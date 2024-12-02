Костя и его младший брат Семен живут вместе с отцом в коммунальной квартире. Матери нет. Появляется лишь подруга отца — сцены эти безнадежны и депрессивны. Костя — солист самодеятельной рок-группы, от него исходит энергетика отчаяния. Это не коммерческое творчество, а образ жизни определенной части молодежи. Контрастом такой молодости даются кадры маленьких девочек, будущих балерин, постигающих движения классического танца, репетиции духового оркестра мальчиков, в котором играет и Семен. Что ждет их в этом мире? Костя — кумир младшего брата, обожающего его, и когда Семен узнает, что Костя должен вернуть одному парню, тоже музыканту по прозвищу Хохмач, или синтезатор, или "баксы", а ни того, ни другого у Кости нет, он идет на кражу...