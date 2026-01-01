Дэн опаздывает на самолет, на котором должен был отправиться в романтическое путешествие со своей очаровательной подругой Лори. Но неунывающий, всегда готовый к самым пакостным превратностям судьбы Дэн бросается вдогонку. Правда, цепь неудач продолжается и в течение ближайших дней ему предстоит заблудиться в карибских джунглях, поиметь близкие контакты необузданного вида с чувственной островитянкой, пережить кораблекрушение и оказаться в разгар тропического урагана за бортом на милость загадочного незнакомца, только что сбежавшего из тюрьмы, сорвать попытку похищения с целью выкупа, а заодно и сразиться с бандой негодяев, задумавших убить Лори и ее семью. Да, вот это каникулы!