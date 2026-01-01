Оповещения от Киноафиши
Преследование по пятам

Hot Pursuit 18+
О фильме

Дэн опаздывает на самолет, на котором должен был отправиться в романтическое путешествие со своей очаровательной подругой Лори. Но неунывающий, всегда готовый к самым пакостным превратностям судьбы Дэн бросается вдогонку. Правда, цепь неудач продолжается и в течение ближайших дней ему предстоит заблудиться в карибских джунглях, поиметь близкие контакты необузданного вида с чувственной островитянкой, пережить кораблекрушение и оказаться в разгар тропического урагана за бортом на милость загадочного незнакомца, только что сбежавшего из тюрьмы, сорвать попытку похищения с целью выкупа, а заодно и сразиться с бандой негодяев, задумавших убить Лори и ее семью. Да, вот это каникулы!

Страна США / Мексика
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в мире 8 мая 1987
Дата выхода
8 мая 1987 Россия 12+
26 ноября 1987 Германия
9 мая 1987 Греция
8 мая 1987 Казахстан
8 мая 1987 США
8 мая 1987 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $4 215 849
Производство RKO Pictures, Interaccess Film Distribution
Другие названия
Hot Pursuit, Danny, immer fünf Minuten zu spät, Persecución intensa, À la poursuite de Lori, Férias Quentíssimas, Jagten på drømmepigen, Kafti katadioxi, Le feu aux trousses, Mr. Alligator - See You Later..., Mr. Elszánt, a balfék, Persecución caliente, Persecución muy, muy caliente, Perseguição Cruel, Perseguição Escaldante, See You Later Mr. Aligator, Su e giù per i Caraibi, Szaleńczy pościg, Trassel i tropikerna, Velika potjera, Vipinää viidakossa, Καυτή καταδίωξη, Преследование по пятам, トラブル・バケーション/熱い追跡
Режиссер
Стивен Лисбергер
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Роберт Лоджа
Роберт Лоджа
Джерри Стиллер
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Кит Дэвид
Кит Дэвид
