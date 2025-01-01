Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Очи черные
Постер фильма Очи черные
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Очи черные

Очи черные

Oci ciornie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Итальянец Романо на одном из европейских курортов влюбляется в молодую русскую женщину. Герой оставляет благополучную жизнь в Италии и едет в неизвестную Россию в надежде увидеть, а, может быть, и начать совсем другую жизнь... Русская душа с ее вечной загадкой, российские провинциальные нравы, чеховские мотивы в режиссуре Никиты Михалкова приобрели сатирически-фарсовый оттенок.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 февраля 1987
Дата выхода
1 февраля 1987 Россия
25 сентября 1987 Италия NR
1 февраля 1987 СССР
27 декабря 1991 Турция
9 сентября 1987 Франция
Сборы в мире $2 201 428
Производство Excelsior Film-TV, RAI Radiotelevisione Italiana
Другие названия
Oci ciornie, Ojos negros, Dark Eyes, Olhos Negros, Fekete szemek, Gypsy Lover, Les yeux noirs, Mustat silmät, Oči čornije, Oczy czarne, Schwarze Augen, Siyah Gözler, Sorte øjne, Sorte øyne, Svarta ögon, Ta mavra matia, Zwarte ogen, Τα μαύρα μάτια, Очи черные, Очи чёрные, Очи чорние, 黒い瞳（1987）
Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Олег Табаков
Олег Табаков
Юрий Богатырев
Юрий Богатырев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Очи черные
Несколько дней из жизни И.И. Обломова 7.6
Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979)
Солнечный удар 6.2
Солнечный удар (2014)
Автостоп 5.9
Автостоп (1991)
Пять вечеров 7.8
Пять вечеров (1979)
Неоконченная пьеса для механического пианино 7.9
Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)
Утомленные солнцем 7.7
Утомленные солнцем (1994)
Раба любви 7.4
Раба любви (1976)
Родня 7.7
Родня (1981)
Сибирский цирюльник 7.7
Сибирский цирюльник (1998)
Урга: Территория любви 8.0
Урга: Территория любви (1991)
Без свидетелей 7.4
Без свидетелей (1983)
Терраса 7.1
Терраса (1980)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше