«Пять ночей с Фредди»: Рецензия Киноафиши

Молодой парень Майк страдает от ПТСР из-за травмы, полученной в детстве. Тогда на его глазах неизвестный мужчина похитил его родного брата, которого так и не нашли. Вспышки гнева становятся причиной постоянных увольнений Майка. Единственным оставшимся вариантом заработка денег оказывается странная работа охранником в заброшенной пиццерии. Деваться некуда, ведь без постоянного трудоустройства он потеряет опеку над единственным близким человеком — маленькой сестрой Эбби. К тому же Майк любит практиковать осознанные сны, где пытается отыскать воспоминания о похитителе брата, так что нет особой разницы — спать дома или за экранами видеонаблюдения.

Первые ночи проходят довольно неплохо: Майк достигает некоторого прогресса в своих сновидениях, а заодно знакомится с симпатичной полицейской. Девушка показывает ему главный хит пиццерии — аниматроников, которых обожала в детстве, как и другие маленькие посетители заведения. Поверить в это сложно, ведь огромные плюшевые фигуры выглядят жутко, издают неприятные звуки, да еще и расчленяют всех, кто к ним заявится.

«Пять ночей с Фредди» снята по франшизе видеоигр, которая всего за 10 лет своего существования успела обрести культовый статус. По ней написано множество книг, создан аттракцион, а фанатами сняты десятки любительских фильмов и сериалов на миллионы просмотров. Официальная полнометражная адаптация была одним из самых важных событий в игровом мире, что человеку извне будет удивительно, ведь игра представляет собой простенький Point & Click. В первых частях у ночного охранника даже нет возможности встать со своего рабочего места. Все, что нужно делать, — это не спускать глаз с камер наблюдения и двери в кабинет, чтобы жуткие аниматроники к тебе не подобрались. Процесс осложняется постоянными перебоями со светом и небольшим зарядом электрических приборов. В ранг же феномена «Пять ночей с Фредди» возводит его сложнейший лор. Из мини-игр и обрывок газетных статей создатель выстроил огромную вселенную как по хронологии, так и по количеству действующих лиц, рассказав жесточайшую историю о детских душах, запертых в плюшевых машинах-убийцах.

Пять ночей с Фредди

Богатство мира так и просилось на экраны, поэтому уже через год после выхода первой части были куплены права на производство фильма. Тогда продюсеры обещали «ужасно страшную» картину, но производственный ад поглотил мир аниматроников. Пережив целый ряд смен продюсеров и режиссеров, «Пять ночей с Фредди» таки добрались до кинотеатров, выбрав довольно спорную тональность. Вместо ожидаемой кровавой бани создатели остановились на рейтинге PG-13, желая освоить более обширную новую аудиторию.

Решение о детском рейтинге лишила фильм главной фишки игры — старых добрых скримеров. Их редкие бескровные попытки в спокойной атмосфере вызывают нулевой эффект. Бюджетность разработки оригинала влияла и на ограниченность локаций, что было на руку созданию атмосферы из-за возникающего чувства клаустрофобии. Фильм же не стремится удержать Майка в кабинете охранника, вытягивая его оттуда в мир открытого пространства сновидения. На злосчастные мониторы видеонаблюдения он и вовсе взглянет пару раз, не столкнувшись с какой-либо подозрительной активностью аниматроников.

Пять ночей с Фредди

В итоге фильм не является хоррором, как не является мелодрамой или комедией, на чьи территории он заступает. Это скорее би-муви с бюджетом, но без достаточной иронии над собой. Мир милых убийц невнятного жанра может показаться странным для нового зрителя, которого так пытались привлечь создатели. Выросшим за эти 10 лет фанатам, напротив, может не хватить гнетущей атмосферы и оттолкнуть слишком прямолинейная история. Фильм теряется в своей целевой аудитории, не попадая до конца ни в одну из них.

При этом «Пять ночей с Фредди» удивительно смотрибельное кино. Пространство пиццерии сделано с любовью, перенеся каждый уголок из игры и расставив бессчетное количество пасхалок для фанатов. Не хватающая звезд с неба, но все же хорошая актерская игра вкупе с прекрасной проработкой аниматроников, созданных без компьютерной графики, впишутся на фон любой пижамной вечеринки. Сколько бы ляпов и ошибочных решений в фильме ни совершалось, «Пять ночей с Фредди» будет продолжать собирать кассу и готовить следующие части. Хочется надеяться, что в них Фредди более остервенело вцепится в горло зрителя.