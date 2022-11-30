Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения Тедди" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грязные танцы Грязные танцы
Киноафиша Фильмы Грязные танцы
Dirty Dancing

Грязные танцы, 1987

1987 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Культовая музыкальная мелодрама об отношениях между семнадцатилетней девушкой Фрэнсис “Бэби” из обеспеченной семьи и танцоре Джонни, зарабатывающем себе на жизнь выступлениями и уроками хореографии в курортном пансионате. Роман Бэби и Джонни изменит жизнь и взгляды не только этих двоих героев, но и их близких людей.

  • Сценарий фильма в значительной степени автобиографичен: создательница фильма Элинор Бергстин, дочь именитого нью-йоркского врача, которую прозвали Бэби, некогда побывала на летнем отдыхе в пансионе CatsKills, где приняла участие в танцевальных соревнованиях. Реальный прототип Джонни – учитель танцев из CatsKills Майкл Террас.
  • Хореографом на съемочной площадке стал Кенни Ортега, ученик легендарного танцовщика Джина Келли.
  • В реальной жизни Дженнифер Грей была на десять лет старше своей героини Фрэнсис.
  • Изначально главный герой фильма должен был быть итальянцем. 
  • Патрик Суэйзи далеко не сразу согласился на съемки в картине – в основном, из-за плохих отношений с Дженнифер Грей, с которой актер не поладил во время производства фильма “Красный рассвет”.
  • В сцене репетиции, когда Джонни проводит рукой по руке Бэби, та начинает смеяться. И ее смеха, и недовольной реакции Суэйзи не было в сценарии, но режиссеру Эмилю Ардолино так понравился этот момент, что он решил оставить его при финальном монтаже.

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и любви.

Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей-партнершей Джонни — и в танцах и в любви.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 12 мая 1987
Премьера в мире 12 мая 1987
Возраст 12+
Режиссер
Эмиль Ардолино
В ролях
Дженнифер Грей
Дженнифер Грей
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Джерри Орбак
Синтия Роудс
Джек Уэстон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Сестричка, действуй
Сестричка, действуй (1992)
6.928571
Город удовольствий
Город удовольствий (1992)
6.5
Уорсоу по прозвищу Тигр
Уорсоу по прозвищу Тигр (1988)
4.9166665
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
Грязные танцы 2: Гаванские ночи (2004)
7.2
Не вместе
Не вместе (2018)
5.071429
Прыжок
Прыжок (2008)
6.071429
Зеленый дракон
Зеленый дракон (2001)
6.133333
Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар (1995)
7.1538463
Выходной день Ферриса Бьюллера
Выходной день Ферриса Бьюллера (1986)
7.8
Скейттаун, США
Скейттаун, США (1979)
4.8333335
Трое мужчин и маленькая леди
Трое мужчин и маленькая леди (1990)
6.9
Грэндвью, США
Грэндвью, США (1984)
5.3846154
Фильм находится в подборках
Фильмы про танцы Фильмы про танцы
Фильмы про лето Фильмы про лето
Культовые фильмы восьмидесятых Культовые фильмы восьмидесятых
Постер фильма Грязные танцы 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Грязные танцы смотреть онлайн

Грязные танцы
Смотрите в за 1 ₽

Похожие фильмы онлайн

Сестричка, действуй
 
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
 
Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Грязные танцы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дженнифер Грей рассказала, чего ждать от сиквела «Грязных танцев» Действие нового фильма вновь развернется в пансионате Макса Келлермана. 
Написать
30 ноября 2022 15:08
Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей подтвердила, что в сиквеле не будет героя Патрика Суэйзи История пойдет в другом направлении.
Написать
27 ноября 2020 11:47
Первые кадры: Эбигейл Бреслин и Кольт Праттс в ремейке «Грязных танцев» Канал ABC показал целую коллекцию официальных кадров из телевизионного ремейка культового фильма «Грязные танцы» 1987 года, главные роли в котором играют Эбигейл Бреслин и Кольт Праттс.
Написать
10 апреля 2017 09:10
Все новости фильма
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
LOL. Surprise! Фильм
LOL. Surprise! Фильм
2021, США, боевик, анимация, семейный
Двойная петля
Двойная петля
2022, США, боевик, драма, военный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Царство против разбойников
Царство против разбойников
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Приложение киноафиши