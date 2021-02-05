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Дракула
Dracula
Дракула, 1931
1931 / США
6.8
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
ужасы
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О фильме
По одноименному роману Брэма Стокера.
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6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
1931
Премьера в мире
9 февраля 1931
Возраст
12+
Режиссер
Тод Браунинг
В ролях
Бела Лугоши
Дэвид Мэннерс
Хелен Чандлер
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
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Хлоя Чжао снимет для Universal научно-фантастический вестерн о Дракуле
Теперь недостатка в предложениях у нее не будет.
Написать
5 февраля 2021 09:33
Как смотреть современный хоррор и почему нужно быть подготовленным к авторским фильмам ужасов
Ответом на введение в обиход Стивом Роузом в статье для «The Guardian» в 2017 году термина «post-horror» стало массовое сомнение ― стоит ли пытаться загнать кинокартины под единое кодовое слово и выделять какой-то новый поджанр только потому, что «хоррор» с привычными монстрами и конвенциями порядком изжил себя?
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3 сентября 2019 10:37
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