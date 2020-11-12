1910-е годы. Рафинированное английское общество. Молодые студенты в процессе обучения и обсуждения различных сторон личной жизни и древней поэзии влюбляются друг в друга. Их отношения заканчиваются со свадьбой одного из них. Второй студент страдает, пытается лечиться и в результате все же находит то, что ему нужно.
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