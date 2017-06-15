Принцесса-невеста, 1987

За тридевять земель, в стране под названием Флорин на одной из ферм живут прекрасная юная Лютик и молодой работяга Уэстли, влюбленный в девушку. К его счастью, чувства оказываются взаимными, и Уэстли отправляется на поиски денег для скорой свадьбы. Однако пройдет немало времени, прежде чем Лютик снова встретит возлюбленного при самых необычных обстоятельствах.
Добро пожаловать в фантастический мир прекрасных замков, жутких подземелий, бескрайних океанов, лесов и гор. Чтобы спасти свою возлюбленную, прекрасную невесту, отважный герой преодолевает немыслимые препятствия и совершает невероятные подвиги. Это по - настоящему захватывающая история! Сражения на шпагах! Пытки! Месть! Великаны! Злодеи! Прекрасные дамы! Чудовища всех мастей и размеров!