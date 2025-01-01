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Киноафиша Фильмы Гачиакута

Гачиакута

Gachiakuta 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мальчик по имени Рудо живет в трущобах города, где бедняки с трудом сводят концы с концами под гнетом богачей, которые живут роскошной жизнью и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». И вот однажды его ложно обвиняют в убийстве и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в Бездну. Там, внизу, мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, Рудо придется овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Уборщики, которые сражаются с огромными мусорными тварями Бездны!

Страна Япония
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $11 932
Производство Bones Film, Kôdansha
Другие названия
Gachiakuta, Гатиакута, ガチアクタ
Режиссер
Fumihiko Suganuma
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

9.0
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb
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