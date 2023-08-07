«Два, три, демон, приди!»: Рецензия Киноафиши

Призывать демонов себе на помощь, чтобы кого-нибудь воскресить, играть с ними в игры, чтобы что-то спросить, или попытаться заполучить их в подчинение с целью поработить весь мир — это такой же классический сюжет, как сказка о встрече бедной, но духовно богатой девушки и принца на новеньком кабриолете. А вот чтобы кайфовать от подселения мертвяка в свое тело, как от сильнейшего наркотика, — такого, кажется, еще не было. И одного только этого достаточно, чтобы объявить хоррор братьев Филиппу «Два, три, демон, приди!» оригинальным произведением. Но к моменту, когда он дошел до российского проката, он уже успел получить 95% свежести у англоязычной публики и несколько положительных рецензий от российских критиков. А значит, надо разобраться, какого демона призвали режиссеры, чтобы в век 10-й «Пилы», 5-го «Астрала» и 4-го «Заклятия» создать уникальный продукт, который к тому же угодил толпе.

Миа недавно потеряла мать, контакт с отцом наладить после потери пока не получается, поэтому она большую часть времени проводит у лучшей подруги и в ее доброжелательной семье. А где друзья, там и тусовки! Так девушки однажды попадают на популярную и очень закрытую вечеринку, где главное развлечение — это пожать загадочную мумифицированную руку, сказать простое заклинание и на 90 секунд впустить в себя самого настоящего демона. Точнее, душу умершего человека, который в живом теле начинает творить всякую дичь и рубить правду за своего носителя. И это так прикольно снимать на видео! Но однажды сеанс затягивается дольше, чем на полторы минуты. И последствия не заставят себя ждать.

Имя братьев Дэнни и Майкла Филиппу знать до просмотра фильма не обязательно. Они — звезды американского YouTube, авторы популярных роликов, где они миксуют жанры и придумывают все на ходу, отчего предугадать развязку бывает крайне сложно. Они точно знают, как создается популярный контент и с кем им приходится конкурировать. Поэтому идею для своего полнометражного дебюта они нашли в понятной для себя среде.

Два, три, демон, приди!

«Два, три, демон, приди!» — это в прямом смысле молодежный хоррор. Это погружение в мир современных старшеклассников, да, американских, с их типичными проблемами и представлением о смешном. И непонятно, что пугает больше: что в поисках острых ощущений, или чтобы просто развеять скуку, или чтобы доказать всем вокруг, что ты не трус, эти подростки в легкую заигрывают со смертью и с потусторонним или то, с каким смехом и удовольствием они смотрят и снимают на видео, как корчатся их друзья. Метафора наркотического опьянения тут даже не нуждается в акцентировании: герои сами подчеркивают, что такого кайфа они еще никогда не ловили. И что с каждым разом он нравится им все больше. И поэтому сцена с демонической каруселью, когда зрителям показывают эту угарную вечеринку, выглядит страшнее, чем сами монстры. Эту бездумную легкость подчеркивает и отсутствие большой, красивой предыстории у чертовой руки. Какая разница, откуда она взялась, если от нее так вставляет? Здесь все герои действуют по принципу «прокатит» и с любопытством наблюдают, куда они в итоге приедут. Даже когда вечеринка становится кровавой, ее хотят остановить не столько от испуга, сколько от нежелания отвечать за такие неприятные последствия.

Два, три, демон, приди!

«Демон» лишен скримеров. Потому что ему нужно подчеркнуть то обыденное ощущение к творящейся дичи, с которым к ней относятся сами подростки. Противные призраки не выскакивают из-за угла. Они спокойно ждут, когда их выпустят на первый план. А страшным сценам тут скорее подходит определение «мерзкие» и «неприкольные» — ровно то, чего избегают подростки, которые хотят быть облайканы.

Но даже за такую меткую и пугающую пародию на современное подростковое общество 95 томатов не дают. Как и за открытие новых ярких лиц, среди которых особенно выделяется исполнительница роли Миа Софи Уайлд. Гибкая в проявлении эмоций, она всегда носит боль и растерянность от своего горя за пазухой. А любой нормальный демон знает: если у человека есть дыра в душе, ее надо обязательно занять. И на глазах у зрителей азарт Миа из развлекательного становится отчаянным. А ее готовность протянуть руку потустороннему — не любопытством, а желанием, чтобы эта рука утянула ее подальше от реальности. И так ужастик о вреде наркотиков становится драмой о неспособности пережить потерю. Не случайно оригинальное название фильма — «Поговори со мной». И это вовсе не мантра, которую повторяет героиня, которая хочет поговорить с умершей матерью, хотя это логично. Это драма человека, который сам не в состоянии поговорить ни с кем о том, что чувствует. И демоническая пучина, отвратительная, клыкастая, кровожадная и слюнявая, в которую камера Аарона Маклиски заглянет пару раз, точное отражение той пучины, в которую погружается Миа, не способная проговорить свою боль. Миа, у которой детское желание найти виноватых в самоубийстве матери смешивается с хроническим чувством вины. А это, согласитесь, уже совсем не детская проблема.

Два, три, демон, приди!

Этому фильму совсем не обязательно быть визуально-изобретательным, но камера подхватывает неравномерный темп жизни героев и хаос, который их окружает. Это YouTube, который окончил ВГИК. И именно поэтому у него есть все шансы называться хорошим кино и одновременно понравиться тем, про кого и для кого он был снят.