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Уолл-стрит Уолл-стрит
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Уолл-стрит, 1987

1987 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Бад Фокс, молодой и предельно амбициозный брокер, живет в сердце мира, где у всего есть своя цена, все можно купить и продать. Он твердо намерен достичь вершин, стать лучшим. Стремясь получить поддержку, он добивается знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, и тот открывает ему тайны мастерства. Быстрые деньги, роскошные женщины, все удовольствия мира в руках у Бада, а бурлящие вокруг финансовые потоки несут еще больше денег, больше возможностей, больше искушений. Нужно только настичь эту добычу...

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 11 декабря 1987
Премьера в мире 10 декабря 1987
Возраст 16+
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Чарли Шин
Чарли Шин
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Мартин Шин
Мартин Шин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Уолл-стрит 3 постера
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Уолл-стрит
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