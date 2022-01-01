Тальк, 1982

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о выходе в прокат О фильме Фильм о музыкальном импрессарио, который попадает в разные комичные ситуации. Развернуть 6.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 1982 Премьера в России 3 декабря 1987 Премьера в мире 22 января 1982 Возраст 16+ Режиссер Карло Вердоне В ролях Карло Вердоне Элеонора Джорджи Кристиан Де Сика Анджело Инфанти Марио Брега Все актеры и съемочная группа 1 постер

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