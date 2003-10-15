Деловая женщина, безумно занятая на работе, вынуждена круто изменить свою жизнь, когда у нее на руках оказывается крохотный плачущий комочек в пеленках. Она мечется между младенцем, боссом и «другом семьи» и находит успокоение, только уехав за город, где встречает замечательного человека — местного ветеринара. Среди бесконечных хлопот о ребенке наконец-то появляется время для любви.
|17 сентября 1987
|Россия
|12+
|10 ноября 1987
|Великобритания
|19 мая 1988
|Германия
|18 марта 1988
|Ирландия
|PG
|31 марта 1988
|Италия
|17 сентября 1987
|Казахстан
|14 апреля 1988
|Нидерланды
|30 октября 1987
|США
|17 декабря 1988
|Таиланд
|17 сентября 1987
|Украина
|26 марта 1988
|Япония
|G