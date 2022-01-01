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Визит к Минотавру Визит к Минотавру
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Визит к Минотавру, 1987

1987 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Позднесоветский детективный фильм по роману братьев Вайнеров “Визит к Минотавру” рассказывает о следователе прокуратуры Станиславе Тихонове, которому поручают расследование кражи легендарной скрипки “Санта-Мария” работы Антонио Страдивари. Параллельный сюжет картины посвящен жизни самого Страдивари и истории создания той самой скрипки.

  • В основе романа “Визит к Минотавру” лежит реальная история ограбления квартиры советского скрипача Давида Ойстраха. Уникальную коллекцию скрипок, тем не менее, грабители тогда не тронули.
  • В картине была задействована настоящая скрипка Антонио Страдивари, созданная в годы его учебы у Николо Амати в Кремоне. Спустя десять лет эту скрипку украли из Музея музыкальных инструментов им. Глинки в Москве.
  • Роль мастера Николо Амати стала последней киноработой Ростислава Плятта.
  • Сцены для “итальянской” сюжетной линии снимались в Вильнюсе, в том числе на улице Университетo, в костеле Святых Иоаннов и в ресторане “Руднинкай”.
  • Премьерный показ фильма состоялся накануне Дня милиции.
  • В романе братьев Вайнеров Станислав Тихонов заявлен как старший инспектор МУРа, в то время как по сюжету фильма он является старшим следователем прокуратуры. По правилам оперативно-розыскная деятельность, которой занимается Тихонов, не входит в полномочия следователя.

В основе детективной истории - поиски пропавшей скрипки Антонио Страдивари. Это одна сюжетная линия фильма, но одновременно с ней существует вторая - историческая, она переносит зрителя в XVII век и посвящена жизни Мастера и его работе над скрипкой.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 9 ноября 1987
Премьера в мире 9 ноября 1987
Возраст 16+
Режиссер
Эльдор Уразбаев
В ролях
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Владимир Самойлов
Лаймонас Норейка
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Визит к Минотавру 1 постер
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Визит к Минотавру
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