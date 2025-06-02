«Верни её из мертвых»: Рецензия Киноафиши

Энди (Билли Бэррэтт) и его слабовидящая сестра Пайпер (Сора Вон) возвращаются домой из школы и находят своего отца мертвым на полу душевой. Так как Энди исполнится 18 только через несколько месяцев, пока он не может взять Пайпер под опеку. Приютить ребят соглашается детский психолог с 20-летним стажем Лора (звезда «Формы воды» Салли Хокинс). Помимо Энди и Пайпер, на попечении Лоры находится также Оливер (Джона Рен Филлипс) — молчаливый подросток, который недавно пережил смерть матери. Сама Лора пытается справиться с горем после гибели единственной дочери Кэти. Поведение дружелюбной и заботливой Лоры настораживает Энди, и вскоре парень начинает подозревать, что его сестре угрожает опасность.

«Верни ее из мертвых» — вторая полнометражная работа братьев Дэнни и Майкла Филиппу, которые три года назад дебютировали с нашумевшим хоррором «Два, три, демон, приди!». Тогда в центре внимания режиссеров оказался зловещий ритуал, вызывающий духов, и девочка-подросток, которая с его помощью пытается связаться со своей погибшей матерью.

В своем втором фильме братья продолжают исследовать тему травмы от потери близких и глубину горя, которое заставляет людей идти на самые ужасные и бесчеловечные поступки. Название фильма непрозрачно намекает на истинные мотивы Лоры. Ослепленная своей болью, женщина не может смириться с гибелью любимой дочери, поэтому решает обратиться к зловещим ритуалам. Если раньше для этого нужно было расшифровывать древние фолианты или искать шамана, то сейчас технологии значительно снижают «порог вхождения» в оккультные практики: Лора раз за разом пересматривает видеозапись, на которой методично и последовательно зафиксирован ритуал по воскрешению мертвых. Впрочем, так у зрителей возникает еще больше вопросов, чем ответов. Откуда Лора раздобыла запись? Почему она так уверена в успешности ритуала? В чем, наконец, состоит сам ритуал?

Не только Лора, но и остальные герои пытаются, каждый по-своему, справиться с душевной болью и психологическими травмами. Энди борется с противоречивыми чувствами, вызванными смертью отца, который по отношению к нему был чудовищно жесток, и хочет оградить сестру от лишних потрясений и неприятностей (разумеется, безуспешно). Пайпер, которая была изгоем в школе, попадет под обаяние Лоры: кажется, женщина искренне желает ей добра. Именно поэтому, когда конфликт между Лорой и Энди накаляется до предела, Пайпер оказывается перед трудным выбором, кому верить: брату, который всегда о ней заботился, но сейчас испытывает видимые проблемы с агрессией, или приемной матери, которая буквально сдувает с нее пылинки?

Пространство — еще один полноценный герой фильма. Большая часть действия разворачивается в доме Лоры, где каждому из приемных детей отведено особое место. Пайпер — комната Кэти, которая после смерти девочки осталась без изменений. Энди — тесная каморка, которая лишний раз подчеркивает его неуместность. Оливеру — запертая комната, из которой он то и дело пытается выбраться к сараю во дворе (зачем — зритель узнает позже).

«Верни ее из мертвых» начинается как слоубернер, в первой половине медленно и обстоятельно погружая зрителя в новую жизнь и новый быт главных героев. После того, как Энди по доброте душевной решает наладить контакт с Оливером и накормить его (пожалуй, самая неприятная сцена), темп фильма резко набирает обороты. Зритель окончательно убеждается в том, что с Оливером что-то не так, и вместе с Энди начинает искать способы выбраться из ловушки. В то же время Лора вынуждена молниеносно принимать решения из-за того, что в ее изначальный план вмешиваются внешние обстоятельства.

«Верни ее из мертвых» — это история о скорби и утрате в оболочке классического мистического хоррора со всеми положенными атрибутами: магическим кругом, зловещими ритуалами, сакральными жертвами и демоническими сущностями. Возможно, сюжет фильма не нов и едва ли удивит зрителя неожиданными ходами, но «Верни ее из мертвых» точно запомнится своей гнетущей атмосферой и жуткими визуальными образами.