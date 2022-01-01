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Prince: Sigh o' the Times
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Prince: Sigh o' the Times

Prince: Sigh o' the Times, 1987

1987 / США / Канада
8.1 Оцените
15 голосов
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Факты О фильме

- Sign of the Times - 9-й альбом американского певца и музыканта Принса. Вышел 31 марта 1987 года.

- В 2017 году альбом Sign «☮» the Times был принят в Зал славы премии «Грэмми»

- Все песни, где авторы специально не указаны, написаны (и тексты, и музыка) Принсом

- В книге The Rolling Stone Album Guide (2004 год) альбом назван «лучшим альбомом Принса, самым целостным примером широты его артистизма, и, возможно, лучшим альбомом 1980-х годов»

Концерт «Prince: Sign 'o' the Times» — зрелищное шоу Принса, одного из самых талантливых музыкантов в истории музыки. Через тридцать лет после релиза в кино и спустя год после безвременной кончины артиста отреставрированная цифровая версия «Sign 'o' the Times» выйдет в кинотеатрах по всему миру. Это уникальный шанс отдать дань таланту Принса и предложить поклонникам возможность вспомнить музыканта и еще раз насладиться его творчеством и необыкновенным мастерством. 1987 стал годом, оставившим неизгладимое впечатление в памяти каждого поклонника артиста. После выпуска трех успешных альбомов «Prince & The Revolution», покорения чартов с саундтреком к фильму «Пурпурный дождь» («Purple Rain», 1984), выхода двух незабываемых альбомов «Around the world in a day» (1985) и «Parade» (1986) Принс удивил всех, вернувшись на сцену с пластинкой «Sign 'o' the Times». 1987 стал также годом, когда музыкант превратил альбом «Sign 'o' the Times» в одноименный концертный фильм. При поддержке первоклассного коллектива, состоявшего из танцовщицы Кэт Гловер, клавишницы Бони Бойер, басиста Ливая Сисара-младшего, гитариста Мико Уивера, барабанщицы Шейлы Э. и клавишника Доктора Финка, Принс представил зрелищное шоу с продолжительными джем-сессиями и трибьютами. Например, величайшему джазовому музыканту Чарли Паркеру. Фильм «Prince: Sign 'o' the Times» представит зрителям Принса как талантливого музыканта и композитора всех времен. Высокий статус шоу подтверждают ведущие издания мира. Rolling Stone поставил концерт на первую строчку в своем рейтинге, а Variety отметил невиданную доселе гармонию между музыкой и изображением. «Prince: Sign 'o' the Times» — необыкновенное путешествие в музыкальную вселенную артиста, чей талант распространился на самые разнообразные направления, от рока и соула до фанка и духовных баллад.

8.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1987
Премьера в России 20 ноября 1987
Премьера в мире 20 ноября 1987
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Принс
Принс
В ролях
Принс
Принс
Шина Истон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Prince: Sigh o' the Times 2 постера
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