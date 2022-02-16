Лицо со шрамом, 1983

Кубинец Тони Монтана - один из тех, кто отправился в США в 1980 году, когда Фидель Кастро решил изгнать из страны всех преступников. Тони довольно быстро осваивается на новом месте, наводит знакомства в криминальных кругах и начинает свой путь на вершину. Успешно добиваясь своей цели, он все же нарушает одно из главных правил наркоторговца - подсаживается на свой собственный товар.
В мае 1980-го года Фидель Кастро открыл Мариэльскую гавань, и тысячи кубинских беженцев направились в Соединенные Штаты. Один из них нашёл себя на залитых солнцем улицах Майами. Деньги, власть, страсть — всё это он получил на удивление быстро и в количествах, о которых не помышлял и в самых смелых мечтах. Это был Тони Монтана, также известный под прозвищем «Лицо со шрамом».