Стальной рассвет, 1987

Опустошительные войны и глобальные катаклизмы навсегда изменили облик Земли. В песках бескрайних пустынь, покрывших планету, жизнь жалких горсток людей целиком зависит от редких источников пресной воды. В этом суровом постапокалиптическом мире обитатели городка Меридиан живут в вечном страхе перед бандой безжалостного Дамнила, властвующего на их землях. Он намерен отнять драгоценный колодец у одинокой красавицы Кэйши и ее юного сына.

Но планы головорезов внезапно нарушает появление загадочного Кочевника с острым мечом Миротворца. Молчаливый незнакомец с блестящими навыками воина и холодным сердцем героя встает на защиту городка и отважной женщины, поклявшись избавить их от злодеев. Но Дамнил не намерен сдаваться. Он поручает своим наемникам избавиться от чужака любым способом…