Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Челюсти 4: Месть
Постер фильма Челюсти 4: Месть
Рейтинги
3.6 Рейтинг IMDb: 3.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Челюсти 4: Месть

Челюсти 4: Месть

Jaws: The Revenge 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герой первых трех серий шеф полиции Мартин Броди умирает от сердечного приступа. Его младший сын погибает, столкнувшись с большой белой акулой. Мать Шона Эллен убеждена, что акула мстит ее семье. Миссис Броди летит на Багамы, где ее старший сын Майкл работает морским биологом, чтобы предупредить об опасности...

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 17 июля 1987
Дата выхода
17 июля 1987 Россия 16+
23 декабря 1987 Бразилия
23 июля 1987 Великобритания
20 июля 1989 Венгрия 12
17 июля 1987 Германия
21 августа 1987 Ирландия 12
19 ноября 1987 Испания
17 июля 1987 Казахстан
17 июля 1987 США
17 июля 1987 Украина
23 декабря 1987 Франция
29 августа 1987 Япония PG12
MPAA PG-13
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $51 881 013
Производство Universal Pictures
Другие названия
Jaws: The Revenge, Tiburón 4: La venganza, Der weiße Hai IV - Die Abrechnung, Jaws 4, Tiburón, la venganza, A cápa bosszúja, Celisti IV: Pomsta, Celisti: Pomsta, Dødens gab 4 - hævnen, Haisommer - hevnen, Haisommer 4 - Hevnen, Hajen 4: Återkomsten, Hajens hämnd, Jaws '87, Jaws 4: İntikam, Jaws 4: The Revenge, Jaws IV, Jaws: The Return, Les Dents de la mer 4 : La Revanche, Les dents de la mer IV, Lo squalo - La vendetta, Lo squalo 4 - La vendetta, Lõuad 4: Kättemaks, Nasrai: kerštas, Ralje 4 - Osveta, Ralje: Osveta, Szczęki 4: Zemsta, Szczęki: Zemsta, Ta sagonia tou karharia: I ekdikisi, Tappajahain kosto, The Return of Jaws, The Revenge of Jaws, Tubarão 4: A Vingança, Tubarão 87: A Vingança, Tubarão IV - A Vingança, Τα σαγόνια του καρχαρία: Η εκδίκηση, Ајкула 4: Освета, Челюсти 4: Месть, Челюсти: Отмъщението, Щелепи 4: Помста, ジョーズ'87 復讐篇, 大白鯊 4：驚海尋仇, 大白鲨4
Режиссер
Джозеф Сарджент
В ролях
Марио Ван Пиблз
Марио Ван Пиблз
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Карен Янг
Джудит Барси
Седрик Скотт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Челюсти 4: Месть
Челюсти 2 5.8
Челюсти 2 (1978)
Челюсти 3 4.2
Челюсти 3 (1983)
Челюсти 3D 5.2
Челюсти 3D (2011)
Заклинательница акул 4.6
Заклинательница акул (2011)
Пираньи 3DD 5.1
Пираньи 3DD (2011)
Пираньи 3D 6.3
Пираньи 3D (2010)
Пиранья 6.2
Пиранья (1978)
Челюсти 8.3
Челюсти (1975)
Звездный рубеж 2.7
Звездный рубеж (2021)
Оставленные 4.3
Оставленные (2014)
Человеческая многоножка 6.1
Человеческая многоножка (2009)
Киносвидание 4.1
Киносвидание (2006)
Фильм находится в подборках
Фильмы про акул Фильмы про акул
Все части «Челюстей» Все части «Челюстей»

Рейтинг фильма

3.6
Оцените 14 голосов
3.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
От «Челюстей» до «Багровой отмели»: история жанра акульего триллера
От «Челюстей» до «Багровой отмели»: история жанра акульего триллера Как менялось кино об акулах с 1950-х до наших дней.
Написать
14 мая 2025 14:13
8 фильмов ужасов, которые вызывают только приступ смеха
8 фильмов ужасов, которые вызывают только приступ смеха Создатели этих картин хотели напугать зрителей плюшевыми пауками, зелёной жижей и злыми растениями. Но ужасает в них разве что сценарий, спецэффекты и фантастически плохая актёрская игра.
Написать
16 апреля 2021 15:52
Не развидеть: названы 20 худших фильмов в истории кино
Не развидеть: названы 20 худших фильмов в истории кино По версии редакции Total Film. 
Написать
21 августа 2020 15:27
Все новости фильма
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше