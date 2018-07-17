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Постер фильма Кафе "Багдад"
7.4
Киноафиша Фильмы Кафе "Багдад"
7.4

Кафе "Багдад"

, 1987
Bagdad Café / Out of Rosenheim
ФРГ, США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Кафе "Багдад"
7.4

О фильме

Действие своего первого фильма на английском языке режиссер поместил в захудалый мотель посреди пустыни Мохаве. Жасмин Мюнхгстеттнер, обычная немецкая домохозяйка, поссорилась с мужем, и тот бросил ее одну в пустыне. Побродив некоторое время под обжигающим солнцем, она приходит в пыльный мотель, управляемый Брендой, острой на язык, крутой женщиной, которая обращается со своей новой клиенткой как с инопланетянкой. Через некоторое время, однако, эти две столь разные женщины становятся лучшими подругами и вдвоем превращают мотель в самое лучшее заведение к западу от Лас-Вегаса. Жасмин же просто притягивает к себе всех посетителей, в особенности, Руди Кокса, отчаянного романтика, который безумно хочет написать ее портрет.

В ролях

Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Jasmin Münchgstettner
Си Си Эйч Паундер
Си Си Эйч Паундер
Brenda
Джек Пэланс
Джек Пэланс
Rudi Cox
Кристина Кауфманн
Debby
Моника Кэлхун
Phyllis
Darron Flagg
Salomo
Жорж Агилар
Cahuenga
Дж. Смоки Кэмпбелл
Sal
Ганс Штадльбауэр
Münchgstettner
Alan S. Craig
Eric
Режиссер Перси Адлон
Сценарист Элеонор Эдлон, Перси Адлон
Композитор Боб Телсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ / США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 17 июля 2018
Премьера в мире 30 октября 1987
Дата выхода
12 ноября 1987 Россия 12+
8 декабря 1988 Австралия
19 мая 1988 Аргентина
18 августа 1988 Бельгия
27 апреля 1988 Великобритания
22 ноября 1990 Венгрия
12 ноября 1987 Германия
22 июля 1988 Дания
15 декабря 1988 Испания
12 ноября 1987 Казахстан
17 ноября 1988 Нидерланды
30 декабря 1988 Португалия
22 апреля 1988 США
30 ноября 1990 Турция
12 ноября 1987 Украина
30 декабря 1988 Финляндия
11 июля 2018 Франция
12 августа 1988 Швеция
14 июля 2016 Южная Корея
4 марта 1989 Япония
MPAA PG
Сборы в мире $3 732 660
Производство Pelemele Film, Pro-ject Filmproduktion, Bayerischer Rundfunk (BR)
Другие названия
Out of Rosenheim, Bagdad Cafe, Bagdad Café, Cafe Bagdad, Bagdad Cafè, Bagdad kafe, Café Bagdad, Кафе 'Багдад', バグダッド・カフェ, Καφέ Μπαγκντάτ, 甜蜜咖啡屋

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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