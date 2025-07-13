«Семенов без Фомы — как водка без пива»: «Невский» оказался почти идеальным сериалом, если «правильно» его смотреть — делимся лайфхаком

«Невский» ― один из самых популярных российских сериалов последних лет. Антон Васильев, Дмитрий Паламарчук и ещё целая бригада колоритных персонажей успели стать почти родными для зрителя. Но вместе с любовью публики у «Невского» хватает и проблем ― порою слишком рваный сценарий, потерянные линии некоторых персонажей, предсказуемые твисты. Однако есть способ смотреть этот сериал и получать от него удовольствие без раздражения.

Именно так поступила одна из зрительниц, которая посмотрела (почти) все семь сезонов ― от первой драки до «гибели» Семенова ― и пришла к неожиданному выводу: если воспринимать «Невский» не как суровую драму, а как комедию ― многие сюжетные дыры и перегибы превращаются в плюсы.

«Лучший комедийный боевик нашей с вами современности. Четвертый сезон толком не досмотрела — Семенов без Фомы — как водка без пива», — уверяет девушка на портале «Отзовик».

Чего стоит один только «Архитектор», за которым гоняются столько сезонов, что к финалу половина зрителей уже не помнит, кто он и зачем. Или героини ― от Марины до Славы ― которые появляются и исчезают так, что некоторые судьбы проще не анализировать, а отпустить с лёгким сердцем.

По словам той самой зрительницы, сериал полон «смешных ситуаций», которые актёры отыгрывают «с иронично-ласковыми улыбками». Сценаристов она в шутку предлагает «отправить на мыло», но сама же и признаётся ― без всего этого сценарного хаоса «Невский» не был бы таким увлекательным. Впрочем, есть риск, что к 8 сезону не будет и этого.

«Сериал явно хотели закончить на 7 сезоне. Что будут делать в 8? Объяснять 30 серий подряд, как выжил Семенов и откуда взялся очередной Архитектор? Теперь вырастим домашнего Архитектора из уборщицы генерала Мельникова?», — делится опасениями россиянка, и с ними трудно не согласиться.

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