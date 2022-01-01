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Золотая баба Золотая баба
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Золотая баба, 1986

1986 / СССР
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О фильме

1734 год. На севере Урала в непроходимых лесах православной Россиипроживает одна из малых ее народностей — вогулы, сохранившие обряды и обычаи своих предков. Как и любой народ, вогулы имеют свою историю, свои традиции и богов, главным из которых считается золотая богиня, покровительница вогулов. Когда-то давно, много веков назад она стояла на вершине горы, и любой мог прийти и просить ее помощи. 

Но прошли годы, и опасение за сохранность богини, а сделана она была из чистого золота, заставила вогулов спрятать ее от посторонних глаз. Легенды о «золотой бабе» живы в этих краях и по сей день, много охотников погибло, пытаясь ее отыскать.

Как-то раз наместник царицы на Урале, узнав о дружбе крепостного Ивана с вогулами, отправляет его в тайгу на поиски золотой богини, а в обмен на нее обещает вернуть ему невесту Анну и дать свободу…

5.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 28 июня 1987
Премьера в мире 28 июня 1987
Возраст 0+
Режиссер
Виктор Кобзев
В ролях
Сергей Парфенов
Кенжибай Дюсембаев
Валентин Голубенко
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Лев Борисов
Лев Борисов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золотая баба 1 постер
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Золотая баба
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