«Оно»: Рецензия Киноафиши

Полетели…

Старший брат Джорджи болеет и не может пойти с ним погулять, но Билл (Джейден Либерер) сделал подарок братишке – смастерил из бумаги суденышко и старательно смазал его парафином. Теперь кроха в желтом дождевике (Джексон Роберт Скотт), любуясь корабликом и лихо шлепая по лужам, бежит за ним прямо к погибели. В водостоке, куда угодил подарок Билла, притаился клоун (Билл Скарсгард). Он очарует ребенка, рассмешит и вызовет доверие, напугает и сцапает. На летних каникулах Билл и его друзья узнают, что именно случилось с Джорджи. Пеннивайз вовсе не человек, а древнее зло, способное принимать форму самого страшного кошмара, и клоун только одно из обличий Оно. Команде из семи «Неудачников» придется лицом к лицу столкнуться со всей его мощью.

Кадр из фильма «Оно»

Андрес Мускетти взялся за экранизацию романа Стивена Кинга «Оно». Решения, принятые постановщиком, могут показаться не столь уж однозначными, потому что фильм 2017 года не следует в слепом повиновении за каждым словом книги, изо всех сил пытаясь оставаться верным подданным романа, не способным сказать и пары фраз от себя. Но Томми Ли Уоллес в «Оно» 1990 года тоже не копировал дословно текст Кинга, тем не менее ему удалось создать яркий и запоминающийся образ клоуна (Тим Карри), чья тень неминуемо будет преследовать любые старания вновь воплотить в кино Пеннивайза. Мускетти идет своей дорогой. Его фильм не впадает в порочную зависимость от экранизации предшественника. То, что делает режиссер «Оно» версии 2017, скорее похоже на отчаянную попытку вступить в диалог со зрителем, с творением Томми Ли Уоллеса и романом Кинга, нежели на подражание тексту и слепую любовь к авторитету.

Кадр из фильма «Оно»

События в фильме разворачиваются в 1989 году, а не в 1958, как в книге Кинга. Но на этом изменения не заканчиваются. «Оно» наших дней позволяет себе вольности в описании историй «Неудачников». По большей части эти расхождения усиливают заложенные в романе импульсы. В сравнении с Томми Ли Уоллесом, Мускетти гораздо жестче и прямолинейнее. Его интерпретация сильнее фокусируется на отношениях между детьми и их родителями, и среди последних у него нет положительных персонажей. Такой подход выгодно оттеняет противостояние Беверли (София Лиллис) и ее отца (Стивен Богерт), Эдди (Джек Грейзер) и его матери (Молли Джейн Эткинсон). У Бев появляется больше экранного времени, и она не выглядит блеклой зарисовкой книжного персонажа. Ее страхи становятся гораздо понятнее и реальнее. Болезненная связь между Эдди и его матерью неоднократно и достаточно ловко высмеивается.

Кадр из фильма «Оно»

Бен (Джереми Рэй Тейлор) и Ричи (Финн Вулфард) у Мускетти, несмотря на фактологические вольности, по духу тоже оказались весьма близки к ребятам из романа Кинга. Бен неловкий увалень, добрячок с ранимой душой, способный на подвиг ради любимой. Заметны его детская неловкость и благородство почти взрослого мужчины. Шутки Ричи стали острее и смешнее, этот парень, и правда, набрал сумасшедшую скорость мысли, и удерживать свой язык за зубами он не собирается. Но пошло ли новое прочтение на пользу другим «Неудачникам», сказать не так-то просто. Их судьбы подверглись более серьезному переосмыслению, и то, что в фильме Мускетти нет отсылок к повзрослевшим героям, явно сужает пространство для того, чтобы оценить корректировки.

Кадр из фильма «Оно»

В образе Пеннивайза обостряются черты, сглаженные или вовсе отсутствующие в портрете клоуна Тима Карри. В нем есть что-то удивительно трогательное, граничащее с детской непосредственностью и ранимостью, используемое, правда, для отвода глаз и не умаляющее безумство ужаса. В сцене с Джорджи клоун разговаривает с ребенком фактически на его языке и калькирует детские эмоции перед тем, как совершить нападение. Но в «Оно» Пеннивайза все-таки не так много, чтобы сполна насладиться выступлением Билла Скарсгарда. Фильм больше сосредоточен на детях, их дружбе, борьбе со страхами и взрослении. При этом в столкновениях «Клуба Неудачников» с Оно Мускетти явно не боится зайти слишком далеко, нагло использует трюки из ужастиков, вовсю гримасничает и готов рисковать, добавляя нотки издевательски легкого трэша и драйв в битву подростков со злом.

Елена Громова

В российском прокате с 7 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Оно»