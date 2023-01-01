Чокнутая, 1987

Штат Нью-Йорк. Судебное заседание. Слушается дело против проститутки Клаудии Дрейпер, обвиняемой в непреднамеренном убийстве клиента. Адвокат Клаудии отказывается вести дело после того, как она набросилась на него прямо в зале суда возмущенная тем, что он поддерживает версию о ее недееспособности. Судья поручает защиту Аарону Левински. Левински берется за дело всерьез. Начинается новое мучительное заседание, во время которого вскрылась правда о такой респектабельной семье Клаудии, а ей удается доказать свою вменяемость и право на суд присяжных…