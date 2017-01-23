Прочь, 2017

Фильм «Прочь» является дебютной картиной актёра Джордана Пила, известного также по работе в озвучании мультфильмов. Сценарий к картине он также написал сам. Главная роль в фильме досталась Даниэлю Калуя («Пипец 2», «Убийца»). Компанию ему составила дебютантка большого экрана Эллисон Уильямс. Кроме того, в съёмках приняли участие Кэтрин Киннер («Быть Джоном Малковичем», «Солист»), Брэдли Уитфорд («Двухсотлетний человек», «Запах женщины») и другие.
В центре сюжета картины «Прочь» окажется молодой чернокожий парень. Так сложилось, что его второй половинкой стала белая девушка, и теперь герою предстоит познакомиться с её родителями, которые живут в большом поместье. Приехав к родне возлюбленной, он узнаёт, что здесь уже пропали несколько афроамериканцев, а один из служащих постоянно говорит молодому человеку убираться прочь. Ослушавшись совета, очень скоро Крис понимает, что поступил ошибочно.
- Бюджет фильма составил 5 миллионов долларов, а за месяц проката в США картина успела собрать более 160 миллионов
- Режиссёр Джордан Пил использовал оригинальный фильм «Ночь живых мертвецов» как вдохновение для своего дебютного фильма, так как протагонист там также является афроамериканцем. Также на фильм его вдохновило выступление Эдди Мёрфи, в котором тот упоминал о встрече с родителями своей белой девушки
- Фильм «Прочь» был снят за 28 дней
- Картина «Прочь» является полнометражным дебютом для Джордана Пила
- Актёры Стивен Рут и Лейкит Стэнфилд играли вместе в картине «Сельма»
- Брэдли Уитфорд и Кэтрин Киннер также снимались вместе в фильме «Американское преступление»
- У фильма рекордный рейтинг 99% на сайте Rotten Tomatoes
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…
Тенденции последнего времени достаточно удивительны – всё чаще встречаешь новости, что какой-нибудь… Читать дальше…
Откуда такой рейтинг!!!