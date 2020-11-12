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Постер фильма Морис
7.6
Киноафиша Фильмы Морис
7.6

Морис

, 1987
Maurice
Великобритания / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Морис
7.6

О фильме

1910-е годы. Рафинированное английское общество. Молодые студенты в процессе обучения и обсуждения различных сторон личной жизни и древней поэзии влюбляются друг в друга. Их отношения заканчиваются со свадьбой одного из них. Второй студент страдает, пытается лечиться и в результате все же находит то, что ему нужно.

В ролях

Джеймс Уилби
Джеймс Уилби
Maurice Hall
Хью Грант
Хью Грант
Clive Durham
Руперт Грейвз
Руперт Грейвз
Alec Scudder
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Mr. Ducie
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Билли Уайтлоу
Mrs. Hall
Бэрри Фостер
Dean Cornwallis
Джуди Парфитт
Джуди Парфитт
Mrs. Durham
Фиби Николлс
Anne Durham
Денхолм Эллиотт
Doctor Barry
Патрик Годфри
Simcox
Режиссер Джеймс Айвори
Сценарист Эдвард Морган Форстер, Кит Хескет-Харви, Джеймс Айвори
Композитор Ричард Роббинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 21 августа 1987
Дата выхода
15 сентября 1987 Россия 18+
9 февраля 1989 Австралия
21 августа 1987 Великобритания
28 января 1988 Германия
15 сентября 1987 Казахстан
21 марта 2019 Нидерланды
18 сентября 1987 США
15 сентября 1987 Украина
9 декабря 1987 Франция
25 декабря 1987 Швеция
7 ноября 2019 Южная Корея
30 января 1988 Япония R15+
MPAA R
Бюджет 1 577 000 GBP
Сборы в мире $2 643 458
Производство Merchant Ivory Productions, Cinecom Pictures, Film Four International
Другие названия
Maurice, Морис, Moris, Maurycy, Morisas, モーリス, 莫里斯, 墨利斯的情人

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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