Визит к Минотавру, 1987

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Позднесоветский детективный фильм по роману братьев Вайнеров “Визит к Минотавру” рассказывает о следователе прокуратуры Станиславе Тихонове, которому поручают расследование кражи легендарной скрипки “Санта-Мария” работы Антонио Страдивари. Параллельный сюжет картины посвящен жизни самого Страдивари и истории создания той самой скрипки. Развернуть В основе романа “Визит к Минотавру” лежит реальная история ограбления квартиры советского скрипача Давида Ойстраха. Уникальную коллекцию скрипок, тем не менее, грабители тогда не тронули.

В картине была задействована настоящая скрипка Антонио Страдивари, созданная в годы его учебы у Николо Амати в Кремоне. Спустя десять лет эту скрипку украли из Музея музыкальных инструментов им. Глинки в Москве.

Роль мастера Николо Амати стала последней киноработой Ростислава Плятта.

Сцены для “итальянской” сюжетной линии снимались в Вильнюсе, в том числе на улице Университетo, в костеле Святых Иоаннов и в ресторане “Руднинкай”.

Премьерный показ фильма состоялся накануне Дня милиции.

В романе братьев Вайнеров Станислав Тихонов заявлен как старший инспектор МУРа, в то время как по сюжету фильма он является старшим следователем прокуратуры. По правилам оперативно-розыскная деятельность, которой занимается Тихонов, не входит в полномочия следователя. Развернуть В основе детективной истории - поиски пропавшей скрипки Антонио Страдивари. Это одна сюжетная линия фильма, но одновременно с ней существует вторая - историческая, она переносит зрителя в XVII век и посвящена жизни Мастера и его работе над скрипкой. Развернуть 7.5 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 1987 Премьера в России 9 ноября 1987 Премьера в мире 9 ноября 1987 Возраст 16+ Режиссер Эльдор Уразбаев В ролях Сергей Шакуров Анна Каменкова Владимир Самойлов Лаймонас Норейка Ростислав Плятт Все актеры и съемочная группа 1 постер

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