бексұлтанова: Болаттың анасының рөлін орындап, баласына деген шексіз махаббаты мен оның қателіктерін ақтауға тырысатын ананың бейнесін нанымды көрсетті.
- Әсет Есжан: Имамның рөлін сомдап, дін мен дәстүр арасындағы байланысты көрсетуге үлес қосты.
Фильмнің визуалды шешімдері мен атмосферасы оқиғаның драматизмін күшейтеді. Қорқынышты көріністер мен символикалық элементтер арқылы режиссер көрерменге терең әсер қалдырады.Фильм тұрмыстық зорлық- зомбылық, дәстүр мен қазіргі заман құндылықтарының қақтығысы сияқты маңызды мәселелерді көтереді. Бұл тақырыптар қазіргі қоғам үшін өте өзекті.
Дегенмен, Кейіпкерлер арасындағы кейбір диалогтардың жетіспеушілігі, әсіресе жәбірленуші қыздың ата-анасымен қарым-қатынасының толық ашылмауы сценарийдің әлсіз тұсы ретінде көрінеді.
Сюжет пен символизмді дәл аңғарыпсыз. Диананың тағдыры мен ауыл атауының астарлы мағынасы – әсіресе әсерлі шешім. Кейіпкерлер арасындағы кей сәттердің толық ашылмауы шынымен де тереңірек дамытуды қажет еткендей.
Жалпы алғанда, пікіріңіз фильмнің мәнін терең түсінуге ықпал етеді.
