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Блэйд: Троица Блэйд: Троица
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Blade: Trinity

Блэйд: Троица, 2004

2004 / США
6.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Блэйд оказывается в одиночестве в окружении врагов, ведя битву на холме с нацией вампиров, а теперь и людьми. Он объединяет усилия с группой охотников на вампиров, которые называют себя «Ночные охотники». Нация вампиров пробуждает от сна графа Дракулу с намерением использовать его первородную кровь, чтобы вновь обрести возможность находиться на свету. Тем временем Блэйд и его команда создают вирус, способный уничтожить всю расу вампиров раз и навсегда. Но прежде чем использовать его, им тоже нужно добыть кровь Дракулы. Так начинается смертельная битва между абсолютным вампиром и величайшим истребителем вампиров.

  • Когда его спросили, каково было работать с Уэсли Снайпсом над этим фильмом, Райан Рейнольдс искренне сказал: «Я ни разу не встречал Уэсли Снайпса на съемочной площадке фильма, ни на секунду. Я видел только с Блейда».
  • По словам Паттона Освальта, сыгравшего Хеджеса, производство было столь трудным из-за вмешательства студии, что у Снайпса случился нервный срыв. Он отказывался говорить с режиссером, не выходил из своего трейлера, откликался только на имя «Блэйд» и общался с остальными членами группы только через записки. 
  • Стивен Норрингтон думал о том, чтобы снять фильм, но передумал, прочтя сценарий.

Фатальные события могут привести к захвату власти в мире вампирами. Блэйд – единственный, кто может предотвратить страшные перемены и воспрепятствовать превращению мира в "Планету вампиров". Стремясь помешать Блэйду в реализации его плана, верхушка вампиров во главе с Даникой Талосом натравливают на него людей. Полиция начинает охоту на того, кого теперь все считают жутким монстром...

6.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 10 февраля 2005
Премьера в мире 7 декабря 2004
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дэвид С. Гойер
Дэвид С. Гойер
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Джессика Бил
Джессика Бил
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Блэйд: Троица 3 постера
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Наша рецензия
Некоторые смертные обожают браться за дело, в котором совершенно ничего не смыслят. В Голливуде, например, есть целая свора тружеников пера и камеры, клепающая один за другим опусы о вампирах. Эти ничтожные людишки осмеливаются переносить на существ, которым они недостойны даже целовать подошвы сандалий, свои плебейские вкусы и пристрастия и еще имеют наглость утверждать, что их бредовые россказни – сущая правда. Жалкая самопародия под названием Blade: Trinity привела меня в ярость, хотя до…
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Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Дикая бредятина, куда хуже даже достаточно отстойного второго фильма. Единственное, что мне понравилось - это собаки-вампиры, особенно… Читать дальше…
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
хорошая музыка, отличный экшаен... и очень, очень веселые диалоги. особенно этот:
Дракула: ты готов к смерти ?
Блейд: с первой минуты твою… Читать дальше…
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саундтрек фильма Блэйд: Троица
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Махершала Али хочет «заслужить» право стать полноценным преемником Уэсли Снайпса в роли Блэйда Актер осознает ответственность перед фанатами.
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1 декабря 2021 15:55
Уэсли Снайпс отрицает слух, будто он душил режиссера на съемках «Блэйда 3» Во всем виноваты расовые стереотипы и Пэттон Освальт.
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3 ноября 2020 13:43
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