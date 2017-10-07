Счастливого дня смерти, 2017

«Счастливого дня смерти» - это новый фильм от режиссёра «Скаутов против зомби» и «Паранормального явления: Метка дьявола». В картине снялись такие актёры, как Джессика Рот («Ла-Ла Ленд»), Израэль Бруссар («Элитное общество», «Хорошие дети»), Руби Модин (сериал «Бесстыдники»), Джейсон Бэйл («Трамбо», «Игра на понижение») и другие.
В центре сюжета фильма «Счастливого дня смерти» - очень популярная молодая девушка. Совсем скоро должна состояться вечеринка в честь её дня рождения, на которую мечтает попасть каждый студент. Однако всё омрачается, когда некто в маске убивает именинницу прямо во время торжества. Но волей случая ей уготован необычный подарок - бесконечный набор жизней. Переживая один и тот же день, она пытается самостоятельно расследовать личность убийцы.
- Кристофер Лэндон является не только режиссёром фильма «Паранормальное явление: Метка дьявола», но и сценаристом четырёх частей этой серии
- «Счастливого дня смерти» - это четвёртый режиссёрский проект Кристофера Лэндона
- Монтажом фильма «Счастливого дня смерти» занимался Грегори Плоткин, также работавший с Лэндоном на четырёх частях «Паранормального явления» и над картиной «Прочь»
- Композитор картины Беар МакКрири также написал музыку к таким лентам, как «Кловерфилд, 10» и «Моя девушка - монстр»
Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…
8/10