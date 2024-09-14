«Не говори никому»: Рецензия Киноафиши

Всего два года назад вышел датский триллер «Не говори никому» — холодная по визуальной и по повествовательной тональности история об уничтожении одной семьи среднего класса другой в духе извечного противостояния хищников и травоядных. Будоражащий, тревожный и отстраненно поэтичный финал фильма наверняка вспоминается зрителям до сих пор. История, поставленная Кристианом и Мадсом Тафдрупами, вышла неудобно, и неудобность эту уместно сравнить не с надоедливым ощущением камешка в ботинке (как однажды сказал Ларс фон Триер), а с обреченностью человека, угодившего в темном лесу ногой в капкан.

В итоге фильм собрал в прокате лишь треть своего бюджета, но был замечен американскими продюсерами и возродился в виде ремейка с самим Джеймсом Макэвоем в главной роли! Сюжет — по крайней мере на две трети — остался прежним. Примерная на вид, но на деле очень скучная семья — Бен Далтон (Скут Макнэри), его жена Луиза (Маккензи Дэвис) и их 12-летняя дочь Агнес (Аликс Уэст Лефлер), по-прежнему не расстающаяся с плюшевым медвежонком — отправляется на каникулы в Италию. Бен и Луиза лениво читают книги у бассейна и терпеливо слушают рассказы пожилой датской пары о чудесах кулинарии вроде ризотто.

Здесь же они знакомятся с озорным шутником Пэдди (Макэвой), его улыбчивой и язвительной женой Сиарой (Эшлинг Франчози) и их сыном-подростком Антом (Дэн Хаф), не способным разговаривать из-за врожденного дефекта (если верить Пэдди). Пассивно-агрессивный и невзрачный Бен, который нехотя исполняет желания жены и дочери, сразу же проникается симпатией к источающему мужественность и грубоватое жизнелюбие Пэдди, а когда тот находит медвежонка Агнес на улице, неизбежным становится броманс, а с ним и мимолетная курортная дружба двух семей.

На этом всё могло бы и закончиться — сколько подобных знакомств заканчивалось неисполненными обещаниями как-нибудь «обязательно встретиться». Американцы Далтоны, проживающие в Лондоне, уже не первый год пребывают в состоянии кризиса. Бен, из-за работы которого они перебрались в Европу, лишился должности и понемногу злится на весь мир. Луиза винит мужа в крушении собственной карьеры в Америке и почти изменяет ему. И вот, вернувшись из солнечной Италии в сумрачный Лондон в круг привычных неразрешенных проблем, они получают милую открытку от Пэдди и Сиары, приглашающих их вместе провести уик-энд. И, разумеется, соглашаются.

Всё это случается в первые 15 минут фильма, но настоящее веселье начинается после прибытия в старый и немного одряхлевший дом Пэдди и Сиары, затерянный в лесной глуши Девона. Режиссер и сценарист ремейка Джеймс Уоткинс, громко заявивший о себе дебютным «Райским озером», замечательно использует саспенс — в отличие от ничего не подозревающих Далтонов зритель с самого начала ощущает опасность, исходящую от Пэдди и Сиары. Немой и пугливый Ант пытается что-то сказать не слишком сообразительной Агнес, Пэдди насмешливо заставляет вегетарианку Луизу съесть кусочек гусиного мяса, приготовленного специально для нее, а позже во время охоты рассказывает, что самое большое удовольствие ему приносит сам процесс заманивания, а не убийство. Таких восклицательных знаков в поведении Пэдди и его семейства предостаточно. Но всякий раз у них находится и слезливое объяснение. И всякий раз Далтоны вместо того, чтобы уехать, вздыхают и решают остаться. Все-таки этот Пэдди такой сердечный рубаха-парень!

В отношениях двух семейств можно увидеть и классическую историю пресловутых абьюзивных отношений, ведь Далтоны покупаются на простые психологические манипуляции, и противостояние двух очень разных «Америк» — правой и левой. Уоткинс подчеркивает разность социального происхождения героев и время от времени использует это для усиления конфликта (к примеру, когда Пэдди со злорадством ставит в тупик своими вопросами типичную сторонницу воук-повестки Луизу), но не опускается до обобщений. Впрочем, это было бы невозможно.

Финал фильма традиционен для студийного американского кино, в котором зрителя положено в конце убедить в том, что зло наказано. В этой тенденции существуют исключения, но «Не говори никому» одним из них не стал (как и многие другие ремейки европейских и азиатских триллеров и хорроров). Далтоны, в отличие от своих датских сородичей, решились дать отпор, превратив концовку в типичную для триллеров разборку в ограниченных пространствах.

В остальном «Не говори никому» получился замечательным жанровым упражнением — жертвы ведут себя последовательно близоруко, зло обаятельно и живо, напоминая о sympathy for the devil, а напряжение не ослабевает ни на минуту. А иногда Уоткинс позволяет себе и откровенно посмеяться над бромансом Пэдди и Бена. Угадал режиссер и с актерами, точно попавшими в свои роли. Макнэри выдающимся образом играет неинтересных персонажей, Дэвис будто бы родилась с выражением на лице вечного изумления от неправедности других людей, а раздувшийся Макэвой вновь напоминает, каким очаровательно страшным он может быть. В общем, Уоткинс не только снял капкан с датского оригинала, но и проверил, чтобы камешков в ботинках у вас не оказалось.