6.4
Бэби-бум

, 1987
Baby Boom
США / мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Деловая женщина, безумно занятая на работе, вынуждена круто изменить свою жизнь, когда у нее на руках оказывается крохотный плачущий комочек в пеленках. Она мечется между младенцем, боссом и «другом семьи» и находит успокоение, только уехав за город, где встречает замечательного человека — местного ветеринара. Среди бесконечных хлопот о ребенке наконец-то появляется время для любви.

В ролях

Дайан Китон
Сэм Шепард
Харольд Рэмис
Кристина Кеннеди
Мишель Кеннеди
Сэм Уонамейкер
Режиссер Чарльз Шайер
Сценарист Нэнси Мейерс, Чарльз Шайер
Композитор Билл Конти
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1987
Премьера онлайн 15 октября 2003
Премьера в мире 17 сентября 1987
Дата выхода
17 сентября 1987 Россия 12+
10 ноября 1987 Великобритания
19 мая 1988 Германия
18 марта 1988 Ирландия PG
31 марта 1988 Италия
17 сентября 1987 Казахстан
14 апреля 1988 Нидерланды
30 октября 1987 США
17 декабря 1988 Таиланд
17 сентября 1987 Украина
26 марта 1988 Япония G
MPAA PG
Сборы в мире $26 712 476
Производство United Artists, Meyers/Shyer
Другие названия
Baby Boom, ¿Quién llamó a la cigüeña?, Baby Boom - Eine schöne Bescherung, Kuka kutsui haikaran?, Baby, tú vales mucho, Bomba bébi, Hvem sendte storken?, Presente de Grego, Quem Chamou a Cegonha, Süper Anne, Бейби бум, Бэби-бум, 嬰兒炸彈, 赤ちゃんはトップレディがお好き

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

