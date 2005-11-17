«Шесть демонов Эмили Роуз»: Рецензия Киноафиши

Все американские истории об экзорцизмах сняты на основе реальных (или якобы реальных – для кино здесь нет совершенно никакого различия) событий. Хотя «Экзорцизм Эмили Роуз» – именно так в оригинале называется картина – плод духовного мира сценаристов, если верить утверждению о вымышленности всех персонажей под занавес финальных титров, все равно она принадлежит к тому роду историй, которые случились «на самом деле». Если бы даже Бога не было, как сказал философ, Его следовало бы придумать.

Впрочем, режиссер Скотт Дерриксон и его приятель и постоянный соавтор сценариев Пол Харрис Бордман знают, что Бог есть. Это заметно даже по сделанной ими в 2000 году пятой части «Восставшего из ада» (Hellraiser: Inferno), разительно отличающейся от остальных частей цикла объемом и накалом прочувствованной религиозной морали: вспаханный ровными рядами гвоздей демон Pinhead в этом фильме превращается в Инженера, который заправляет человеческими судьбами по образу и подобию Божественного провидения, даже не воздавая в справедливых пропорциях злом за зло и добром за добро (такая нравственность была бы довольно внешней и примитивной), а изнутри подводя героев к осознанию смысла их поступков и завершая акт финального откровения не хуже всепроясняющего хора в древнегреческой драме. С тех пор Дерриксон и Бордман весьма далеко продвинулись в освоении языка киномистики, теперь даже тематически очищенного от любых намеков на трэш, – настолько далеко, что «Экзорцизм Эмили Роуз» по степени богословской корректности и глубины, драматической точности и визуальной экспрессии следует признать одним из лучших американских фильмов не только на подобную тему, но и в мистическом жанре вообще. Фразы персонажей при всей сдержанности игры и краткости слов («До того как я встретил ее, меня не было») – а это верные признаки авторского таланта – бьют без промаха. Двойная линия истолкования сюжета – психиатрическая в одних устах и теологическая в других – становится цельной в момент драматического очищения, когда на ладонях Эмили Роуз появляются стигматы: версии их спонтанного самовозникновения (священник) и ранения о колючую проволоку (прокурор) неожиданно совмещаются друг с другом в новой реальности, где вещи этого мира оказываются продолжением, зазубриной, знаком мира иного. Мудро не визуализировав явление Богородицы, не наделив Ее даже столпом света или голосом, а дав Ее слова лишь в пересказе Эмили и отца Мура, проведшего экзорцизм, авторы благодаря этому явлению и этим словам оснастили свою историю мощной богословской мыслью: кто-то на Земле должен быть временно (вплоть до самого мгновения смерти) оставлен Богом во власть демонам, чтобы мир снова вспомнил о древнем и до сих пор не законченном поединке. И шесть демонов, нашедших себе дом в теле Эмили Роуз, без обычных в подобном жанре сквернословий и плотских извержений утверждают на шести языках – английском, немецком, древнегреческом, латыни, арамейском и языке судорог и конвульсий – эту свою власть: когда-то (демоны помнят это въяве) они были с Каином, Иудой и Нероном, теперь пришла пора в первый предутренний час, в час, когда, по легенде, умер Христос, в час, названный в одноименном фильме Бергмана «часом волка», явить всю страсть и энергию богохульства. И в лицах прохожих, искаженных не слишком частыми и пронзительно точными спецэффектами, в их глазах, то полосующих инфернальным блеском, то сочащихся резкими потоками черных разводов, в проступающих сквозь кладку стен крылатых силуэтах и неотступно довлеющей призрачной фигуре укрытого тенями, почти не имеющего образа Люцифера демоны вдыхают жизнь – или, точнее, смерть – в древние знаки тьмы, которые не в силах расколдовать даже выстроенный по римскому обряду экзорцизм. Эмили Роуз, чье тело наполнено Сатаной, а душа – Богом, будет до самой смерти распята между двумя мирами (недаром цитируемый апостол Павел говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 12)), и священник, отданный под суд, будет столь же осужден, сколь и оправдан, и оправдан столь же, сколь и осужден. Судьба мира окажется отложенной до следующего раунда. Но этот раунд проведен безупречно. Именно поэтому увидеть «Экзорцизм Эмили Роуз» так же необходимо, как найти смысл своего существования или хотя бы раз в жизни кого-нибудь полюбить.

Vlad Dracula