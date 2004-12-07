Блэйд: Троица, 2004

Блэйд оказывается в одиночестве в окружении врагов, ведя битву на холме с нацией вампиров, а теперь и людьми. Он объединяет усилия с группой охотников на вампиров, которые называют себя «Ночные охотники». Нация вампиров пробуждает от сна графа Дракулу с намерением использовать его первородную кровь, чтобы вновь обрести возможность находиться на свету. Тем временем Блэйд и его команда создают вирус, способный уничтожить всю расу вампиров раз и навсегда. Но прежде чем использовать его, им тоже нужно добыть кровь Дракулы. Так начинается смертельная битва между абсолютным вампиром и величайшим истребителем вампиров.