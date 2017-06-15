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Принцесса-невеста Принцесса-невеста
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The Princess Bride

Принцесса-невеста, 1987

1987 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

За тридевять земель, в стране под названием Флорин на одной из ферм живут прекрасная юная Лютик и молодой работяга Уэстли, влюбленный в девушку. К его счастью, чувства оказываются взаимными, и Уэстли отправляется на поиски денег для скорой свадьбы. Однако пройдет немало времени, прежде чем Лютик снова встретит возлюбленного при самых необычных обстоятельствах.

  • В основу фильма лег фантастический одноименный роман Уильяма Голдмена. Голдмен, автор сценариев к такой киноклассике, как “Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид” и “Вся президентская рать”, написал сказку о принцессе-невесте для двух своих дочерей и решился издать ее только в 1973 году. Впоследствии книга стала национальным бестселлером, а права на ее экранизацию были выкуплены за 500 000 долларов.
  • В какой-то момент снять экранизацию “Принцессы-невесты” собирался Роберт Редфорд. На главные роли он пригласил Колина Ферта (Уэстли), Стинга (принц Хампердинк) и Арнольда Шварценеггера (великан Феззик), но съемки сорвались, поскольку Редфорд так и не смог собрать нужный для постановки бюджет.
  • Съемки прошли в Великобритании и Ирландии.
  • Режиссер картины Роб Райнер предложил Мэнди Пэтинкину любую роль в фильме на его выбор. Актер предпочел сыграть Иниго Монтойю и позже рассказал, что во время съемок очень много думал об утрате своего собственного отца, и участие в проекте помогло ему в некоторой степени справиться с личным горем.

Добро пожаловать в фантастический мир прекрасных замков, жутких подземелий, бескрайних океанов, лесов и гор. Чтобы спасти свою возлюбленную, прекрасную невесту, отважный герой преодолевает немыслимые препятствия и совершает невероятные подвиги. Это по - настоящему захватывающая история! Сражения на шпагах! Пытки! Месть! Великаны! Злодеи! Прекрасные дамы! Чудовища всех мастей и размеров!

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 18 сентября 1987
Премьера онлайн 15 июня 2017
Премьера в мире 18 сентября 1987
Возраст 0+
Режиссер
Роб Райнер
Роб Райнер
В ролях
Робин Райт
Робин Райт
Крис Сарандон
Крис Сарандон
Питер Фальк
Питер Фальк
Билли Кристал
Билли Кристал
Фред Сэвэдж
Фред Сэвэдж
Все актеры и съемочная группа
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