Элли Данн, ее отец и ее жених приглашены на один из печально известных званых обедов Гесионы Хэшабай, который состоится в доме ее отца, эксцентричного капитана Шотовера, восьмидесятилетнего изобретателя, пытающегося создать «психический луч», так как его последнее изобретение, спасательная шлюпка, не принесла ему денег. Леди Аттеруорд, другая дочь Шотовера, приезжает из Австралии, но тот делает вид, что не узнает ее. Гесиона говорит, что у них заканчиваются деньги. Элли хочет выйти замуж за бизнесмена Мангана, хотя ей нравится мужчина, которого она встретила в Национальной галерее. Судьбы всех гостей дома причудливо переплетаются…