Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Картина рассказывает драматическую историю об отверженном человеке, бездомном алкоголике. Действие фильма происходит в период Великой американской депрессии. В родной город Олбани, штат Нью-Йорк, возвращается герой картины — Джек Филэн, опустившийся бродяга. Спустя 20 лет он вновь мучается воспоминаниями о трагическом и нелепом убийстве, совершенным им в юности, о крушении семейной жизни и смерти своего новорожденного ребенка. Раскаяние не позволяет герою воспользоваться прощением жены и возможностью вернуться к нормальной жизни. Он «чертополох», он привык к жизни «на дне» и предпочитает страдать и странствовать в одиночестве.
|18 декабря 1987
|Россия
|18+
|7 декабря 1988
|Германия
|25 декабря 1988
|Дания
|18 декабря 1987
|Казахстан
|18 декабря 1987
|США
|18 декабря 1987
|Украина