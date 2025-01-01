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Постер фильма Московская элегия
Постер фильма Московская элегия
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7.0
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2 постера
Киноафиша Фильмы Московская элегия

Московская элегия

Moskovskaya elegiya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм начинал сниматься к 50–летнему юбилею А.Тарковского. «Московская элегия» — часть из серии документальных фильмов, которые создаются на Ленинградской студии документальных фильмов, объединенных общим «элегическим настроением». Однако разногласия в Союзе кинематографистов СССР по поводу стиля фильма и его содержания надолго прервали работу. Предлагаемый фильм — это субъективные впечатления от личности и исторической судьбы великого кинематографиста. Авторы хотели создать особую человеческую интонацию к памяти и личности Тарковского, хотели распорядиться материалом ласково, осторожно, по–доброму. Они не стремились охватить все стороны жизни и творчества режиссера, а говорили только о том, что оставлено на Родине и что происходило в эти годы на Западе, где Тарковский был вынужден работать. В программе показа также «Счастливая семья» — короткометражный игровой фильм выпускницы Мастерской А.Н.Сокурова в Кабардино-Балкарском университете Тины Мастафовой.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 4 апреля 1987
Дата выхода
4 апреля 1987 Россия 16+
Другие названия
Moskovskaya elegiya, Elegía de Moscú, Elegia moscovita, Élégie de Moscou: Andreï Tarkovski, Melancolia de Moscou, Moskiewska elegia, Moskovan elegia, Moskva-Elegi, The Moscow Elegy, Ελεγεία της Μόσχας, Московская элегия
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
Тонино Гуэрра
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
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Московская элегия

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