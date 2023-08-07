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Киноафиша Рецензии «Два, три, демон, приди!»: Рецензия Киноафиши

«Два, три, демон, приди!»: Рецензия Киноафиши

7 августа 2023 13:43
«Два, три, демон, приди!»: Рецензия Киноафиши

Рукопожатный хоррор.

Призывать демонов себе на помощь, чтобы кого-нибудь воскресить, играть с ними в игры, чтобы что-то спросить, или попытаться заполучить их в подчинение с целью поработить весь мир — это такой же классический сюжет, как сказка о встрече бедной, но духовно богатой девушки и принца на новеньком кабриолете. А вот чтобы кайфовать от подселения мертвяка в свое тело, как от сильнейшего наркотика, — такого, кажется, еще не было. И одного только этого достаточно, чтобы объявить хоррор братьев Филиппу «Два, три, демон, приди!» оригинальным произведением. Но к моменту, когда он дошел до российского проката, он уже успел получить 95% свежести у англоязычной публики и несколько положительных рецензий от российских критиков. А значит, надо разобраться, какого демона призвали режиссеры, чтобы в век 10-й «Пилы», 5-го «Астрала» и 4-го «Заклятия» создать уникальный продукт, который к тому же угодил толпе.

Миа недавно потеряла мать, контакт с отцом наладить после потери пока не получается, поэтому она большую часть времени проводит у лучшей подруги и в ее доброжелательной семье. А где друзья, там и тусовки! Так девушки однажды попадают на популярную и очень закрытую вечеринку, где главное развлечение — это пожать загадочную мумифицированную руку, сказать простое заклинание и на 90 секунд впустить в себя самого настоящего демона. Точнее, душу умершего человека, который в живом теле начинает творить всякую дичь и рубить правду за своего носителя. И это так прикольно снимать на видео! Но однажды сеанс затягивается дольше, чем на полторы минуты. И последствия не заставят себя ждать.

Имя братьев Дэнни и Майкла Филиппу знать до просмотра фильма не обязательно. Они — звезды американского YouTube, авторы популярных роликов, где они миксуют жанры и придумывают все на ходу, отчего предугадать развязку бывает крайне сложно. Они точно знают, как создается популярный контент и с кем им приходится конкурировать. Поэтому идею для своего полнометражного дебюта они нашли в понятной для себя среде.

«Два, три, демон, приди!»: Рецензия Киноафиши
Два, три, демон, приди!

«Два, три, демон, приди!» — это в прямом смысле молодежный хоррор. Это погружение в мир современных старшеклассников, да, американских, с их типичными проблемами и представлением о смешном. И непонятно, что пугает больше: что в поисках острых ощущений, или чтобы просто развеять скуку, или чтобы доказать всем вокруг, что ты не трус, эти подростки в легкую заигрывают со смертью и с потусторонним или то, с каким смехом и удовольствием они смотрят и снимают на видео, как корчатся их друзья. Метафора наркотического опьянения тут даже не нуждается в акцентировании: герои сами подчеркивают, что такого кайфа они еще никогда не ловили. И что с каждым разом он нравится им все больше. И поэтому сцена с демонической каруселью, когда зрителям показывают эту угарную вечеринку, выглядит страшнее, чем сами монстры. Эту бездумную легкость подчеркивает и отсутствие большой, красивой предыстории у чертовой руки. Какая разница, откуда она взялась, если от нее так вставляет? Здесь все герои действуют по принципу «прокатит» и с любопытством наблюдают, куда они в итоге приедут. Даже когда вечеринка становится кровавой, ее хотят остановить не столько от испуга, сколько от нежелания отвечать за такие неприятные последствия.

«Два, три, демон, приди!»: Рецензия Киноафиши
Два, три, демон, приди!

«Демон» лишен скримеров. Потому что ему нужно подчеркнуть то обыденное ощущение к творящейся дичи, с которым к ней относятся сами подростки. Противные призраки не выскакивают из-за угла. Они спокойно ждут, когда их выпустят на первый план. А страшным сценам тут скорее подходит определение «мерзкие» и «неприкольные» — ровно то, чего избегают подростки, которые хотят быть облайканы.

Но даже за такую меткую и пугающую пародию на современное подростковое общество 95 томатов не дают. Как и за открытие новых ярких лиц, среди которых особенно выделяется исполнительница роли Миа Софи Уайлд. Гибкая в проявлении эмоций, она всегда носит боль и растерянность от своего горя за пазухой. А любой нормальный демон знает: если у человека есть дыра в душе, ее надо обязательно занять. И на глазах у зрителей азарт Миа из развлекательного становится отчаянным. А ее готовность протянуть руку потустороннему — не любопытством, а желанием, чтобы эта рука утянула ее подальше от реальности. И так ужастик о вреде наркотиков становится драмой о неспособности пережить потерю. Не случайно оригинальное название фильма — «Поговори со мной». И это вовсе не мантра, которую повторяет героиня, которая хочет поговорить с умершей матерью, хотя это логично. Это драма человека, который сам не в состоянии поговорить ни с кем о том, что чувствует. И демоническая пучина, отвратительная, клыкастая, кровожадная и слюнявая, в которую камера Аарона Маклиски заглянет пару раз, точное отражение той пучины, в которую погружается Миа, не способная проговорить свою боль. Миа, у которой детское желание найти виноватых в самоубийстве матери смешивается с хроническим чувством вины. А это, согласитесь, уже совсем не детская проблема.

«Два, три, демон, приди!»: Рецензия Киноафиши
Два, три, демон, приди!

Этому фильму совсем не обязательно быть визуально-изобретательным, но камера подхватывает неравномерный темп жизни героев и хаос, который их окружает. Это YouTube, который окончил ВГИК. И именно поэтому у него есть все шансы называться хорошим кино и одновременно понравиться тем, про кого и для кого он был снят.

Вероника Скурихина
Вероника Скурихина
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