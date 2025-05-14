Герой первых трех серий шеф полиции Мартин Броди умирает от сердечного приступа. Его младший сын погибает, столкнувшись с большой белой акулой. Мать Шона Эллен убеждена, что акула мстит ее семье. Миссис Броди летит на Багамы, где ее старший сын Майкл работает морским биологом, чтобы предупредить об опасности...
|17 июля 1987
|Россия
|16+
|23 декабря 1987
|Бразилия
|23 июля 1987
|Великобритания
|20 июля 1989
|Венгрия
|12
|17 июля 1987
|Германия
|21 августа 1987
|Ирландия
|12
|19 ноября 1987
|Испания
|17 июля 1987
|Казахстан
|17 июля 1987
|США
|17 июля 1987
|Украина
|23 декабря 1987
|Франция
|29 августа 1987
|Япония
|PG12