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Стальной рассвет
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Steel Dawn

Стальной рассвет, 1987

1987 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Опустошительные войны и глобальные катаклизмы навсегда изменили облик Земли. В песках бескрайних пустынь, покрывших планету, жизнь жалких горсток людей целиком зависит от редких источников пресной воды. В этом суровом постапокалиптическом мире обитатели городка Меридиан живут в вечном страхе перед бандой безжалостного Дамнила, властвующего на их землях. Он намерен отнять драгоценный колодец у одинокой красавицы Кэйши и ее юного сына.

Но планы головорезов внезапно нарушает появление загадочного Кочевника с острым мечом Миротворца. Молчаливый незнакомец с блестящими навыками воина и холодным сердцем героя встает на защиту городка и отважной женщины, поклявшись избавить их от злодеев. Но Дамнил не намерен сдаваться. Он поручает своим наемникам избавиться от чужака любым способом…

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 6 ноября 1987
Премьера в мире 6 ноября 1987
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 520 000
Режиссер
Лэнс Хул
В ролях
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Лиза Ниеми
Лиза Ниеми
Кристофер Ним
Брайон Джеймс
Джон Фудзиока
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стальной рассвет 2 постера
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