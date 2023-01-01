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Чокнутая, 1987

1987 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Штат Нью-Йорк. Судебное заседание. Слушается дело против проститутки Клаудии Дрейпер, обвиняемой в непреднамеренном убийстве клиента. Адвокат Клаудии отказывается вести дело после того, как она набросилась на него прямо в зале суда возмущенная тем, что он поддерживает версию о ее недееспособности. Судья поручает защиту Аарону Левински. Левински берется за дело всерьез. Начинается новое мучительное заседание, во время которого вскрылась правда о такой респектабельной семье Клаудии, а ей удается доказать свою вменяемость и право на суд присяжных…

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 11 декабря 1987
Премьера в мире 20 ноября 1987
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Мартин Ритт
Мартин Ритт
В ролях
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Карл Молден
Роберт Уэббер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чокнутая 2 постера
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