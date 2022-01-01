Остров погибших кораблей, 1987

Музыкальная телеэкранизация романа Александра Беляева рассказывает историю обычного ленинградца Володи, который вышел из дома после скандала с женой и чудесным образом оказался в Марселе конца 1920-х. В этом новом для него мире герою предстоит оказаться под угрозой смертной казни, спастись после кораблекрушения, попасть на остров из обломков полузатонувших кораблей и пережить еще множество невероятных и опасных приключений.
После очередной ссоры с женой герой фильма «переносится» в прошлое, где попадает в водоворот странных событий: арест по обвинению в убийстве, встреча с прекрасной Вивиан, которая так похожа на его жену, кораблекрушение.
В результате молодые люди оказываются на затерянном в океане «острове погибших кораблей». Население острова составляют моряки, пираты, путешественники. Девушке предстоит по жребию достаться одному из обитателей в жены...