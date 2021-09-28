Уолл-стрит, 1987

Бад Фокс, молодой и предельно амбициозный брокер, живет в сердце мира, где у всего есть своя цена, все можно купить и продать. Он твердо намерен достичь вершин, стать лучшим. Стремясь получить поддержку, он добивается знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, и тот открывает ему тайны мастерства. Быстрые деньги, роскошные женщины, все удовольствия мира в руках у Бада, а бурлящие вокруг финансовые потоки несут еще больше денег, больше возможностей, больше искушений. Нужно только настичь эту добычу...