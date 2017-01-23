Прочь, 2017

Фильм «Прочь» является дебютной картиной актёра Джордана Пила, известного также по работе в озвучании мультфильмов. Сценарий к картине он также написал сам. Главная роль в фильме досталась Даниэлю Калуя («Пипец 2», «Убийца»). Компанию ему составила дебютантка большого экрана Эллисон Уильямс. Кроме того, в съёмках приняли участие Кэтрин Киннер («Быть Джоном Малковичем», «Солист»), Брэдли Уитфорд («Двухсотлетний человек», «Запах женщины») и другие.

В центре сюжета картины «Прочь» окажется молодой чернокожий парень. Так сложилось, что его второй половинкой стала белая девушка, и теперь герою предстоит познакомиться с её родителями, которые живут в большом поместье. Приехав к родне возлюбленной, он узнаёт, что здесь уже пропали несколько афроамериканцев, а один из служащих постоянно говорит молодому человеку убираться прочь. Ослушавшись совета, очень скоро Крис понимает, что поступил ошибочно.