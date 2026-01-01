Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чертополох
Постер фильма Чертополох
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Чертополох

Чертополох

Ironweed 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Картина рассказывает драматическую историю об отверженном человеке, бездомном алкоголике. Действие фильма происходит в период Великой американской депрессии. В родной город Олбани, штат Нью-Йорк, возвращается герой картины — Джек Филэн, опустившийся бродяга. Спустя 20 лет он вновь мучается воспоминаниями о трагическом и нелепом убийстве, совершенным им в юности, о крушении семейной жизни и смерти своего новорожденного ребенка. Раскаяние не позволяет герою воспользоваться прощением жены и возможностью вернуться к нормальной жизни. Он «чертополох», он привык к жизни «на дне» и предпочитает страдать и странствовать в одиночестве.

Страна США
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в мире 18 декабря 1987
Дата выхода
18 декабря 1987 Россия 18+
7 декабря 1988 Германия
25 декабря 1988 Дания
18 декабря 1987 Казахстан
18 декабря 1987 США
18 декабря 1987 Украина
MPAA R
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $7 393 346
Производство Home Box Office (HBO), Keith Barish Productions, TAFT Entertainment Pictures
Другие названия
Ironweed, Tallo de hierro, El amor es un eterno vagabundo, Wolfsmilch, Zlá zelina, 紫苑草, Chwasty, Espina de ferro, Estranhos na Mesma Cidade, Gvozdeni korov, Gyomok között, Iarba rãului, Ironweed - La force du destin, Jako nepoddajný plevel, Järngräs, Jerngress, Jernurt, Karhiainen, Sonsuz Matem, Xenoi stin idia poli, Ξένοι στην ίδια πόλη, Будяк, Диворасляк, Чeртополох, 黄昏に燃えて
Режиссер
Эктор Бабенко
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Кэррол Бейкер
Майкл О’Киф
Дайан Венора
Дайан Венора
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чертополох
Постовой на перекрестке 6.7
Постовой на перекрестке (1995)
Крик во тьме 6.9
Крик во тьме (1988)
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци (1985)
О Шмидте 7.1
О Шмидте (2002)
Два Джейка 6.2
Два Джейка (1990)
Открытки с края бездны 6.8
Открытки с края бездны (1990)
Излучины Миссури 6.5
Излучины Миссури (1976)
Музыка сердца 6.8
Музыка сердца (1999)
Кровь и вино 6.6
Кровь и вино (1996)
Хоффа 6.6
Хоффа (1992)
Теленовости 7.2
Теленовости (1987)
Ревность 6.1
Ревность (1986)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше