Действие своего первого фильма на английском языке режиссер поместил в захудалый мотель посреди пустыни Мохаве. Жасмин Мюнхгстеттнер, обычная немецкая домохозяйка, поссорилась с мужем, и тот бросил ее одну в пустыне. Побродив некоторое время под обжигающим солнцем, она приходит в пыльный мотель, управляемый Брендой, острой на язык, крутой женщиной, которая обращается со своей новой клиенткой как с инопланетянкой. Через некоторое время, однако, эти две столь разные женщины становятся лучшими подругами и вдвоем превращают мотель в самое лучшее заведение к западу от Лас-Вегаса. Жасмин же просто притягивает к себе всех посетителей, в особенности, Руди Кокса, отчаянного романтика, который безумно хочет написать ее портрет.
|12 ноября 1987
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|Финляндия
|11 июля 2018
|Франция
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|4 марта 1989
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