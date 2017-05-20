«Шоссе в никуда»: Рецензия Киноафиши

Дик Лоран мёртв

Если январь в этом году стал месяцем «Шерлока», то май проходит под эгидой «Твин Пикса», так как на экраны возвращается легендарный сериал Дэвида Линча. Вместе с тем, по всей стране зрители смогли вновь увидеть на большом экране три полнометражных фильма режиссёра, одним из которых стал «Шоссе в никуда». Эта картина в фильмографии Линча стоит сразу после ленты «Твин Пикс: Сквозь огонь» и вышла ровно двадцать лет назад. Тогда она была более чем прохладно принята критикам и практически ничего не собрала в США из-за ограниченного проката. Тем не менее фильм является важной частью творчества режиссёра, и о нём до сих пор ходят самые разные споры.

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

«Шоссе в никуда» начинается и заканчивается одной и той же фразой: «Дик Лоран мёртв». Именно эти слова слышит по домофону главный герой картины Фред Мэдисон. После этого его жена обнаруживает у дома конверт с видеокассетой, на которой записано видео их коттеджа снаружи. Следующая запись оказывается ещё более пугающей – на ней супруги спят ночью в своей спальне. Затем на одной из вечеринок Фред встречает некоего Таинственного человека, который находится одновременно перед ним и в его же доме. После этого герои уходят с вечеринки, а наутро муж находит кассету с видео, где он расчленяет тело своей жены. Его тут же приговаривают к смертной казни, однако наутро полицейские обнаруживают в камере совершенно другого человека по имени Пит Дейтон…

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

Разбираться в фильмах Линча – это как участвовать в викторине, ответы на вопросы которой ты никогда не узнаешь. Дело в том, что режиссёр всегда умалчивал истинные смыслы своих произведений. Остаётся лишь надеется, что при жизни он вёл тайный дневник, прямо как его любимая Лора Палмер, и после его смерти он будет обнародован. А пока мы можем только внимательно пересматривать картины режиссёра и пытаться найти объяснения самостоятельно. То же самое касается и фильма «Шоссе в никуда». С момента его выхода появилось великое множество интерпретаций сюжета, поэтому выдвигать новые домыслы не имеет смысла. Этот фильм каждый должен постичь сам и пронести его сквозь собственное мировосприятие.

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

В фильме, конечно же, присутствуют излюбленные «линчевские» мотивы. Двойственность этого мира заключена в главном герое, который распадается на две личности после того, как осознаёт свой ужасный поступок. И даже до преступления, казалось бы, самый обычный человек разрушает свою целостность из-за страха, который в итоге оказывает на него своё дьявольское воздействие и открывает другую, тёмную сторону его души, раскалывая её на части. Помимо этого, в фильме всё так же главное внимание уделено деталям: тут хватает свойственного Линчу символизма и удушающей атмосферы. Да и любимые красные занавески тут как тут.

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

У картины как минимум три огромных плюса. Во-первых, это уникальная нелинейная структура повествования. Во-вторых, в фильме шикарнейший саундтрек, что относится и оригинальной музыки композитора Трента Резнора, и хитов в исполнении Мэрилина Мэнсона, Дэвида Боуи, Rammstein и других. В третьих, тут есть невероятная Патриция Аркетт, завораживающая своей нежной, трогательной и чувственной игрой. Для кого-то всё происходящее покажется безумием, а кто-то ещё неделю после просмотра будет анализировать увиденное. Но даже если вам не захочется искать выходы в запутанных коридорах воображения режиссёра, вас ждёт как минимум эстетическое удовольствие и прикосновение к уникальному миру, который способен показать только Линч.

Кадр из фильма «Шоссе в никуда»

Трошина Олеся