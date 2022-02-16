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Scarface

Лицо со шрамом, 1983

1983 / США
8.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кубинец Тони Монтана - один из тех, кто отправился в США в 1980 году, когда Фидель Кастро решил изгнать из страны всех преступников. Тони довольно быстро осваивается на новом месте, наводит знакомства в криминальных кругах и начинает свой путь на вершину. Успешно добиваясь своей цели, он все же нарушает одно из главных правил наркоторговца - подсаживается на свой собственный товар.

  • Фильм снят по мотивам романа Армитиджа Трейла “Лицо со шрамом”. 
  • Количество трупов в картине: 42.
  • Хотя фильм и называется “Лицо со шрамом”, Тони называют так только один раз за весь фильм, причем на испанском. 
  • Роль Тони мог бы сыграть Роберт Де Ниро, но отказался.
  • Перед выходом фильма в повторный прокат в 2003 году, студия хотела, чтобы Брайан Де Пальма изменил саундтрек, включив в него рэп-треки, которые появились на свет благодаря влиянию этого фильма. Де Пальма отказался.
  • Стивен Бауэр получил свою роль без прослушивания. Кастинг-директор Аликс Гордин увидела Бауэра и сразу отметила, что он подходит на роль Мэнни, с чем согласились и Брайан Де Пальма, и Мартин Брегман.
  • Чтобы оставаться в образе, Аль Пачино попросил оператора Джона А. Алонсо говорить с ним только по-испански.

В мае 1980-го года Фидель Кастро открыл Мариэльскую гавань, и тысячи кубинских беженцев направились в Соединенные Штаты. Один из них нашёл себя на залитых солнцем улицах Майами. Деньги, власть, страсть — всё это он получил на удивление быстро и в количествах, о которых не помышлял и в самых смелых мечтах. Это был Тони Монтана, также известный под прозвищем «Лицо со шрамом».

8.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 13 ноября 1987
Премьера онлайн 16 февраля 2022
Премьера в мире 1 декабря 1983
Возраст 16+
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Мэри Элизабет Мастрантонио
Мириам Колон
Все актеры и съемочная группа
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