Счастливого дня смерти, 2017

«Счастливого дня смерти» - это новый фильм от режиссёра «Скаутов против зомби» и «Паранормального явления: Метка дьявола». В картине снялись такие актёры, как Джессика Рот («Ла-Ла Ленд»), Израэль Бруссар («Элитное общество», «Хорошие дети»), Руби Модин (сериал «Бесстыдники»), Джейсон Бэйл («Трамбо», «Игра на понижение») и другие.

В центре сюжета фильма «Счастливого дня смерти» - очень популярная молодая девушка. Совсем скоро должна состояться вечеринка в честь её дня рождения, на которую мечтает попасть каждый студент. Однако всё омрачается, когда некто в маске убивает именинницу прямо во время торжества. Но волей случая ей уготован необычный подарок - бесконечный набор жизней. Переживая один и тот же день, она пытается самостоятельно расследовать личность убийцы.