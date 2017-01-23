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Прочь, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Прочь» является дебютной картиной актёра Джордана Пила, известного также по работе в озвучании мультфильмов. Сценарий к картине он также написал сам. Главная роль в фильме досталась Даниэлю Калуя («Пипец 2», «Убийца»). Компанию ему составила дебютантка большого экрана Эллисон Уильямс. Кроме того, в съёмках приняли участие Кэтрин Киннер («Быть Джоном Малковичем», «Солист»), Брэдли Уитфорд («Двухсотлетний человек», «Запах женщины») и другие.

В центре сюжета картины «Прочь» окажется молодой чернокожий парень. Так сложилось, что его второй половинкой стала белая девушка, и теперь герою предстоит познакомиться с её родителями, которые живут в большом поместье. Приехав к родне возлюбленной, он узнаёт, что здесь уже пропали несколько афроамериканцев, а один из служащих постоянно говорит молодому человеку убираться прочь. Ослушавшись совета, очень скоро Крис понимает, что поступил ошибочно.

- Бюджет фильма составил 5 миллионов долларов, а за месяц проката в США картина успела собрать более 160 миллионов

- Режиссёр Джордан Пил использовал оригинальный фильм «Ночь живых мертвецов» как вдохновение для своего дебютного фильма, так как протагонист там также является афроамериканцем. Также на фильм его вдохновило выступление Эдди Мёрфи, в котором тот упоминал о встрече с родителями своей белой девушки

- Фильм «Прочь» был снят за 28 дней

- Картина «Прочь» является полнометражным дебютом для Джордана Пила

- Актёры Стивен Рут и Лейкит Стэнфилд играли вместе в картине «Сельма»

- Брэдли Уитфорд и Кэтрин Киннер также снимались вместе в фильме «Американское преступление»

- У фильма рекордный рейтинг 99% на сайте Rotten Tomatoes

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 мая 2017
Премьера онлайн 24 июля 2017
Премьера в мире 23 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джордан Пил
Джордан Пил
В ролях
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Бетти Гэбриел
Бетти Гэбриел
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прочь 4 постера
MTV Movie & TV Awards Лучшая комедийная роль
MTV Movie & TV Awards Прорыв года
Оскар Лучший оригинальный сценарий
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Для того, чтобы понять феномен совершенно не типичного хоррора «Прочь», нужно знать несколько вводных данных, которые в дальнейшем повлияют на обострённое восприятие увиденного. Во-первых, сценарист, он же и режиссёр первого «афроамериканского фильма ужасов» — Джордан Пил — заслуженный комик, в большей мере известный по сатирическому скетч-шоу «Ки и Пил». В 2014 году журнал «Time» включил этот, казалось бы, незыблемый тандем в список…
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Алексей Хромов 16 мая 2017, 23:46
«Black is new black» или «Прочь из моей головы»
Тенденции последнего времени достаточно удивительны – всё чаще встречаешь новости, что какой-нибудь… Читать дальше…
Евгений Дехтярь 7 мая 2017, 10:21
Засекал, ровно 1 час 10 минут, буббубубубубубу! Не тратьте время и деньги!!!
Откуда такой рейтинг!!!
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саундтрек фильма Прочь
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Гильдия сценаристов США назвала лучший киносценарий XXI века Им неожиданно оказался социальный фильм ужасов от оскароносного Джордана Пила.
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7 декабря 2021 16:07
Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл считает, что термин «возвышенный хоррор» не имеет смысла По его мнению, фильмы ужасов — всеобъемлющее название. 
Написать
27 октября 2021 16:39
Автор хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил объявил название своего нового фильма Также был представлен дебютный постер.
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23 июля 2021 11:48
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