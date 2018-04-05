«Тихое место»: Рецензия Киноафиши

Живи себе и помалкивай

На небольшой ферме обитает семья. Живут они уединенно и стараются не шуметь, т.к. вокруг них обитают «чудовища», убивающие все, что издает звуки. Поэтому родители и дети изъясняются на языке жестов и живут по давно отработанной схеме, надеясь, что найдут когда-нибудь слабое место монстров. И все равно случаются эксцессы. Все-таки дети есть дети, и разное может случиться. К этому еще прибавляется и беременность супруги, которая ну никак не сможет дать новую жизнь молча. Поэтому всё это приводит к тому, что им приходится противостоять противным и жутко назойливым монстрам, только и мечтающим уничтожить источник ненавистных им звуков.

Трейлер фильма «Тихое место»

Джон Красински («Офис», «Холлеры») своей второй полнометражной работой решил попугать зрителей. Для современного кинематографа это редкость, т.к. до ужастиков «опускаются» лишь те, кто готов посвятить им достаточную часть жизни. Исключением из правил является пока комедиограф Джордан Пил, да и тот лишь из-за популярности его фильма «Прочь». Вот он как раз может с легкостью завязнуть в истории про расизм надолго, ведь первая часть принесла продюсерам не только баснословную прибыль, но и четыре номинации на премию «Оскар».

Кадр из фильма «Тихое место»

Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Грань будущего»), прочитав сценарий, сразу же согласилась играть в будущей постановке мужа. Очевидно, что ей хорошо знакома тема родителей и детей. Актриса реалистично изображает на экране любовь к детям, и видно, что проект ей действительно близок. Джон Красински, отрастив для «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» солидную бороду, продолжает выполнять функции защитника - на этот раз, правда, не страны, а семьи. Создатель «Трансформеров» Майкл Бэй спродюсировал «Тихое место», ставшее одним из бриллиантов в его коллекции ужастиков, которые он с большой любовью и ответственностью предлагает кинозрителям. Помогают взрослым в нагнетании ужаса и их маленькие коллеги. Ноа Джуп («Чудо», «Субурбикон») и Милли Симмондс («Мир, полный чудес») классно и талантливо разыграли всю драматичность и безысходность ситуации, так что мы обязательно еще услышим о них в будущем.

Кадр из фильма «Тихое место»

Оператор Шарлотта Брюус Кристенсен («Девушка в поездке», «Большая игра») сняла по-настоящему страшную камерную историю (созданный ей мир чем-то похож на проекты М. Найта Шьямалана, пугавшие и интриговавшие зрителей одновременно, «Таинственный лес» и «Знаки»). С множеством бу-моментов и монстром, которого создатели не прячут весь фильм в темноте, а показывают зрителям достаточно подробно (он отдаленно напоминает того, который противостоял жителям городка Честерс Миллз из тв-проекта «Очень странные дела»). Часто акцентируясь на лицах главных героев, Шарлотта досконально отслеживает все эмоции, испытываемые героями. Дважды номинированный на премию «Оскар» композитор Марко Белтрами («Матильда», «Логан») предстал в «Тихом месте» Хансом Циммером фильмов ужасов, наводнив картину жуткими мелодиями, резкими звуками и тишиной, очень популярной в последнее время в жанре ужасов.

Кадр из фильма «Тихое место»

Картина «Тихое место» - это стоящий на границе жанров проект, одновременно пугающий и заставляющий зрителей сопереживать героям, показанных через призму проблем с монстрами. Джон Красински соорудил именно то, к чему так стремятся те, кто не любит мейстрим и кино для широкого зрителя. У него получилась мелодрама внутри звуково-напряженного сюжета, редко отпускающего кинопублику «перекурить» между сценами с погонями и попытками главных героев выжить в очередной схватке с идеально слышащими существами. Не забыли создатели «Тихого места» разбросать по фильму и возможные варианты дальнейшего развития событий, если фильм удачно проявит себя в прокате. Так что, если все сложится удачно, зрители смогут еще не раз замолкать в кинозале, чтобы, как и герои случайно не издать неудачного звука.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 12 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тихое место»