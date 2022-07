Prince: Sigh o' the Times, 1987

Концерт «Prince: Sign 'o' the Times» — зрелищное шоу Принса, одного из самых талантливых музыкантов в истории музыки. Через тридцать лет после релиза в кино и спустя год после безвременной кончины артиста отреставрированная цифровая версия «Sign 'o' the Times» выйдет в кинотеатрах по всему миру. Это уникальный шанс отдать дань таланту Принса и предложить поклонникам возможность вспомнить музыканта и еще раз насладиться его творчеством и необыкновенным мастерством. 1987 стал годом, оставившим неизгладимое впечатление в памяти каждого поклонника артиста. После выпуска трех успешных альбомов «Prince & The Revolution», покорения чартов с саундтреком к фильму «Пурпурный дождь» («Purple Rain», 1984), выхода двух незабываемых альбомов «Around the world in a day» (1985) и «Parade» (1986) Принс удивил всех, вернувшись на сцену с пластинкой «Sign 'o' the Times». 1987 стал также годом, когда музыкант превратил альбом «Sign 'o' the Times» в одноименный концертный фильм. При поддержке первоклассного коллектива, состоявшего из танцовщицы Кэт Гловер, клавишницы Бони Бойер, басиста Ливая Сисара-младшего, гитариста Мико Уивера, барабанщицы Шейлы Э. и клавишника Доктора Финка, Принс представил зрелищное шоу с продолжительными джем-сессиями и трибьютами. Например, величайшему джазовому музыканту Чарли Паркеру. Фильм «Prince: Sign 'o' the Times» представит зрителям Принса как талантливого музыканта и композитора всех времен. Высокий статус шоу подтверждают ведущие издания мира. Rolling Stone поставил концерт на первую строчку в своем рейтинге, а Variety отметил невиданную доселе гармонию между музыкой и изображением. «Prince: Sign 'o' the Times» — необыкновенное путешествие в музыкальную вселенную артиста, чей талант распространился на самые разнообразные направления, от рока и соула до фанка и духовных баллад.