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Остров погибших кораблей Остров погибших кораблей
Киноафиша Фильмы Остров погибших кораблей

Остров погибших кораблей, 1987

1987 / СССР
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Музыкальная телеэкранизация романа Александра Беляева рассказывает историю обычного ленинградца Володи, который вышел из дома после скандала с женой и чудесным образом оказался в Марселе конца 1920-х. В этом новом для него мире герою предстоит оказаться под угрозой смертной казни, спастись после кораблекрушения, попасть на остров из обломков полузатонувших кораблей и пережить еще множество невероятных и опасных приключений.

  • Фильм – обладатель приза “Серебряная роза” 1988 на Международном телефестивале в Монтре, Швейцария.
  • Картину снимали на территории заповедника “Бердянская коса” на берегу Азовского моря.
  • Ведущий телепередачи “Клуб кинопутешествий” снялся в фильме в роли самого себя.
  • Во время съемок Лариса Белогурова и Константин Райкин практически на ходу придумывали хореографические номера, которые в итоге вошли в фильм.
  • Роли главного героя и губернатора Слейтона исполнили родные братья Гедиминас и Арунас Сторпирштисы из Литвы.
  • В картине звучат песни в исполнении Ларисы Долиной, Владимира Преснякова и Павла Смеяна. Партии Володи для фильма озвучил Николай Носков, а за Шолома-Трепача спели Сергей Минаев и Михаил Пахманов.
  • В сцене, где житель острова сочиняет жене письмо, видна явная отсылка к картине “Белое солнце пустыни”.

После очередной ссоры с женой герой фильма «переносится» в прошлое, где попадает в водоворот странных событий: арест по обвинению в убийстве, встреча с прекрасной Вивиан, которая так похожа на его жену, кораблекрушение.

В результате молодые люди оказываются на затерянном в океане «острове погибших кораблей». Население острова составляют моряки, пираты, путешественники. Девушке предстоит по жребию достаться одному из обитателей в жены...

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 19 апреля 1987
Премьера в мире 19 апреля 1987
Возраст 12+
Режиссер
Евгений Гинзбург
В ролях
Николай Лавров
Гедиминас Сторпирштис
Константин Райкин
Наталья Лапина
Лилиан Малкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Остров погибших кораблей 1 постер
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Остров погибших кораблей
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