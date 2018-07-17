Действие своего первого фильма на английском языке режиссер поместил в захудалый мотель посреди пустыни Мохаве. Жасмин Мюнхгстеттнер, обычная немецкая домохозяйка, поссорилась с мужем, и тот бросил ее одну в пустыне. Побродив некоторое время под обжигающим солнцем, она приходит в пыльный мотель, управляемый Брендой, острой на язык, крутой женщиной, которая обращается со своей новой клиенткой как с инопланетянкой. Через некоторое время, однако, эти две столь разные женщины становятся лучшими подругами и вдвоем превращают мотель в самое лучшее заведение к западу от Лас-Вегаса. Жасмин же просто притягивает к себе всех посетителей, в особенности, Руди Кокса, отчаянного романтика, который безумно хочет написать ее портрет.