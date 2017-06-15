Принцесса-невеста, 1987

За тридевять земель, в стране под названием Флорин на одной из ферм живут прекрасная юная Лютик и молодой работяга Уэстли, влюбленный в девушку. К его счастью, чувства оказываются взаимными, и Уэстли отправляется на поиски денег для скорой свадьбы. Однако пройдет немало времени, прежде чем Лютик снова встретит возлюбленного при самых необычных обстоятельствах.