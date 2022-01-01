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Холодный март
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Холодный март, 1987

1987 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Место действия этого фильма - профессионально-техническое училище, которое расположено в обшарпанном бараке на окраине небольшого провинциального городка. Главные герои - директор училища Андрей Иванович Шиленко и его воспитанники, подростки, «трудные дети»: почти все они не хотят учиться, кое-кто состоит на учете в милиции... Однако Шиленко настоящий Учитель, он любит своих подопечных, он не разучился видеть в них не только детей, нуждающихся в его заботе, но и людей со сложным эмоциональным миром, неблагополучными судьбами, ничем не защищенных от зла и несправедливости.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1987
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Минаев
В ролях
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Людмила Давыдова
Николай Токарев
Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Холодный март 1 постер
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