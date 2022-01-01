Холодный март, 1987

Место действия этого фильма - профессионально-техническое училище, которое расположено в обшарпанном бараке на окраине небольшого провинциального городка. Главные герои - директор училища Андрей Иванович Шиленко и его воспитанники, подростки, «трудные дети»: почти все они не хотят учиться, кое-кто состоит на учете в милиции... Однако Шиленко настоящий Учитель, он любит своих подопечных, он не разучился видеть в них не только детей, нуждающихся в его заботе, но и людей со сложным эмоциональным миром, неблагополучными судьбами, ничем не защищенных от зла и несправедливости.