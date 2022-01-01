Золотая баба, 1986

1734 год. На севере Урала в непроходимых лесах православной Россиипроживает одна из малых ее народностей — вогулы, сохранившие обряды и обычаи своих предков. Как и любой народ, вогулы имеют свою историю, свои традиции и богов, главным из которых считается золотая богиня, покровительница вогулов. Когда-то давно, много веков назад она стояла на вершине горы, и любой мог прийти и просить ее помощи.



Но прошли годы, и опасение за сохранность богини, а сделана она была из чистого золота, заставила вогулов спрятать ее от посторонних глаз. Легенды о «золотой бабе» живы в этих краях и по сей день, много охотников погибло, пытаясь ее отыскать.



Как-то раз наместник царицы на Урале, узнав о дружбе крепостного Ивана с вогулами, отправляет его в тайгу на поиски золотой богини, а в обмен на нее обещает вернуть ему невесту Анну и дать свободу…