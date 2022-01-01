Визит к Минотавру, 1987

Позднесоветский детективный фильм по роману братьев Вайнеров “Визит к Минотавру” рассказывает о следователе прокуратуры Станиславе Тихонове, которому поручают расследование кражи легендарной скрипки “Санта-Мария” работы Антонио Страдивари. Параллельный сюжет картины посвящен жизни самого Страдивари и истории создания той самой скрипки.
В основе детективной истории - поиски пропавшей скрипки Антонио Страдивари. Это одна сюжетная линия фильма, но одновременно с ней существует вторая - историческая, она переносит зрителя в XVII век и посвящена жизни Мастера и его работе над скрипкой.