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Киноафиша Фильмы Взломщик

Взломщик

Vzlomshchik 18+
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О фильме

В фильме сняты рок-группы: "Алиса", "Аукцион", "Авиа", "Буратино", "Кофе", "Присутствие".

Костя и его младший брат Семен живут вместе с отцом в коммунальной квартире. Матери нет. Появляется лишь подруга отца — сцены эти безнадежны и депрессивны. Костя — солист самодеятельной рок-группы, от него исходит энергетика отчаяния. Это не коммерческое творчество, а образ жизни определенной части молодежи. Контрастом такой молодости даются кадры маленьких девочек, будущих балерин, постигающих движения классического танца, репетиции духового оркестра мальчиков, в котором играет и Семен. Что ждет их в этом мире? Костя — кумир младшего брата, обожающего его, и когда Семен узнает, что Костя должен вернуть одному парню, тоже музыканту по прозвищу Хохмач, или синтезатор, или "баксы", а ни того, ни другого у Кости нет, он идет на кражу...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в мире 29 апреля 1987
Дата выхода
27 августа 1987 Россия 12+
12 октября 1987 СССР
Бюджет $8 500 000
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vzlomshchik, The Burglar, Взломщик, Betörő, Włamywacz
Режиссер
Валерий Огородников
В ролях
Олег Елыкомов
Константин Кинчев
Константин Кинчев
Юрий Цапник
Светлана Гайтан
Полина Петренко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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2 декабря 2024 10:41
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