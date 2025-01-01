Фильм начинал сниматься к 50–летнему юбилею А.Тарковского. «Московская элегия» — часть из серии документальных фильмов, которые создаются на Ленинградской студии документальных фильмов, объединенных общим «элегическим настроением». Однако разногласия в Союзе кинематографистов СССР по поводу стиля фильма и его содержания надолго прервали работу. Предлагаемый фильм — это субъективные впечатления от личности и исторической судьбы великого кинематографиста. Авторы хотели создать особую человеческую интонацию к памяти и личности Тарковского, хотели распорядиться материалом ласково, осторожно, по–доброму. Они не стремились охватить все стороны жизни и творчества режиссера, а говорили только о том, что оставлено на Родине и что происходило в эти годы на Западе, где Тарковский был вынужден работать. В программе показа также «Счастливая семья» — короткометражный игровой фильм выпускницы Мастерской А.Н.Сокурова в Кабардино-Балкарском университете Тины Мастафовой.