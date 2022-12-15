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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы

Рейтинг фильмов в жанре ужасы

Я - легенда
1 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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Сонная лощина
2 Сонная лощина
триллер, ужасы, фантастика 1999, США
8.4
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Мумия
3 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Чужой
4 Чужой
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
8.2
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Поворот не туда
5 Поворот не туда
триллер, ужасы 2003, США
8.2
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От заката до рассвета
6 От заката до рассвета
боевик, триллер, ужасы 1995, США
8.2
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Клаустрофобы
7 Клаустрофобы
ужасы 2019, США
8.2
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Доктор Сон
8 Доктор Сон
мистика, ужасы 2019, США
8.1
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Добро пожаловать в Зомбилэнд
9 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Заклятие
10 Заклятие
триллер, ужасы 2013, США
8.1
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Клаустрофобы 2: Лига выживших
11 Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.1
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Астрал
12 Астрал
ужасы, триллер 2011, США
8.1
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Девятые врата
13 Девятые врата
мистика, ужасы, триллер 1999, Испания / Франция / США
8.1
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Заклятие 3: По воле дьявола
14 Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы 2021, США
8.1
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Чужие
15 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
16 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Зеркала
17 Зеркала
ужасы 2008, США
8.0
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Пункт назначения
18 Пункт назначения
фантастика, ужасы, триллер 2000, США
8.0
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Поезд в Пусан
19 Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер 2016, Корея
8.0
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Дьявол
20 Дьявол
ужасы, триллер 2010, США
8.0
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Дом восковых фигур
21 Дом восковых фигур
ужасы, триллер 2005, Австралия / США
8.0
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Ван Хельсинг
22 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Паранормальное явление 3
23 Паранормальное явление 3
ужасы 2011, США
7.9
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Мег: Монстр глубины
24 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
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Тихое место 2
25 Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.9
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Пила 6
26 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Я плюю на ваши могилы
27 Я плюю на ваши могилы
ужасы 2010, США
7.9
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Оно приходит ночью
28 Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.9
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Сайлент Хилл
29 Сайлент Хилл
ужасы, триллер 2006, Канада / Франция
7.9
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28 недель спустя
30 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Пандорум
31 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Паранормальное явление 2
32 Паранормальное явление 2
ужасы 2010, США
7.9
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Вспомнить все
33 Вспомнить все
приключения, ужасы, боевик, триллер, фантастика 1990, США
7.8
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Мгла
34 Мгла
ужасы 2007, США
7.8
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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
35 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер 2007, США
7.8
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Обитель зла
36 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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1408
37 1408
триллер, ужасы 2007, США
7.8
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Другие
38 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Тепло наших тел
39 Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.8
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Хижина в лесу
40 Хижина в лесу
ужасы, триллер 2012, США
7.8
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Коллекционер 2
41 Коллекционер 2
ужасы 2012, США
7.8
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Сайлент Хилл 2 3D
42 Сайлент Хилл 2 3D
ужасы 2012, США / Франция
7.7
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Судный день
43 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Оно
44 Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.7
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Другой мир
45 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Чужой 3
46 Чужой 3
триллер, драма, боевик, фантастика, ужасы 1992, США
7.7
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Не стучи дважды
47 Не стучи дважды
ужасы 2016, Великобритания
7.7
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Заклятие 2
48 Заклятие 2
ужасы 2016, США
7.7
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Блэйд
49 Блэйд
ужасы, триллер, боевик 1998, США
7.7
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Убежище
50 Убежище
триллер, ужасы 2010, США
7.7
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Дракула
51 Дракула
ужасы, мелодрама, триллер, фантастика, драма 1992, США
7.7
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Тайное окно
52 Тайное окно
ужасы, триллер, драма 2004, США
7.7
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Пункт назначения 5
53 Пункт назначения 5
триллер, ужасы 2011, США
7.7
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Затащи меня в ад
54 Затащи меня в ад
триллер, ужасы 2009, США
7.7
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Сделка с дьяволом
55 Сделка с дьяволом
ужасы, триллер 2006, США
7.6
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Мрачные тени
56 Мрачные тени
ужасы, драма 2012, США
7.6
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Синистер 2
57 Синистер 2
ужасы 2015, США
7.6
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Шесть демонов Эмили Роуз
58 Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер 2005, США
7.6
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И гаснет свет...
59 И гаснет свет...
ужасы 2016, США
7.6
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Обитель зла: Последняя глава
60 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Дитя тьмы
61 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Другой мир: Пробуждение
62 Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик 2012, США
7.6
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Оно 2
63 Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.6
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Счастливого дня смерти
64 Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив 2017, США
7.5
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Замерзшие
65 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Грайндхаус
66 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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Оно
67 Оно
детектив, ужасы 2014, США
7.5
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Пила 8
68 Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.5
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Синистер
69 Синистер
криминал, ужасы 2012, США
7.5
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Американский психопат
70 Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.5
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Хищник
71 Хищник
боевик, ужасы, триллер, фантастика 1987, США
7.5
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Нечто
72 Нечто
ужасы, фантастика 2011, США
7.5
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Хищники
73 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Пила 4
74 Пила 4
криминал, ужасы, триллер 2007, США
7.5
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Проклятие Аннабель: зарождение зла
75 Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер 2017, США
7.5
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Звонок 2
76 Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма 2005, США
7.5
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Новая эра Z
77 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Кинг Конг
78 Кинг Конг
мелодрама, триллер, приключения, ужасы, боевик, фантастика 1976, США
7.5
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Мама
79 Мама
ужасы 2013, США
7.5
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Астрал: Глава 2
80 Астрал: Глава 2
ужасы, триллер 2013, США
7.5
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Факультет
81 Факультет
фантастика, ужасы, триллер 1998, США
7.5
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Крик 4
82 Крик 4
ужасы, триллер 2011, США
7.5
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Женщина в черном
83 Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.5
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Избави нас от лукавого
84 Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.5
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Прошлой ночью в Сохо
85 Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.5
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Уиджи: Проклятие доски дьявола
86 Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.5
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Дракула
87 Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.4
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Лабиринт Фавна
88 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Химера
89 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Пила 7
90 Пила 7
ужасы 2010, США
7.4
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Пила 3
91 Пила 3
триллер, криминал, ужасы 2006, США
7.4
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Искатели могил
92 Искатели могил
ужасы 2011, Канада
7.4
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Охотники на ведьм
93 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
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Тихое место
94 Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.4
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Шкатулка Проклятия
95 Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер 2011, США
7.4
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Астрал: Глава 3
96 Астрал: Глава 3
ужасы 2015, США / Канада
7.4
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Астрал 4: Последний ключ
97 Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика 2017, США
7.4
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Пила 2
98 Пила 2
ужасы, триллер 2005, США
7.4
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Страшно красив
99 Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези 2010, США
7.4
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Лес призраков
100 Лес призраков
ужасы, триллер 2016, США
7.4
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