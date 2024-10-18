«Улыбка 2»: Рецензия Киноафиши

Скай Райли — всемирно известная певица, год назад угодившая в громкий скандал. Злоупотребляя наркотиками, она спровоцировала автокатастрофу, в которой погиб ее бойфренд. Поборов зависимость в рехабе, звезда рассчитывает вернуться на сцену. Однако подготовка к туру дается нелегко: на Скай постоянно давит властная мать и по совместительству менеджер, а ввиду изнурительных репетиций у нее болит спина, травмированная в результате аварии. Накануне выступления исполнительница связывается с другом-наркоторговцем, чтобы приобрести викодин. Приехав к приятелю в квартиру, певица замечает, что тот ведет себя очень странно. В определенный момент он начинает болезненно улыбаться и разбивает себе лицо стальным блином от штанги. После этого жизнь Скай превращается в кошмар наяву.

«Улыбка 2» — сиквел одного из самых успешных хорроров последних лет. В основу первой «Улыбки» Паркера Финна легла его же короткометражная работа «Лора не спала», впечатлившая боссов Paramount. Ничего принципиально нового в придуманном им концепте, впрочем, не было. Некое мистическое проклятие, подобно «Звонку», убивает людей спустя неделю, а смертоносный вирус распространяется экстравагантным способом, как в «Оно приходит за тобой» (там был секс, тут — улыбка). В противовес «возвышенным» ужастикам A24, картина дебютанта Финна целиком скроена из примитивных джамп-скейров, обилию которых позавидовал бы даже Джеймс Ван. Однако при бюджете в $17 млн незамысловатый, в общем-то, фильм ужасов собрал по всему миру свыше $200 млн и тут же получил продолжение. Как водится, важную роль сыграла маркетинговая кампания (нечто подобное в этом году случилось с «Собирателем душ»). Хотя, вероятно, целевая аудитория попросту соскучилась по старомодным хоррорам, когда атрибуты жанра используются не ради социального высказывания, а чтобы заставить зрителя вжаться в кресло кинотеатра.

Сиквел сделан по тому же шаблону, что и первая часть. Как и прежде, фильм открывает эффектный пролог, снятый одним кадром, где персонаж Кайла Галлнера из оригинала передает проклятие следующей жертве. Основной же сюжет строится вокруг новой героини — поп-звезды с темным прошлым, которая проходит примерно тот же путь, что и психотерапевтка до этого. Правила выживания разжевываются заново, поэтому втянутся даже те, кто пропустил первую часть. Но есть одно но — по заветам сиквела, кровавых эпизодов-шоустопперов стало в разы больше. Причем иногда это шоустопперы буквально: в фильме есть несколько танцевальных номеров, где мастерски создается саспенс, тогда как кульминация разворачивается на масштабном концерте. Все это непременно напомнит «Ловушку» — с той разницей, что исполнительница главной роли Наоми Скотт, в отличие от дочери М. Найта Шьямалана, действительно талантливая певица. И актриса при этом, как выяснилось, не менее потрясающая. Именно благодаря мимике Скотт, неизменно запечатленной крупным планом, этот хоррор во многом и работает. В небольшом, но запоминающемся эпизоде появился Рэй Николсон, сын того самого Джека Николсона. Он играет погибшего бойфренда героини. О его актерских способностях судить сложно, но кое-что от отца он унаследовал точно — жуткую улыбку. В предложенных обстоятельствах это куда важнее.

«Улыбка 2» — редкий случай, когда сиквел оказался лучше. Да, перед нами по-прежнему набор простеньких скримеров, однако есть и по-настоящему выдающиеся сцены, выполненные очень уж изобретательно. Некоторые из них приправлены изрядной долей юмора, что пошло фильму лишь на пользу. Поклонникам экранного насилия теперь также будет на что посмотреть. Беспроигрышный вариант в преддверии Хэллоуина.