Дракула, 1931

Как смотреть современный хоррор и почему нужно быть подготовленным к авторским фильмам ужасов

Ответом на введение в обиход Стивом Роузом в статье для «The Guardian» в 2017 году термина «post-horror» стало массовое сомнение ― стоит ли пытаться загнать кинокартины под единое кодовое слово и выделять какой-то новый поджанр только потому, что «хоррор» с привычными монстрами и конвенциями порядком изжил себя?