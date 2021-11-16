Смертельное оружие, 1987

Семьянин Роджер Мерта - коп, который считает, что он “слишком стар” для любого “дерьма” и планирует уйти на пенсию. Однако начальство озадачивает его последним делом, которое придется раскрывать в паре с Мартином Риггзом - безрассудным полицейским, который лезет под пули, словно нарочно ищет смерти. Дело о самоубийстве подозрительном девушки не только сблизит таких разных детективов, но и выведет их на след лос-анджелесской наркомафии.