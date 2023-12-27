Дастур - дублированный трейлер
Дастур. Дублированный трейлер

Дастур. Дублированный трейлер

Дата публикации: 17 июня 2024
Дастур – Есть вещи страшнее смерти… Когда молодую девушку из отдалённого аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает всё, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспечённого мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…
Ержан Сарсенов 27 декабря 2023, 21:17
Оценка
Көрген соң аитам 😅
27 декабря 2023, 21:17 Ответить
Ramis Delovarov 28 декабря 2023, 01:07
Оценка
Фильм с огромной смысловой нагрузкой,казахский кинематограф вышел на новый уровень,всем советую к просмотру 10/10
28 декабря 2023, 01:07 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2023, 02:13
в ответ на сообщение Ержан Сарсенов от 27 декабря 2023, 21:17
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 декабря 2023, 02:13 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2023, 02:13
в ответ на сообщение Ramis Delovarov от 28 декабря 2023, 01:07
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
28 декабря 2023, 02:13 Ответить
Banu Ergeshbaeva 28 декабря 2023, 11:03
Оценка
Менде😅
28 декабря 2023, 11:03 Ответить
ajzereburabaj6 28 декабря 2023, 11:27
Оценка
Кино неше сагат
28 декабря 2023, 11:27 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2023, 11:48
в ответ на сообщение Banu Ergeshbaeva от 28 декабря 2023, 11:03
28 декабря 2023, 11:48 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2023, 11:48
в ответ на сообщение ajzereburabaj6 от 28 декабря 2023, 11:27
28 декабря 2023, 11:48 Ответить
ฺ ฺ 28 декабря 2023, 18:15
Как приобрести билеты?)
28 декабря 2023, 18:15 Ответить
tabishandamir 28 декабря 2023, 19:50
Оценка
А можно купит полный фильм так хачу посмотрет но я живу в поселке и у нас нету кино театр
28 декабря 2023, 19:50 Ответить
Киноафиша.инфо 28 декабря 2023, 20:43
в ответ на сообщение ฺ ฺ от 28 декабря 2023, 18:15
Добрый день! Под названием фильма есть раздел «Расписание» , в котором вы можете найти удобные сеансы в вашем городе и приобрести билеты.
28 декабря 2023, 20:43 Ответить
User 29 декабря 2023, 10:22
сколько
29 декабря 2023, 10:22 Ответить
ฺ ฺ 29 декабря 2023, 21:36
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 28 декабря 2023, 20:43
Добрый вечер, не показывает Тараз
29 декабря 2023, 21:36 Ответить
Милана Досмагамбетова 30 декабря 2023, 00:29
Мне 12 лет мне можно пойти на Дәстүр?
30 декабря 2023, 00:29 Ответить
Темирлан Муратов 30 декабря 2023, 14:48
в ответ на сообщение Ramis Delovarov от 28 декабря 2023, 01:07
А можно онлайн посмотреть? Где то на платных площадках? Просто ещё не скоро в Казахстан поеду
30 декабря 2023, 14:48 Ответить
User 30 декабря 2023, 15:46
Оценка
Қалай екен?
30 декабря 2023, 15:46 Ответить
Айдар Касенов 30 декабря 2023, 20:41
Услышал о фильме от коллег, узнал, что режиссёр клипмейкер группы ИК. Учитывая, что Куаныш снимает видео по актуальным темам нашей истории Казахстана и даёт возможность зрителям увидеть картину в реалии через экраны, а не в своих головах, чтобы поразмыслить, где-то увидеть себя, где-то разобраться в сути текущей ситуации,
для того, чтобы начать какие-либо изменения. И все это ему удается в обусловленных 3-4 минутах.
Здесь же, у него стояла более тяжёлая задача уложиться в полный метр, держа во внимании зрителей и донести суть фильма.
По мне, ему это удалось! Респект!
Но, к сожалению, сама сюжетная линия имеет неровности, начиная от акима с.о., который после середины фильма потерял логику в действиях, заканчивая мистикой с девушкой и неувязкой в этапах повествования.
В целом, поздравляю соотечественников с новым этапом развития кинематографа, который расширяется новыми жанрами.
Итог: 6,5 из 10.
30 декабря 2023, 20:41 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2023, 20:19
в ответ на сообщение Айдар Касенов от 30 декабря 2023, 20:41
31 декабря 2023, 20:19 Ответить
Айнура Ракымжан 1 января 2024, 07:43
Фильм 👎 Качество дно просто.( Как будто на древний телефон снимали. Поиздевались над Кораном.
1 января 2024, 07:43 Ответить
Али Нурханбек 1 января 2024, 09:52
в кино есть ростовый ограничение
1 января 2024, 09:52 Ответить
tsl929292 2 января 2024, 10:31
Оценка
Ожидала худшего, Но Но приятно было разочароваться в своих ожиданиях! Спасибо всей команде! Фильм топ
2 января 2024, 10:31 Ответить
Серик Ашляев 2 января 2024, 14:34
Оценка
Москва не сразу строилась ребят, это маленький шаг для одного человека, и большой шаг для всего Казахского кино!!! Ошибался даже Спилберг😉
2 января 2024, 14:34 Ответить
saltanateskabulova428 2 января 2024, 15:26
Оценка
Фильм мне очень понравилось, спасибо всем кто снимал кино, кто писал сюжет и кто снимался! Молодцы ребята👍👍👍👍
2 января 2024, 15:26 Ответить
i_zhainakova 2 января 2024, 16:19
Оценка
Я под большим впечатлением после просмотра👍👍👍Фильм 🔥🔥🔥ужасы со смыслом . Очень понравился. Всем советую!!!
2 января 2024, 16:19 Ответить
Киноафиша.инфо 2 января 2024, 20:32
в ответ на сообщение Айнура Ракымжан от 1 января 2024, 07:43
2 января 2024, 20:32 Ответить
Киноафиша.инфо 2 января 2024, 20:32
в ответ на сообщение tsl929292 от 2 января 2024, 10:31
2 января 2024, 20:32 Ответить
Киноафиша.инфо 2 января 2024, 20:32
в ответ на сообщение Серик Ашляев от 2 января 2024, 14:34
2 января 2024, 20:32 Ответить
Киноафиша.инфо 2 января 2024, 20:32
в ответ на сообщение saltanateskabulova428 от 2 января 2024, 15:26
2 января 2024, 20:32 Ответить
Киноафиша.инфо 2 января 2024, 20:32
в ответ на сообщение i_zhainakova от 2 января 2024, 16:19
2 января 2024, 20:32 Ответить
Kamshat Shoraeva 4 января 2024, 12:36
Оценка
Рада, что попала на этот фильм. После него были одни только эмоции, нет слов 👏
А в конце титры просто добили 😭
Обязательно досмотрите прямо до конца, прочтите титры 🙏
4 января 2024, 12:36 Ответить
Киноафиша.инфо 4 января 2024, 13:00
в ответ на сообщение Kamshat Shoraeva от 4 января 2024, 12:36
4 января 2024, 13:00 Ответить
User 4 января 2024, 16:44
Оценка
к чему же все эти клятви
4 января 2024, 16:44 Ответить
Aida Danenova 4 января 2024, 17:35
Оценка
Ужасно, после фильма тошнит🤮🤮🤮 никому не советую, даже бесплатно не ходила бы больше🤮🤮🤮 никакого сюжета, никакого смысла, ставлю 0 баллов, очень тупой и ненужный фильм для нашего общества. Что хотел режиссер донести, вообще непонятно. Пусть лучше не снимает фильмы, его уровень только клипы🤮 Мерзкий, отвратительный, дешевый фильм. Мы очень разочарованы… стыдно перед родственниками, пожалели, что их пригласили🙄🙄🙄
4 января 2024, 17:35 Ответить
Киноафиша.инфо 4 января 2024, 19:23
в ответ на сообщение Aida Danenova от 4 января 2024, 17:35
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
4 января 2024, 19:23 Ответить
Айбек Кара 5 января 2024, 07:09
в ответ на сообщение Aida Danenova от 4 января 2024, 17:35
Оценка
Самый правдивый отзыв к этому фильму, 100 % в точку! Копирование приемов с других ужастиков, типо лазание по стенам, включение отключение телевизора и тд. Чушь собачья одним словом!
5 января 2024, 07:09 Ответить
Гулшат Ешназарова 6 января 2024, 22:48
Оценка
Фильм керемет шыккан, мектеп кабыргасын бiтiрiп,жана омiрге улкен максаттармен кадам баскан Диана кыздын омiрi кенеттен, байдын тарбиесiз алкаш-нашакор улынын кесiрiнен 360 градуска озгередi.Зорлыкты бастан кешiрген кызды ата-анасы сол зорлыкшы жiгiтке турмыска бередi,кыз корлыкка шыдай аламай той устiнде суицид жасайды, куйеуге бердик бар жауапкершиликтен кутылдык деп ойлаган кыздын ата-анасы кызынын аргы омiрiмен шаруасы да болмайды.Кызымыз бакытты омир сурипжатыр деп ойлайды.Ал келiн тусiрдiк,улымызды турмеден тусуiнен куткардык деп ойлаган ата-енесi,келiндерiнiн той кунi суицид жасаганынан да,оз уйлерiнде майiттiн жатканынан да бейхабар.Омiрге кыз баласын акелген жане осiрiп отырган
ата-аналар мынау дастур фильмiн коргенен кейiн кыздарынын омiрлерiне жауапкершiлiктерi кушейсе керек деп ойлаймын,ул баласы бар адамдар корсе улдарынын тарбиелерине кобирек ман бередi деп ойлаймын
6 января 2024, 22:48 Ответить
Теміржан Көлбаев 7 января 2024, 01:52
Оценка
Те кто ставят плохой отзыв о фильме говоря что "не поняли о чём фильм, приёмы с других фильмов, такой фильм не нужен нашему обществу" сильно ошибаются, возможно они шли на фильм ожидая голливудский ужастик,
но фильм не об этом, люди думающие головой поняли о чём фильм, и им фильм зашёл вполне хорошо.
Так вот моё мнение о фильме такое: я ждал фильм с выхода трейлера избегая спойлеров и был приятно удивлён после просмотра, ведь не ожидал такого уровня профессионализма, фильм поднимает серьёзные проблемы нашего Казахстанского общества, лишения свободы, насилие, и тема религии очень кстати в этом фильме. Я надеюсь Казахстанцы тепло примут фильм и помогут в его продвижении ведь этот фильм нужен нашему обществу, нужно поднимать темы что были показаны в фильме и работать над их решениями.
Так же мнение о качестве съёмки фильма: фильм очень хорошо играет на контрасте, и за счёт этого зрителю не успевает наскучить, так то фильм полон экшена хотя на первый взгляд так не кажется, актёрская игра на высоте, очень заметно что над созданием фильма старались от всего сердца, я не жалею что посмотрел фильм и хотел бы ещё раз сходить, единственный минус как мне кажется, хронометраж, по ощущениям так будто фильм слишком быстро закончился, честно хоррор там на высоком уровне но мне не хватило этого, спасибо за фильм, ставлю все 10 из 10
7 января 2024, 01:52 Ответить
Теміржан Көлбаев 7 января 2024, 01:53
в ответ на сообщение tabishandamir от 28 декабря 2023, 19:50
Оценка
дождитесь выхода фильма в сети, в хорошем качестве, если посмотрите экранку ваше впечатление сильно испортится
7 января 2024, 01:53 Ответить
Киноафиша.инфо 7 января 2024, 19:07
в ответ на сообщение Теміржан Көлбаев от 7 января 2024, 01:52
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
7 января 2024, 19:07 Ответить
Aigerim Murzagereeva 7 января 2024, 23:44
Оценка
Фильм супер стоит посмотреть 😎
7 января 2024, 23:44 Ответить
nur83.83 8 января 2024, 12:20
Оценка
Улкеен магынасы бар фильм екен. Кыз баласынын, айелдин обалы ешкашанда жибермейтинин тусинсе корген ел..... Ози олип калсада, байгус кыздын рухы, аруагы куртып жиберди бир тукымды....
Басынан жыладым агыл-тегил болып, жаксы шыккан фильм екен!
8 января 2024, 12:20 Ответить
Mina Malfoy 9 января 2024, 22:35
в ответ на сообщение Aida Danenova от 4 января 2024, 17:35
Специально, зарегистрировалась, чтобы поставить вам дизлайк
9 января 2024, 22:35 Ответить
User 10 января 2024, 17:40
Оценка
керемет кино
10 января 2024, 17:40 Ответить
Киноафиша.инфо 10 января 2024, 18:33
в ответ на сообщение User от 10 января 2024, 17:40
10 января 2024, 18:33 Ответить
Киноафиша.инфо 10 января 2024, 18:33
в ответ на сообщение nur83.83 от 8 января 2024, 12:20
10 января 2024, 18:33 Ответить
Киноафиша.инфо 10 января 2024, 18:33
в ответ на сообщение Aigerim Murzagereeva от 7 января 2024, 23:44
10 января 2024, 18:33 Ответить
aiko Bostanova 10 января 2024, 18:49
в ответ на сообщение Aida Danenova от 4 января 2024, 17:35
получается вы разочарованы потому что «ұят болды» перед родственниками?

фильм доносил зрителям ту же идею проблемы :)
10 января 2024, 18:49 Ответить
Dana 12 января 2024, 10:13
Оценка
Маған ұнады кушты
12 января 2024, 10:13 Ответить
Zaira Baidalina 14 января 2024, 11:32
Добрый день!
Специально зарегистрировалась, чтобы сказать ничего лучшего в этом фильме не увидела, кроме пропаганды религии. Где салат Дастур?.....Что хотел сказать этим автор совсем не понятно, понятно то что Нурсултан сам накаркал беду и не дал воспитание Булату.
Сколько ужастиков смотрю, нигде не видела прямого намека на то, что нужно дома чтитать Куран и т.д. чтобы в доме джины не появились. Здесь проблема в воспитании. Фильм полный отпад. Название фильма вообще не соответствует сюжету. Прежде чем снять такие фильмы, рекомендую режиссёрам и сценаристам и автору прочитать произведения Ильяса Есенберлина (где можно прочувствовать какими были наши предки) Спанидияра Кобеева, множество казахских книг, где говорится про салт-дастур.
14 января 2024, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 14 января 2024, 18:55
в ответ на сообщение Zaira Baidalina от 14 января 2024, 11:32
14 января 2024, 18:55 Ответить
Master Of-Disaster 18 января 2024, 20:13
Оценка
Мне очень понравилась операторская работа. Ракурсы взяты хорошо, динамичная сьемка не вызывает тошноты. Что касается сюжета, мне кажется это все таки социальная драма с элементами хоррора. Чтобы компенсировать хоррор, некоторые скримеры и пугающие сцены чересчур затянули. Есть неувязки, но в целом нормально. Получилось этакое Проклятье и Экзорцист в одном флаконе на казахский лад. Актерская игра на довольно высоком уровне, очень радует на фоне всех "Бизнесов по казахски". В целом очень неплохо. Надеюсь дальше будет больше таких экспериментов.
18 января 2024, 20:13 Ответить
logisticsmanager 19 января 2024, 06:41
в ответ на сообщение Aida Danenova от 4 января 2024, 17:35
Оценка
Единственный годный адекватный комментарий!!! И дело не в том что мы "обсираем" наш отечественное учитывая что это первые шаги. В чем смысл фильма??? Загнать весь народ под религию и создать мнение что кроме Ислама нет в этом мире путей? Мне стыдно что наши братья казахи снимают такие фильмы и считают их достойными, молодые зеленые ребята которые сняли не видевшие жизнь сполна позорят таким образом наш кинематограф. Слизанные примитивные позорные моменты с западных фильмов - нам они ни к чему! Мы образованная интеллигентная нация с историческим великим бэкграундом, мировозрение которых было Тенгри, достоинство женщин! Лучше уж сходить на очередную комедию от Қоянбаева где есть хоть какое то послевкусие(
19 января 2024, 06:41 Ответить
Марина Межидова 19 января 2024, 15:43
Оценка
Он на казахском языке?
19 января 2024, 15:43 Ответить
Гульмира Байрова(Дусмухамбетова) 20 января 2024, 22:40
Оценка
Сегодня сходили на фильм. Г.Уральск к/т Галактика. Тяжёлый фильм, жалко девушку, и после смерти ей нет покоя, не понимаю родителей её. Верю, что такое возможно было. Если бы написали, что на реальных событиях основано, поверила бы. В отношении главного героя, легко отделался, дурачок-больница- лечение-свобода. Все, как в жизни. Не оценивала, как сняли, качество плёнки, смотрела фильм, сюжет. Страшно. Советую к просмотру.
20 января 2024, 22:40 Ответить
Azamat Aktassov 30 апреля 2024, 16:28
Оценка
Терең ой, заманауи бағыт! 🤝
30 апреля 2024, 16:28 Ответить
Mädibek Astronomer 11 июня 2024, 11:54
Оценка
Те кто пишут фильм «не имеет отношение к салт-дастуру», «пропагандируют религию ислам» и «хоррор моменты скопированы с западного кино» НЕ ПОНЯЛИ О ЧЕМ ФИЛЬМ! Казахский народ прекрасно понимает что у нас везде коррупция, простым семьям не добиться справедливости, а если даже получится то только через общественный резонанс, как с случаем Бишимбаева. Когда люди разочаровываются в справедливости закона, то они надеются на проклятие или суд свыше(от Бога). Больно смотреть у кого есть сестры и у кого растет дочь.«Киноға бекер туысқандарымды шақырып барыппын» дейтіндер, алдымен киноның 18+ жас шектеуі барын және «хоррор» жанры екенін біліп барып, билетті сатып алу керек.
11 июня 2024, 11:54 Ответить
Шахри Гейдарова 14 июля 2024, 00:04
Оценка
😧
14 июля 2024, 00:04 Ответить
User 24 июля 2024, 07:20
Оценка
7
24 июля 2024, 07:20 Ответить
Киноафиша.инфо 24 июля 2024, 18:36
в ответ на сообщение User от 24 июля 2024, 07:20
24 июля 2024, 18:36 Ответить
aby ali 17 сентября 2024, 18:07
Оценка
Обложка не соответствует фильму
17 сентября 2024, 18:07 Ответить
nurdana baktygali 15 июня 2025, 19:26
Оценка
«Дәстүр» – режиссер Қуандық Бейсектің 2023 жылы жарыққа шыққан толықметражды туындысы. Фильм қазақ қоғамындағы тұрмыстық зорлық- зомбылық, дәстүр мен қазіргі заман құндылықтарының қақтығысы, сондай-ақ дін мен мәдениет арасындағы байланыс сияқты өзекті мәселелерді хоррор жанрында көтереді.
Фильмнің негізгі идеясы – дәстүрдің бұрмалануы және оның қоғамдағы зиянды салдары. Кейіпкерлердің әрекеттері арқылы режиссер дәстүрді дұрыс түсінбеудің, әсіресе әйелдерге қатысты әділетсіздіктің, отбасылық қарым-қатынастардағы теңсіздіктің қандай ауыр зардаптарға әкелетінін көрсетеді. Сонымен қатар, фильмде діннің рөлі мен оның қоғамдағы орны да талқыланады
Фильмде бірнеше терең мағыналы элементтер мен символизмдер қолданылған:
- Қарғыс пен дін: Диананың қарғысы мен имамның дұғалары фильмде маңызды рөл атқарады. Бұл элементтер арқылы режиссер діннің қоғамдағы орны мен оның дұрыс түсінілмеуінің салдарын көрсетеді.
- Ауыл атауы – Болашақ: Оқиға өтетін ауылдың «Болашақ» деп аталуы – қоғамның болашағы туралы ойлануға шақырады. Бұл атау арқылы режиссер қазіргі қоғамдағы мәселелердің болашаққа қалай әсер ететінін меңзейді.
Фильмдегі актерлік құрам ерекше назар аударады. Тәжірибелі актерлер мен жаңа таланттар бірігіп, кейіпкерлердің ішкі әлемін шынайы жеткізе алған:
- Алдабек Шалбаев: Рухани дүниеден гөрі материалдық байлықты таңдаған әкенің рөлін шебер сомдады.
Нұржан Бексұлтанова: Болаттың анасының рөлін орындап, баласына деген шексіз махаббаты мен оның қателіктерін ақтауға тырысатын ананың бейнесін нанымды көрсетті.
- Әсет Есжан: Имамның рөлін сомдап, дін мен дәстүр арасындағы байланысты көрсетуге үлес қосты.
Фильмнің визуалды шешімдері мен атмосферасы оқиғаның драматизмін күшейтеді. Қорқынышты көріністер мен символикалық элементтер арқылы режиссер көрерменге терең әсер қалдырады.Фильм тұрмыстық зорлық- зомбылық, дәстүр мен қазіргі заман құндылықтарының қақтығысы сияқты маңызды мәселелерді көтереді. Бұл тақырыптар қазіргі қоғам үшін өте өзекті.
Дегенмен, Кейіпкерлер арасындағы кейбір диалогтардың жетіспеушілігі, әсіресе жәбірленуші қыздың ата-анасымен қарым-қатынасының толық ашылмауы сценарийдің әлсіз тұсы ретінде көрінеді.
15 июня 2025, 19:26 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:24
в ответ на сообщение nurdana baktygali от 15 июня 2025, 19:26
Керемет талдау жасадыңыз! 👏
Сюжет пен символизмді дәл аңғарыпсыз. Диананың тағдыры мен ауыл атауының астарлы мағынасы – әсіресе әсерлі шешім. Кейіпкерлер арасындағы кей сәттердің толық ашылмауы шынымен де тереңірек дамытуды қажет еткендей.
Жалпы алғанда, пікіріңіз фильмнің мәнін терең түсінуге ықпал етеді.
30 июня 2025, 18:24 Ответить
7.4 Дастур
Дастур драма, ужасы, 2023, Казахстан
