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Смертельное оружие Смертельное оружие
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Lethal Weapon

Смертельное оружие, 1987

1987 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семьянин Роджер Мерта - коп, который считает, что он “слишком стар” для любого “дерьма” и планирует уйти на пенсию. Однако начальство озадачивает его последним делом, которое придется раскрывать в паре с Мартином Риггзом - безрассудным полицейским, который лезет под пули, словно нарочно ищет смерти. Дело о самоубийстве подозрительном девушки не только сблизит таких разных детективов, но и выведет их на след лос-анджелесской наркомафии.

  • Брюс Уиллис мог сыграть Мартина Риггза в этом фильме. Мэл Гибсон рассматривался на роль Джона Макклейна в “Крепком орешке”. 
  • Первый фильм, в котором был показан сотовый телефон. Это был “Portable Radio Shack” модель 17-1003, выпущенный примерно в 1986 году.
  • Мэл Гибсон отказался от главных ролей в картинах “Муха” и “Неприкасаемые” ради участия в этом фильме. 
  • Гэри Бьюзи рассказал, что его взяли на роль Джошуа, потому что искали кого-то достаточно большого и грозного, кто мог бы выглядеть достойным противником для Мела Гибсона. Бьюзи считает, что этот фильм перезапустил его неудачную карьеру в кино. 
  • Мелу Гибсону было 30 лет во время съемок фильма, хотя его персонажу Мартину Риггсу по сценарию было 38 лет. Персонажу Дэнни Гловера, Роджеру, согласно сценарию было 50, хотя актеру на момент съемок исполнилось 40 лет.

Обаяние этого вечного приключенческого сюжета о паре полицейских — в великолепной игре Гибсона и Гловера. Первый — слегка чокнутый смельчак Риггз, которому из-за его легендарного вьетнамского прошлого и не менее легендарного настоящего дали уважительную кличку «смертельное оружие». Его чернокожий напарник Мертаф — человек куда более земной, обремененный семьей и предрассудками.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 6 марта 1987
Премьера в мире 6 марта 1987
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Гэри Бьюзи
Мич Райан
Том Аткинс
Все актеры и съемочная группа
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