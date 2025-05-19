«Пункт назначения: Узы крови»: Рецензия Киноафиши

Цикл фильмов ужасов «Пункт назначения» никогда не родился бы, если бы не сценарий одного из эпизодов «Секретных материалов», которому так и не нашли применение. Благодаря ему сценарист Джеффри Реддик придумал изощренную серию слэшеров, где некое провидение и сама смерть преследуют героев, убивая их весьма изощренными способами — чаще всего это чистая случайность и откровенно нелепое совпадение обстоятельств.

Шестая часть с подзаголовком «Узы крови», стартовав в прокате за рубежом, снискала восторженные отзывы критиков и внушительные 93% «свежести» на Rotten Tomatoes. В центре сюжета оказывается Стефани (Кейтлин Санта Хуана), которую мучает один и тот же кошмар вот уже много ночей подряд. Она видит, как ее еще молодая бабушка Айрис (Брэк Бэссинджер) переживает масштабную катастрофу с крушением башни, из-за которой погибает большое количество людей. На деле же этот кошмар оказывается видением Айрис, которая смогла предотвратить ужасные последствия, но нарушила планы смерти и даровала жизнь тем, кого никогда не должно было быть на этом свете. Теперь страшный рок преследует не только всех спасенных, но и членов их семей, в том числе родственников Стефани.

История поверхностная и не новая, однако изюминка как новой части, так и всей франшизы состоит в изобретательных способах смерти для каждого из героев — креативности авторам не занимать. Кого-то проткнет флигелем, кто-то попадет в жернова мусорной машины, а для тех, кто думал, что смерть обошла их стороной, есть способы еще более неожиданные — например, быть затянутым в вышедший из строя аппарат МРТ. Ключик к разгадке каждой гибели может быть еще более поражающим, ведь виновником может стать упавшая монетка или отлетевший не в ту сторону мяч. Каждый эпизод похож на математическую головоломку, где всем правит чистой воды случайность — упражнение, которое фанатам франшизы и рядовым зрителям не наскучит до финальных титров.

Весь фильм похож на первый акт «Всех страхов Бо» Ари Астера, где тревожный герой Хоакина Феникса сталкивался с самыми глупыми опасностями, придуманными, кажется, им самим: то нет воды, чтобы запить таблетку, то фургон выедет на дорогу невовремя, то он голышом останется на улице, пока его квартиру не разгромят какие-то бунтари. Режиссеры Зак Липовски и Адам Б. Стейн умело балансируют на грани снов, видений и реальности, делая из «Уз крови» своеобразную матрешку, в которую проваливаться можно бесконечно.

Именно концепция собирает воедино разобщенную историю и большое количество персонажей, а еще задает градус саспенса. Зритель не знает, когда выстрел судьбы попадет в цель, а порой даже не подозревает, кто окажется следующим, даже несмотря на то, что Стефани по ходу сюжета удается разгадать порядок смертей. Но и на этот случай сценаристам хватило запала придумать ответвления и дополнительные условия, которые усложняют решение опасной задачи. А еще повествование полно обманок. Точки напряжения расставлены аккуратно и в нужном месте, чтобы в кульминации доставить истинное удовлетворение от неожиданности и предлагаемой мерзости.

Сама же серия смертей похожа на уморительную буффонаду, гротеск, абсурдную клоунаду. Черный юмор насыщает картину до отказа, поэтому одновременно дарит умеренное чувство отвращения и страха. Страх, к слову, здесь нарастает не на шутку, поскольку главным ужасающим героем выступает не какой-то абстрактный злодей, психопат или нечто сверхъестественное. Главный источник зла и ужаса — фатум, который присутствует в жизни каждого и за пределами фильма. В «Узах крови» злой рок раскручивается слишком гиперболизировано и условно, но вдруг обнаруживается, что фраза «все, что ни делается, — все к лучшему» не всегда верна. Зрители с повышенной тревожностью на радость или на горе столкнутся с главными кошмарами своей жизни. И вот уже после просмотра ненароком думаешь, как бы кирпич не упал на голову, потому что кто-то громко хлопнул дверью где-то в высотке.