«Чужой: Ромул»: Рецензия Киноафиши

Девятый, если учитывать кроссоверы с «Хищником», фильм в киносерии «Чужой» оказался в руках режиссера Феде Альвареса. Он уже перезапускал несколько франшиз («Зловещие мертвецы», «Техасская резня бензопилой») и создал одну оригинальную картину «Не дыши», где героиня должна была не издавать ни звука, чтобы спастись от слепого убийцы (напоминает «Чужого», не правда ли?). Так что Альварес как нельзя лучше подходил на роль человека, способного вдохнуть новую жизнь в киновселенную, погрязшую в неудачных спин-оффах.

«Чужой: Ромул» начинается на далекой планете, где в условиях вечной тьмы колония рабочих трудится в шахтах. Родители главной героини Рэйн погибли от болезней легких, что стало нормой в этом угнетающем месте. Девушке остались считанные минуты до окончания контракта с корпорацией-нанимателей, так что она наконец сможет отправиться подальше отсюда и поближе к Солнцу. Правда, компания так просто не отпускает своих рабочих и добавляет Рэйн еще несколько лет к контракту. В этот момент компания ее друзей весьма кстати обнаруживает дрейфующую неподалеку космическую станцию. Герои узнают, что на ней находятся криокапсулы, с помощью которых они могли бы отправиться в долгое путешествие к планете мечты под названием Ивага. Но чего герои не обнаруживают при сканировании станции, так это огромную группу ксеноморфов, уже пускающих слюни от ожидания гостей.

Не теряя времени, шестеро ребят стыкуются со станцией «Ромул» и отправляются на поиски капсул. Главным членом их компании является Энди — андроид с ИИ, ведь какой фильм о «Чужом» обходится без синтетика? Пока все относятся к Энди исключительно как к ходячей отвертке, Рэйн воспринимает его как родного брата. Перед смертью отец девочки нашел Энди в горе мусора и перепрограммировал для выполнения лишь одной задачи — защиты любимой дочери. Остальные герои представляют собой лишь функции. Альварес даже не пытается дать им больше глубины и вывести за рамки образа. Какой смысл, если они совсем скоро пойдут на ужин очередному фаллическому монстру с нескольким рядами зубов?

А вот чего Альваресу действительно хочется, так это доказать всему миру, что он главный фанат классических фильмов о Чужом. В начале картины режиссер демонстрирует зрителям широкую экспозицию: шахты, длинные очереди к клеркам, большой и динамичный, но терзаемый болезнями город. Камера взлетает над ним и показывает целую планету, находящуюся в этой разрухе: прерываемая огненными вспышками непроглядная тьма, над которой, закрытое плотным слоем загрязненного воздуха, есть Солнце. Альварес словно посмеивается над этими масштабами, в которых увязли спин-оффы франшизы. Ведь главная сила «Чужого» заключается в узких проходах корабля, в клаустрофобном страхе остаться запертым с ксеноморфом. Режиссер старается как можно быстрее сбежать от этой экспозиции, чтобы даже на визуальном уровне показать — я возвращаюсь к истокам, я вновь запру их на корабле и буду наслаждаться треском их костей.

«Ромул» начинает дышать тем же воздухом, что и первый «Чужой». Мастерски исполненные декорации погружают героев в мрачную атмосферу постоянно растущего страха. Разъедающая кислотная кровь пришельцев здесь парит в невесомости, а личинки разрывают грудную клетку жертвы в разы медленнее. Альварес реинкарнирует старые добрые джампскейры, среди которых найдется хотя бы один, который заставит дернуться даже самого искушенного любителя хорроров. Оператор Гало Оливарес, снявший фэнтезийный ужастик «Гретель и Гензель», прекрасно понимает, как работать с самыми мрачными пространствами.

Утонув в производстве отличных локаций, создатели, похоже, забыли, что создают целый фильм, а не концепцию следующей компьютерной игры. Их главная героиня в исполнении восходящей звезды Кейли Спейни полностью создана по образу и подобию Рипли и линейно перемещается с быстро сокращающейся группой NPC из комнаты в комнату. В каждой из них происходят сцены, отсылающие то к одной, то к другой части франшизы. В итоге «пасхальных яиц» в «Ромуле» оказывается в несколько раз больше, чем яиц ксеноморфов. Альварес чрезмерно почтителен и верен оригиналам, поэтому не решается добавить собственного, авторского видения. К финалу он таки нащупывает идею свежего финала, но и он в итоге оказывается репликой «Чужого: Воскрешения».

То ли франшизе уже давно нечего сказать, то ли в кресло режиссера стоило посадить человека не столь сильно боготворящего оригинал. «Ромул» не может впечатлить сценарными находками, полностью опираясь на своих братьев. Зато аудиовизуальная часть (кроме жуткого решения воскресить с помощью CGI умершего актера Иэна Холма) достаточно хороша, чтобы насладиться этим фильмом, пускай и одноразовым. Он напоминает о важности франшизы «Чужой» для кино, вдохновляя на пересмотр оригинальных частей.