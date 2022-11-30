Грязные танцы, 1987

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и любви.

Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей-партнершей Джонни — и в танцах и в любви.