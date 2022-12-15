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1
Я - легенда
драма, фантастика, ужасы
2007, США
8.6
Оцените
2
Сонная лощина
триллер, ужасы, фантастика
1999, США
8.4
Оцените
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3
Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
8.3
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4
Чужой
ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
8.2
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5
Поворот не туда
триллер, ужасы
2003, США
8.2
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6
От заката до рассвета
боевик, триллер, ужасы
1995, США
8.2
Оцените
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7
Клаустрофобы
ужасы
2019, США
8.2
Оцените
8
Доктор Сон
мистика, ужасы
2019, США
8.1
Оцените
9
Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы
2009, США
8.1
Оцените
10
Заклятие
триллер, ужасы
2013, США
8.1
Оцените
11
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер
2021, США
8.1
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12
Астрал
ужасы, триллер
2011, США
8.1
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13
Девятые врата
мистика, ужасы, триллер
1999, Испания / Франция / США
8.1
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14
Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы
2021, США
8.1
Оцените
15
Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
8.1
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16
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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17
Зеркала
ужасы
2008, США
8.0
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18
Пункт назначения
фантастика, ужасы, триллер
2000, США
8.0
Оцените
19
Поезд в Пусан
ужасы, боевик, триллер
2016, Корея
8.0
Оцените
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20
Дьявол
ужасы, триллер
2010, США
8.0
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21
Дом восковых фигур
ужасы, триллер
2005, Австралия / США
8.0
Оцените
22
Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка
2004, США / Чехия
7.9
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23
Паранормальное явление 3
ужасы
2011, США
7.9
Оцените
24
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.9
Оцените
25
Тихое место 2
ужасы
2021, США
7.9
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26
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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27
Я плюю на ваши могилы
ужасы
2010, США
7.9
Оцените
28
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.9
Оцените
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29
Сайлент Хилл
ужасы, триллер
2006, Канада / Франция
7.9
Оцените
30
28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы
2007, Великобритания
7.9
Оцените
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31
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.9
Оцените
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32
Паранормальное явление 2
ужасы
2010, США
7.9
Оцените
33
Вспомнить все
приключения, ужасы, боевик, триллер, фантастика
1990, США
7.8
Оцените
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34
Мгла
ужасы
2007, США
7.8
Оцените
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35
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер
2007, США
7.8
Оцените
36
Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика
2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
Оцените
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37
1408
триллер, ужасы
2007, США
7.8
Оцените
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38
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.8
Оцените
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39
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы
2013, США
7.8
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40
Хижина в лесу
ужасы, триллер
2012, США
7.8
Оцените
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41
Коллекционер 2
ужасы
2012, США
7.8
Оцените
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42
Сайлент Хилл 2 3D
ужасы
2012, США / Франция
7.7
Оцените
43
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.7
Оцените
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44
Оно
ужасы, триллер
2017, США
7.7
Оцените
45
Другой мир
сказка, боевик, ужасы
2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
Оцените
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46
Чужой 3
триллер, драма, боевик, фантастика, ужасы
1992, США
7.7
Оцените
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47
Не стучи дважды
ужасы
2016, Великобритания
7.7
Оцените
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48
Заклятие 2
ужасы
2016, США
7.7
Оцените
49
Блэйд
ужасы, триллер, боевик
1998, США
7.7
Оцените
50
Убежище
триллер, ужасы
2010, США
7.7
Оцените
51
Дракула
ужасы, мелодрама, триллер, фантастика, драма
1992, США
7.7
Оцените
52
Тайное окно
ужасы, триллер, драма
2004, США
7.7
Оцените
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53
Пункт назначения 5
триллер, ужасы
2011, США
7.7
Оцените
54
Затащи меня в ад
триллер, ужасы
2009, США
7.7
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55
Сделка с дьяволом
ужасы, триллер
2006, США
7.6
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56
Мрачные тени
ужасы, драма
2012, США
7.6
Оцените
57
Синистер 2
ужасы
2015, США
7.6
Оцените
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58
Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер
2005, США
7.6
Оцените
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59
И гаснет свет...
ужасы
2016, США
7.6
Оцените
60
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
Оцените
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61
Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы
2009, США
7.6
Оцените
62
Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик
2012, США
7.6
Оцените
63
Оно 2
ужасы, триллер
2019, США
7.6
Оцените
64
Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив
2017, США
7.5
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65
Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик
2010, США
7.5
Оцените
66
Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия
2007, США / Канада
7.5
Оцените
67
Оно
детектив, ужасы
2014, США
7.5
Оцените
68
Пила 8
ужасы, триллер
2017, США / Канада
7.5
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69
Синистер
криминал, ужасы
2012, США
7.5
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70
Американский психопат
ужасы, триллер, драма
2000, США / Канада
7.5
Оцените
71
Хищник
боевик, ужасы, триллер, фантастика
1987, США
7.5
Оцените
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72
Нечто
ужасы, фантастика
2011, США
7.5
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73
Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика
2010, США
7.5
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74
Пила 4
криминал, ужасы, триллер
2007, США
7.5
Оцените
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75
Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер
2017, США
7.5
Оцените
76
Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма
2005, США
7.5
Оцените
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77
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
7.5
Оцените
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78
Кинг Конг
мелодрама, триллер, приключения, ужасы, боевик, фантастика
1976, США
7.5
Оцените
79
Мама
ужасы
2013, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
80
Астрал: Глава 2
ужасы, триллер
2013, США
7.5
Оцените
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81
Факультет
фантастика, ужасы, триллер
1998, США
7.5
Оцените
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82
Крик 4
ужасы, триллер
2011, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
83
Женщина в черном
триллер, ужасы, драма
2012, Великобритания
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы
2014, США
7.5
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85
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы
2021, Великобритания
7.5
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86
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер
2016, США
7.5
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87
Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
7.4
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88
Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер
2006, Мексика / Испания / США
7.4
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89
Химера
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
7.4
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90
Пила 7
ужасы
2010, США
7.4
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91
Пила 3
триллер, криминал, ужасы
2006, США
7.4
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92
Искатели могил
ужасы
2011, Канада
7.4
Оцените
93
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы
2012, США / Германия
7.4
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94
Тихое место
ужасы, мистика
2018, США
7.4
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95
Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер
2011, США
7.4
Оцените
96
Астрал: Глава 3
ужасы
2015, США / Канада
7.4
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97
Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика
2017, США
7.4
Оцените
98
Пила 2
ужасы, триллер
2005, США
7.4
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99
Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези
2010, США
7.4
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100
Лес призраков
ужасы, триллер
2016, США
7.4
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