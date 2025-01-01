Итальянец Романо на одном из европейских курортов влюбляется в молодую русскую женщину. Герой оставляет благополучную жизнь в Италии и едет в неизвестную Россию в надежде увидеть, а, может быть, и начать совсем другую жизнь... Русская душа с ее вечной загадкой, российские провинциальные нравы, чеховские мотивы в режиссуре Никиты Михалкова приобрели сатирически-фарсовый оттенок.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 57 минут
Год выпуска1987
Премьера в мире1 февраля 1987
Дата выхода
1 февраля 1987
Россия
25 сентября 1987
Италия
NR
1 февраля 1987
СССР
27 декабря 1991
Турция
9 сентября 1987
Франция
Сборы в мире$2 201 428
ПроизводствоExcelsior Film-TV, RAI Radiotelevisione Italiana
Другие названия
Oci ciornie, Ojos negros, Dark Eyes, Olhos Negros, Fekete szemek, Gypsy Lover, Les yeux noirs, Mustat silmät, Oči čornije, Oczy czarne, Schwarze Augen, Siyah Gözler, Sorte øjne, Sorte øyne, Svarta ögon, Ta mavra matia, Zwarte ogen, Τα μαύρα μάτια, Очи черные, Очи чёрные, Очи чорние, 黒い瞳（1987）