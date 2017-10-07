Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Счастливого дня смерти Счастливого дня смерти
Киноафиша Фильмы Счастливого дня смерти
Happy Death Day

Счастливого дня смерти, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Девушка переживает день своей смерти каждый день, пока не выяснит, кто ее убил
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Счастливого дня смерти» - это новый фильм от режиссёра «Скаутов против зомби» и «Паранормального явления: Метка дьявола». В картине снялись такие актёры, как Джессика Рот («Ла-Ла Ленд»), Израэль Бруссар («Элитное общество», «Хорошие дети»), Руби Модин (сериал «Бесстыдники»), Джейсон Бэйл («Трамбо», «Игра на понижение») и другие.

В центре сюжета фильма «Счастливого дня смерти» - очень популярная молодая девушка. Совсем скоро должна состояться вечеринка в честь её дня рождения, на которую мечтает попасть каждый студент. Однако всё омрачается, когда некто в маске убивает именинницу прямо во время торжества. Но волей случая ей уготован необычный подарок - бесконечный набор жизней. Переживая один и тот же день, она пытается самостоятельно расследовать личность убийцы.

- Кристофер Лэндон является не только режиссёром фильма «Паранормальное явление: Метка дьявола», но и сценаристом четырёх частей этой серии

- «Счастливого дня смерти» - это четвёртый режиссёрский проект Кристофера Лэндона

- Монтажом фильма «Счастливого дня смерти» занимался Грегори Плоткин, также работавший с Лэндоном на четырёх частях «Паранормального явления» и над картиной «Прочь»

- Композитор картины Беар МакКрири также написал музыку к таким лентам, как «Кловерфилд, 10» и «Моя девушка - монстр»

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…

7.5 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера онлайн 24 января 2018
Премьера в мире 7 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кристофер Лэндон
Кристофер Лэндон
В ролях
Джессика Рот
Джессика Рот
Израэл Бруссар
Израэл Бруссар
Руби Модин
Руби Модин
Рейчел Мэтьюс
Рейчел Мэтьюс
Джейсон Бэйл
Джейсон Бэйл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Матрица времени
Матрица времени (2016)
7.4615383
Крик 3
Крик 3 (2000)
7.6666665
Крик 2
Крик 2 (1997)
7.818182
Крик
Крик (1996)
8.181818
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Лучшие комедии Лучшие комедии
Постер фильма Счастливого дня смерти 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Счастливого дня смерти смотреть онлайн

Счастливого дня смерти
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Крик 3
 
Крик 2
 
Крик
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Популярная, но крайне заносчивая студентка Три Гелбман просыпается в общежитии с незнакомым парнем. Сегодня день её рождения, и накануне она напилась до беспамятства. Но день, который начинается для неё вполне буднично, а завершиться должен отличным праздником, на самом деле заканчивается совсем иначе. Маньяк в маске убивает главную героиню на улице. После этого Три снова просыпается в общежитии с незнакомым парнем утром того же дня. С этого момента она вынуждена раз за разом проживать один и…
Читать
SKY 10 декабря 2017, 11:41
Тема вроде не очень оригинальная, но кино хорошее)
8/10
JeyMacleod 18 декабря 2017, 21:26
Хорошее кино на один раз. Довольно забавное. В самом начале гг была просто невыносима, а к концу стала очень даже приятной, это радует. Немного… Читать дальше…
Отзывы Написать
62 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Счастливого дня смерти
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер Джейсон Блум сообщил, что третья часть «Счастливого дня смерти» остается в разработке По его словам, кое-какие подвижки уже есть. 
Написать
18 января 2022 14:00
Названы 13 лучших фильмов ужасов для просмотра с детьми Вдохновлено предстоящим Хэллоуином.
Написать
19 октября 2020 12:38
Ужастик «Счастливого дня смерти 2» обзавелся датой премьеры Студия Universal Pictures объявила дату премьеры продолжения молодежного фильма ужасов «Счастливого дня смерти». Сиквел стартует в прокате с 14 февраля 2019 года. Оригинальная лента
Написать
26 сентября 2018 12:10
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши