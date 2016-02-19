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Постер фильма Скорбное бесчувствие
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Киноафиша Фильмы Скорбное бесчувствие

Скорбное бесчувствие

Skorbnoye beschuvstviye 18+
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О фильме

Элли Данн, ее отец и ее жених приглашены на один из печально известных званых обедов Гесионы Хэшабай, который состоится в доме ее отца, эксцентричного капитана Шотовера, восьмидесятилетнего изобретателя, пытающегося создать «психический луч», так как его последнее изобретение, спасательная шлюпка, не принесла ему денег. Леди Аттеруорд, другая дочь Шотовера, приезжает из Австралии, но тот делает вид, что не узнает ее. Гесиона говорит, что у них заканчиваются деньги. Элли хочет выйти замуж за бизнесмена Мангана, хотя ей нравится мужчина, которого она встретила в Национальной галерее. Судьбы всех гостей дома причудливо переплетаются…

  • Фильм является очень вольной экранизацией пьесы ирландского драматурга Бернарда Шоу «Дома, где разбиваются сердца». Шоу начал работать над ней под влиянием работ Антона Чехова в 1913 году, но творческий процесс прервала скоро начавшаяся война, события которой не отражаются у Шоу, но им уделено большое внимание у Сокурова. 
  • Anaesthesia psychica dolorosa, то есть психическая анестезия или скорбное бесчувствие, давшее название фильму, это душевное заболевание, при котором у человека пропадает эмпатия и эмоциональный отклик на события окружающей действительности.

В английском доме, похожем на корабль, побирается семейка во главе с капитаном Шотовером — две его дочери, муж одной из них, деверь другой, их прислуга и посетители. Выясняются отношения. Появляется некий труп. Но он ничего не меняет. Всем очень скучно, хотя постоянно слышны отдаленные взрывы. Они приближаются... "Название фильма взято из области медицины.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 февраля 1987
Дата выхода
25 марта 1987 Россия 12+
1 февраля 1987 Германия
Производство Киностудия «Ленфильм», Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Skorbnoye beschuvstviye, Dolorosa indiferencia, Mournful Unconcern, Anaesthesia Psychica Dolorosa, Bolesna ravnodusnost, Dolorosa Indiferença, Dolorosa indifferenza, Gramvolle Gefühllosigkeit, Hjärtlös smärta, Mournful Insensibility, Pijnlijke onverschilligheid, Smutna obojętność, Szomorú érzéketlenség, Скорбное бесчувствие
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Рамаз Чхиквадзе
Алла Осипенко
Татьяна Егорова
Дмитрий Брянцев
Владимир Заманский
Владимир Заманский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
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Новости о фильме
С 25 по 28 февраля в кинотеатре «Аврора» будет показана программа «Интонация Александра Сокурова»
С 25 по 28 февраля в кинотеатре «Аврора» будет показана программа «Интонация Александра Сокурова» В программу войдут две ранние игровые работы великого режиссера: «Одинокий голос человека» и «Скорбное бесчувствие», подборка документальных фильмов («Жертва вечерняя» и др.), а увенчается цикл
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19 февраля 2016 00:00
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